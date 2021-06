El "reconocimiento inolvidable" de Yukonda Esparragoza

«Quiero agradecer primero a Dios por haberme traído a esta tierra hace 27 años. Hoy me siento como venezolana más canaria que nunca porque aquí he formado una familia, han nacido mis hijos y, junto a un importante número de personas, organismos y entidades, he podido desarrollar un proyecto empresarial al servicio del sector económico más importante de las Islas, el turismo». De esta manera se manifestó Yukonda Esparragoza Jiménez el pasado viernes ante sus Majestades los Reyes, Felipe VI y doña Letizia, junto a sus Altezas Reales, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y la Infanta Sofía, durante la imposición de las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil en reconocimiento de su compromiso personal y contribución social, y de manera muy especial por la contribución ante la crisis sanitaria de la Covid-19.

El acto, con motivo del séptimo aniversario de la proclamación de Su Majestad el Rey, tuvo lugar en el Salón de las Columnas del Palacio Real, en Madrid, con la presencia también de los representantes de todas las Comunidades Autónomas, que eran de los sectores de la sanidad, investigación, agricultura, ganadería, pesca, hostelería, comercio, transporte, logística, servicios, voluntariado, educación y cultura. Fueron condecorados por los Reyes e Infantas un total de 24 ciudadanos anónimos, exactamente 16 mujeres y ocho hombres.

El Rey Felipe VI declaró a todos que «vuestros ejemplos nos unen, nos emocionan y nos enorgullece». «Son tiempos que demanda gran responsabilidad y sentido del deber», destaca el Monarca que también reivindicó los valores democráticos.

«Ha sido un reconocimiento inolvidable para mí y para mi familia, como maravilloso. Me llena de alegría y orgullo», destaca la directora de Lavandería Romeral, sita en la zona industrial de Arinaga, en el municipio de Agüimes.

La hispanovenezolana agradece y resalta, como indica telefónicamente a LA PROVINCIA / DLP, que los Monarcas fueron «tan cercanos y amables con todos nosotros, y que charlaron con todos» los representantes de todas la Comunidades y sectores.

«La Familia Real estuvo con nosotros en el Salón de las Columnas una hora y media. La Reina y el Rey me dijeron, como a cada Uni, que ya sabían de nuestras historias, pero que querían saber de primera mano cómo estábamos y por qué situación habíamos pasado», añade Yukonda Esparragoza.

La directora de la Lavandería Romeral, especializada en hoteles, declara que todos los condecorados en el Palacio Real «somos una muestra de los muchos millones de españoles y españolas que día a día damos lo mejor de cada uno para sacar a nuestras familias, empresas y sociedad en general en adelante».

No solo hoteles

«No importa de dónde hayamos venido. Lo que realmente es importante es hacia dónde vamos, qué rumbo tomamos, con la seguridad de seguir haciendo nuestro trabajo con amor, excelencia y calidad, devolviendo a España un poquito de lo mucho que nos da», manifiesta Yukonda Esparragoza ante la Familia Real en el acto.

Esparragoza Jiménez quiso compartir la condecoración con sus hijos, de los que estaba presente en el palacio la hija Ariadna Meléndez Esparragoza, de 13 años; su marido y socio, Yuri De la Fuente Alfonso, también presente en el Salón de las Columnas; como también con sus familias, con todos los empresarios y empresarias del sector turístico de las Islas, con todas las administraciones y con todos los que han trabajado durante la pandemia para que «Canarias sea hoy un destino seguro hasta lograr reiniciar nuestra actividad turística».

Por otro lado, la empresa que gestionan Yukonda y Yuri ha recibido diferentes reconocimientos nacionales e internacionales por ser «un proyecto sostenible, innovador e integrador». «Ahora volvemos a casa con más fuerzas, tras recibir esta condecoración de la Familia Real, para continuar haciendo frente a esta dura situación económica, que no ha terminado. Tenemos una plantilla de 35 trabajadores, de los cuales 18 siguen en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Vamos a apostar por atender a otros sectores, no sólo el hotelero», concluye Yukonda.