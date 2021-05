Gran Canaria, entullo gourmet

El primer mandamiento no escrito de una moderna feria gastronómica indica que de entrada hay que poner el mundo al revés del pepino. Algo así como coger gofio de la lata y y soplar para empanar la sama. Y en el pabellón 7 de Infecar según se entra, justo detrás del chuminizador de geles hidroalcohólicos, se cumple con esta máxima. Allí se encuentra el señor José Morales con un despliegue de irresistibles fresas arrancadas de la mata madre hace apenas unas horas y los habituales derivados propios de la fruta, como la mermelada o el sirope.

Pero Morales da cuenta a rajatabla con ese primer condicionante presentando a la vera de lo estándar un exótico vino de fresas. “Fresquillo, se llama”, explica tranquilo, que es el segundo mandamiento: Decir de forma natural que uno produce vino de fresa como si se llevara haciendo desde la muerte del emperador Teodosio.

De hecho, el tercero indica, «ah, ¿pero me está diciendo que usted todavía no lo ha probado?»

El cuarto mandamiento de la feria gourmet es el juego de palabras. PepeOil & Salsas Company lo logra con su Pepebasco, todo ello picante en diversos grados, desde la cosquilla a la epífora, dícese del rebosamiento de lágrimas que se acumulan por dificultad en su drenaje.

PepeOil es ocurrencia de Pepe Maya & Company, porque son varios. Uno de los pepes se preguntó un día que qué pasaba con esos aceites de andar por casa en los que se ponen pimientos pero que no terminan de coger el picante. «Nos pusimos a investigar». Tanto hurgaron que comprobaron que con aceite virgen extra y algo de paciencia, es decir un año macerando, se podían llegar incluso a sancochar los ojos de un comensal utilizando ese primer ingrediente y el inquietante pimiento fantasma, Capsicum annuum, a la sazón uno de los más picantes del mundo según la escala Scoville, «y que ahora plantamos nosotros».

Vinos de fresa, salsas ardientes de pimientos fantasmas del sur o plátanos del norte, todo bajo un mismo techo

Hablar con los pepes mucho rato es terminar pidiendo agua fresca a baldes. «Lo recolectamos en luna llena», para que no quede picante de raiz, y con todo este trajín completan la oferta con sal picante de las salinas de Bocacangrejo o la sin par Pepacha, que es el mismo pimiento diabólico pero fermentado durante tres meses.

No queda otra que amortiguar el viaje con plátano dulce. Lairaga Agrícola del Norte es comparado con este sulfuroso puesto un auténtico oasis para los salivares. Es lo que tiene la veteranía. “El año que viene cumplimos cien años”, explica sin disimulado orgullo Víctor Vega, al frente del tinglado junto con Leticia Díaz. Con el premio Roque Nublo que le entregó el Cabildo este año todavía calentito, Díaz luce unos plátanos prêt-à-porter a un euro el kilo. Unos aguacates susceptibles de permutar en un Monte de Piedad a 3,50 euros, todos de la zona norte, pero también del sur y el oeste, como la papaya, la manga, el mango o el guanábano, todo de muy difícil control para el que lleve jilorio.

Como ocurre con Turrones Mederos, que muestra que lo muy antiguo también es vanguardia, como lo fue Dolores Mederos, nacida en 1904 en Agua de Bueyes, entre Tiscamanita y Valles de Ortega, Fuerteventura, y que se mudó a Gran Canaria cuando en Maxorata no quedó ni agua. En 1921 pegó a hacer dulces hasta que se topó con un turronero. Y hasta la fecha. Su nieto Tony ofrece hoy los turrones de almendra, molido, de gofio, de miel, de azúcar. Bien emplatados en una peana de catálogo podría ser el punto y aparte de un festín de alto voltaje.

Es el día inaugural de Gran Canaria Me Gusta, o Gran Canaria Entullo Gurmet en traducción libre, y lo más denso que se observaba ayer es la comitiva de autoridades, con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, al frente. En la parte baja se celebra otro evento paralelo, Gran Canaria Me Vacuna, con la campaña a toda marcha según se cambia de piso, pero todo con un orden y sin un aparente mixturado de objetivos. Así como en la parte alta no se observaban personas con una tirita en el brazo, tampoco había debajo personas con una tapa paseando, entre otras porque por las restricciones de la pandemia no se ofrecen las tan engoantes degustaciones de ediciones anteriores que hacían que el público se elevara exponencialmente unos cuantos dígitos.

Las jornadas se dividen en dos turnos con una asistencia máxima de 700 personas y con inscripción previa

Lo que marcan los tiempos para la presente edición es un formato híbrido con un aforo limitado de 700 personas por turno, pero también con la posibilidad de disfrutar de su oferta a través de las redes. Para la primera hay que acceder mediante una inscripción previa en la dirección feriavirtualgrancanariamegusta.es, donde se puede conseguir una entrada gratuita, con unos horarios para hoy sábado de 10.00 a 14.00 horas, con un cierre de dos horas, y de 16.00 a 20.00 horas, mientras que para mañana domingo será de 10.00 a 15.00 horas y el lunes de 08.30 a 14.30 horas.

La consejería de Industria y Comercio del Cabildo y la propia dirección de Infecar han elaborado un estricto programa de prevención frente al covid que incluyen equipos de coordinación, formación a los trabajadores, la señalización, comunicación y concienciación en el recinto, con carteles físicos y pantallas así como con el sistema de megafonía, además de implantar estaciones de limpieza en la entrada al recinto, en el propio Palacio de Congresos y en las distintas salas.

Salas en las que durante la celebración de la feria se podrá, además de recibir formación profesional, asistir a numerosas exhibiciones gastronómicas a cargo de los más reputados chefs de las islas o participar en talleres para lograr, paso a paso, una isla de Gran Canaria que rezuma sabor -e ingenio- por sus cuatro puntos cardinales.

Un programa de lo más sabroso

EXHIBICIONES

El susurro del Omakase

En el apartado de exhibiciones Gran Canaria Me gusta ofrece hoy sábado a partir de las 10.00 horas ‘El Omakase que susurra a los comensales’ con Teresa Moon, chef de EL Bento Japonés. Un hora después se inicia la ‘Fusión de cocinas con producto de la tierra’, que imparte Manuel Vilariño. Justo al mediodía se hace un alto para la entrega de los premios del XV Concurso Oficial de Mieles de Gran Canaria, y retomar la actividad a las 13.00 horas con la propuesta ‘Cómo elaborar un menú diferente los 365 días del año’ a cargo de Sergio Melián, chef del Tigot Gastro & Café. Ya por la tarde, a las 16.00 horas es el turno de la exhibición ‘Texeda, del campo al plato’, de Borja Marrero, chef de Texeda Restaurante. Y por último, de 17.30 a 19.30 horas, catarata de exhibiciones gastronómicas de los Estrellas Michelín Carolina Sánchez, Paco Morales y Oriol Castro, con sus impresiones finales sobre el producto local de Gran Canaria.

TALLERES

Cómete tu isla

A las 10.30 horas da comienzo el taller Plantas medicinales de Gran Canaria, aplicaciones. Y una hora después el de Alimentación sana y natural en tiempos difíciles: Optimización de nutrientes a través de los zumos naturales. A las 12.30 horas llega otra nueva propuesta: ‘Cómete tu isla. Retos de la gastronomía y la alimentación en el siglo XXI’. Ya por la tarde, a las 16.30, empieza el taller ‘Arte Floral de Gran Canaria’, para finalizar a las 18.30 horas con el taller ‘Cultiva tus propias plantas comestibles’, todos ellos en el Aula de Conocimiento.

PARA CHIQUITINES

Un día con Henar