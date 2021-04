El amor a la Isla de Jerónimo Saavedra

Jerónimo Saavedra, Hijo Predilecto de Gran Canaria, lanzó un mensaje de esperanza en el futuro en nombre de los premiados y resaltó “el amor a la Isla y el amor a la tierra” de todos ellos. También reclamó, con la experiencia de sus 84 años, “libertad, igualdad, tolerancia y respeto a los demás”.

“Al borde de los ochenta y cinco años no puedo ser vanidoso. Sólo he intentado dirigir administraciones como si fuera una orquesta. A veces las he desafinado, lo reconozco y pido perdón por ello. Pero siempre he sido leal a mis principios y a los valores que me inculcaron mis padres, los jesuitas y los grandes humanistas que nos han legado la cultura: la libertad, la igualdad, la tolerancia y el respeto a los demás. En otras palabras, y como todos los premiados, amor a la Isla y a la tierra, intentando con mucha esperanza que todo vaya a mejor”.

Con estas palabras concluyó Jerónimo Saavedra su breve discurso de agradecimiento, en el que resaltó los méritos los otros veinte galardonados, personas e instituciones que han asumido “que no puede haber vida plena sin compromiso con el entorno social”. Y ese gesto, a su juicio, es “una manifestación de amor hacia nuestros paisanos, hacia nuestros barrancos, playas y pinares, nuestros alisios y calimas, nuestros balcones y tejados, nuestras iglesias y plazoletas, nuestras músicas y cantares, nuestro gofio y bizcochos”.

Saavedra consideró que los 21 premiados de este año componen “un gran mosaico de diversos e intensos colores que refleja nuestras vocaciones, nuestras profesiones y también nuestros sentimientos”. Y empezó por los cuatro reconocimiento a título póstumo, que dejaron su compromiso con la enseñanza e interpretación musical (Javier Rapisarda), la espectacular presencia carnavalera (Fernando Méndez), la repoblación forestal y control de la erosión (Juan Nogales), y la recuperación de la democracia y sus análisis críticos de la situación económica y social (Fernando Redondo).

“Los demás”, apuntó, “seguimos queriendo a la Isla, colaborando en su perfeccionamiento”. Muy aplaudidas fueron las menciones a los colectivos de la sanidad, pues recordó que “la sociedad grancanaria no se ha quedado atrás en disponer de una respuesta social, de solidaridad, realizada de una forma ejemplar por estos trabajadores”.