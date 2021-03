Pilar Limón: “Los adolescentes no tienen recursos para rechazar los estereotipos sexuales”

La profesional Pilar Limón ha sido la primera en intervenir esta semana, sobre una educación afectivo-sexual, en las XVIII Jornadas Familia y Comunidad, que tienen como lema Orientaciones para nuevas realidades. Estas jornada se adaptan a la situación por la pandemia. Serán siete conferencias online.

¿Cómo ha sido para usted ser la primera en participar en las XVIII Jornadas Familia y Comunidad de Agüimes, y en las que se adaptaron nuevos formatos por la pandemia del Covid-19?

Ha sido un poco extraño al principio impartir una charla a través de streaning [vídeo en directo] a muchas personas a la vez y no verles las caras. Sin embargo, pienso que habrá sido enriquecedor para los que han participado. Me han hecho muchas preguntas y se han mostrado muy participativos.

Han sido dos conferencias el mismo día y para dos públicos bien diferentes.

Sí, fue este pasado miércoles. La primera por la mañana la titulé Relaciones sanas de pareja. ¡Fuera los estereotipos sexistas!. Estaba dirigida a alumnos de Primero y Segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de seis centros educativos del municipio. Eran un total de 30 aulas.

¿Cuál era su objetivo?

La finalidad era fomentar una cultura de la salud sexual entre los jóvenes, que prevenga la violencia machista y el abuso sexual o escolar, y por razón de sexo. Se trata de fomentar entre los adolescentes una educación afectivo-sexual sana y favorecer el ejercicio responsable de la sexualidad. Se trata de darles herramientas para romper el sistema tradicional. Los alumnos de la ESO, los adolescentes en general, no tienen suficientes recursos para rechazar los estereotipos sexuales. A los jóvenes les falta todavía una base de valores, como igualdad, lealtad, respeto a la autoridad, etc.. y el problema es que son nuestro futuro.

¿Le plantearon muchas dudas y preguntas los alumnos?

Sí, muchas. Por ejemplo, sobre el choque que se produce entre un sistema tradicional y patriarcal, con el sistema abierto y en base a la igualdad que están aprendiendo fuera de la familia, en los centros educativos. Es el caso de la orientación o identificación sexual. Ese o esa adolescente que se da cuenta de que su género no corresponde a su sexo. Entonces, considera que no puede plantearlo a su familiar esa situación tan personal porque espera un gran rechazo. Lo que ocurre finalmente es que el joven opta por el silencio y ocultarlo a sus padres.

¿Qué es lo que tiene que hacer el adolescente en ese caso?

Tiene que acudir al consejo escolar o a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de su Instituto de Educación de Secundarias (IES) o centro educativo del que se trate, para que después ellos, el consejo escolar o el AMPA, trate del tema con los padres a través de profesionales. Hay que concienciar a todo el mundo, no sólo a los niños y adolescentes sino también a los adultos para evitar la discriminación.

¿Cómo se encuentra la generación Z en general?

Es la de los nacidos a mitad de la década de los 90 del siglo pasado​a mediados de la década de 2000. Están en general descolocados. Las nuevas tecnologías y las redes sociales reinan en ellos. Sin embargo, aumentan las agresiones y abusos sexuales por parte de adultos que aprovechan las redes sociales para ocultar su verdadera edad. Me refiero al ciberacoso sexual infantil, el grooming. Lo que le pasa a estos jóvenes es que, en muchos casos, no tienen referentes. No ven a sus padres porque trabajan los dos y apenas se tratan. Entonces, eso afecta a la igualdad de valores. No tienen las metas claras, ni sus expectativas. Las relaciones sexuales se adelantan porque tienen más información y más fácil acceso, pero muchos con menos formación.

¿Se convierten para ellos en un referente determinado programas de TV y ‘realitys’?

En muchos casos, lamentablemente, sí. Estamos hablando de Gran Hermano, Mujeres y hombres y viceversa e Isla de las tentaciones, entre otros. En ellos mandan los estereotipos sexistas. Incluso, hubo una violación en directo en Gran Hermano. Pero no sólo pasa en esos programas, sino también en la publicidad sexista, como en canciones y películas. También existen videojuegos que fomentan y atraen por la violencia. Luego ocurre lo de la manada de Pamplona, que se repitió en otros sitios, y se volvió a violar dos veces a la víctima: una sexualmente, y la otra porque se la condena a ella como mala y culpable, y no los violadores. Nada de eso no ayuda a los jóvenes, ni a la sociedad en general.

¿Se puede reducir o eliminar toda esta situación en un futuro con el sistema educativo?

Confío que sí a través de la ley LOMLOE, llamada ley Celaá [Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional], en la que se va a recuperar la asignatura Educación para la ciudadanía. Va a ser un refuerzo transversal, y que servirá para la prevención de la violencia de género. Se formará al profesorado en este tema y habrá en cada centro una persona coordinadora sobre educación sexual, acoso sexual y escolar.

Cómo era la segunda conferencia que ofreció el mismo día.

Fue también sobre la educación afectivo-sexual, pero esta vez dedicado a las familias, padres y madres con hijos e hijas adolescentes. El objetivo es aportar claves, conceptos y herramientas sobre la sexualidad de sus hijos e hijas, las identidades y orientaciones sexuales, así como la prevención de la violencia de género. También fomenté el trabajar en casa estos temas, tratándolos de manera natural y positiva.

¿Qué le pareció la propuesta de estas jornadas del Ayuntamiento de Agüimes?

Me ha sorprendido muy gratamente que una Corporación local como Agüimes, que es pequeña en comparación con otras, ponga en marcha este tipo de iniciativas. Lo hacen pocos ayuntamientos en toda España. Es importante el acertado planteamiento de que sea abierto a los alumnos, padres y madres, y profesionales. Si muchas administraciones hicieran lo mismo acabaríamos antes con el sistema patriarcal. Trabajo para Concilia2, consultora de género, igualdad y convivencia. Es un equipo grande de profesionales de Albacete que trabaja a nivel nacional, y a través de las nuevas tecnologías lo hacemos en Agüimes.