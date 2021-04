Arguineguín, pasadizo de discordia

Un paso subterráneo es una solución para atajar los conflictos de tráfico. En Mogán es el pasadizo a la discordia. El acceso peatonal que conectará la entrada al barrio de Arguineguín con la playa de Las Marañuelas aún no se ha empezado a construir, y ya ha dado pie a la primera protesta vecinal. Una plataforma ciudadana de este barrio marinero salió ayer a la calle para expresar su rechazo al gasto “innecesario” que supone esta obra, pues entienden que los fondos públicos deben destinarse a atender las necesidades de las familias que han perdido el empleo en la pandemia. También NC ve innecesario el acceso.

La actuación que divide a Arguineguín se centra en la construcción de un paso subterráneo entre la Avenida Viera y Clavijo y la calle Miguel Marrero. Un trazado de 22 metros de largo, y un ancho de 2,13 metros, bajo tierra, para pasar de Arguineguín a toda la zona de playa de Las Marañuelas, un recorrido que ahora se hace simplemente por un paso de peatones. Con esta solución desde el Ayuntamiento de Mogán han pretendido resolver las retenciones de tráfico que se producen en la principal vía de acceso al barrio marinero paso obligado para acceder también a las zonas turísticas de Anfi y Patalavaca lo que hace que se mueva un flujo de 20.000 coches diarios.

La remodelación de todo el acceso a este barrio marinero de Mogán por la GC-500 tiene un coste de 974.535 euros, cantidad que ha sido aportada por el Gobierno canario a a través de una subvención al Ayuntamiento de Mogán, y los trabajos se espera que comiencen en junio, pues ya se han adjudicado a Constructora Pirenaica.

Pero, esta opción para resolver los atascos que se generan al detenerse los coches para el paso de los viandantes no parece las más acertada para los vecinos que se movilizaron ayer desde la entrada a Arguineguín, pasadas las once de la mañana, hasta la rotonda de la Cola de la Ballena.

La convocatoria estaba organizada por Begoña Santana Santiago, que junto a vecinos de Arguineguín prepara también ponerse al frente de una formación política, Unidos por Mogán, para presentar una candidatura en las próximos comicios municipales. También el partido de la oposición, Nueva Canarias, se sumaba a través de un comunicado a este rechazo al pasadizo subterráneo. A raíz de esta convocatoria en los corrillos de Mogán se hablaba hasta de los lazos sanguíneos de la organizadora de la protesta con la líder de NC, Isabel Santiago, por lo que ella misma contaba, sin pregunta previa, que sí es prima de la edil nacionalista, y también del concejal de Ciuca, Juan Carlos Ortega Santana, pero “a ellos les mueve unos ideales y a mí otros”.

Los vecinos piden que el dinero de la obra se destine a ayudar a las familias sin empleo

La idea de impulsar esta movilización surge, según apuntaba Begoña Santana Santiago, tras escuchar a muchos vecinos que le decían en la calle que no entendían cómo el Ayuntamiento va gastar tanto dinero en este subterráneo cuando “no hay turistas, no hay dinero, y hay tanta gente en el municipio que no tiene para salir adelante”. Además, destacaba que como no termina de entender la ciudadanía moganera que se haga tanta obra cuando en muchas casas no entra ni un salario porque se han quedado sin empleo por el cierre de los hoteles.

Respecto a los detalles del proyecto, cuestionaba también el hecho de que no se haya previsto una rampa de acceso para las personas con problemas de movilidad que quieren utilizar este paso.

A su vez, desde NC exponían las razones por las que consideran que la obra es “innecesaria”. La portavoz de esta formación, Isabel Santiago, explicaba que el Ayuntamiento ha pasado “por alto” las previsiones que recoge el documento del Plan General de Ordenación urbana de Mogán, para el tramo de la GC-500 objeto de la actuación, ya que recoge que el futuro de esta vía pasa por una reducción significativa el volumen de tráfico, por lo que “carece de sentido invertir recursos en la construcción de un túnel que sustituya a un paso de peatones”.

NC cree que el paso será un punto negro y los trabajos deteriorarán los negocios de la zona

También ha puesto de relieve cómo el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la supresión de todos los pasos subterráneos, alegando que “eran construcciones que responden a la filosofía de otra época, cuando se enterraba a los viandantes y se daba prioridad a los automóviles, y se han demostrado ineficaces por su inseguridad”.

Por otro lado, la portavoz de NC, hizo hincapié en los graves problemas que van a causar las obras no sólo a los empresarios de la zona, sino a todos los que desarrollan su actividad en la parte del pueblo mas cercano a la playa de Las Marañuelas, ya que el tráfico se va a desviar de la GC-500 a las calles colindantes. Para Santiago en vez de impulsar medidas de apoyo y estímulo, “la alcaldesa de Mogán lo que hace es sepultar bajo los escombros de las obras, la poca actividad económica que hay en Arguineguín” ya que los trabajos van a suponer un deterioro del tejido empresarial de la zona, integrada por bares y cafeterías, así como otras actividades económicas.

Pero, con el proyecto ya adjudicado, desde el Ayuntamiento el edil Ernesto Hernández de Obras Públicas, señalaba que desde hace años se ha estado buscando una solución para los embotellamientos que se producen en esta vía porque no sólo la entrada a la parte alta de Arguineguín, a los institutos, centro de salud, y un centro comercial sino a Anfi y Patalavaca, y se ha visto que el paso subterráneo era la mejor opción. También explicaba que se aprovecha para ampliar los márgenes de esta avenida, se crean zonas cerca de los negocios para que los visitantes puedan descansar, se reordena el tráfico introduciendo nuevas paradas de guaguas, y también espacios en los que se pueda aparcar por un momento.