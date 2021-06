El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes que se han realizado dos inspecciones y una investigación en relación con la denuncia de presuntos abusos en un centro que acoge a menores en Gran Canaria, en las que no se aprecia dicho extremo, pero que se ha trasladado a los órganos judiciales pertinentes. Ángel Víctor Torres se ha pronunciado sobre esta cuestión en respuesta a una pregunta de la presidenta del grupo parlamentario Popular, Australia Navarro, respecto a las medidas adoptadas tras conocer la denuncia de supuestos casos de abusos y agresiones a menores extranjeros no acompañados bajo la tutela del Gobierno de Canarias.

El presidente ha precisado que el 31 de mayo se recibió un escrito anónimo de supuestos trabajadores de la organización no gubernamental que gestiona el centro en Mogán con críticas a la dirección, y se hizo lo que se requería en dicha comunicación: no una sino dos inspecciones "y por lo tanto se ha actuado acorde a lo que se pedía". Para Australia Navarro la peligrosa deriva que han seguido los acontecimientos en este caso merecía una respuesta más tajante del presidente para atajar las especulaciones pero, añadió, parece que Torres "se apunta a la estrategia Armengol: aquí no pasa nada".

Esta postura no le va a servir para acallar los escándalos en Mogán, a su juicio una fuente de conflictos que se le ha ido de las manos y que el Gobierno regional no sabe resolver por su deficiente sistema de tutela y por la incapacidad e irresponsabilidad "de quien ha puesto usted al frente de Derechos Sociales", dijo Navarro en alusión a la consejera Noemí Santana. Por ello, la presidenta de los populares en el Parlamento regional preguntó a Ángel Víctor Torres si mantiene la confianza "en quien ocultó a la Fiscalía la presunta comisión de abusos sexuales, agresiones físicas y prostitución de menores en un centro tutelado por el Gobierno y que reiteradamente ha mentido para ocultar sus responsabilidades y culpa sistemáticamente a la Fiscalía de los sucesos de Mogán".

"¿Respalda las acusaciones de Derechos Sociales a la Fiscalía, a la que ha comparado con Trump?. ¿Cree que debe formar parte de su Gobierno cuando los colectivos cuestionan la capacidad de gestión de un área que en última instancia es de su responsabilidad?", cuestionó Navarro, quien pidió a Torres que "actúe ya" porque "por menos" le indicó "la puerta de salida" a dos consejeras en su gobierno.

Ángel Víctor Torres replicó a la portavoz popular que esta es la primera pregunta sobre menores no acompañados que le ha formulado en año y medio, y aseguró que no por elevar la voz y gritar más va a tener razón. Reiteró que funcionarios autonómicos han firmado el expediente relativo a las dos inspecciones y la investigación interna realizada en este ámbito, y comentó que quienes emitieron el comunicado anónimo "agradecieron" el 14 de junio las actuaciones realizadas.

Torres se preguntó si Navarro diría lo mismo respecto a Ceuta, adonde han llegado más de mil menores, de los que 800 se han instalado en centros deportivos y carecen de servicios de educación y medios suficientes y donde han desaparecido unos 200. "¿Culparía al presidente de Ceuta de esta situación? Seguramente no, porque es del PP", concluyó Ángel Víctor Torres.