La marca Abora by Lopesan Hotels escenificará, el próximo mes de julio, un salto cuantitativo en la apuesta realizada por Lopesan Hotel Group de cara a reforzar la temporada de verano en el sur de Gran Canaria. Y es que el Abora Catarina by Lopesan Hotels reabrirá el 14 de julio, mientras que el Abora Continental by Lopesan Hotels volverá a recibir clientes el 21 de julio.

El hotel Abora Catarina by Lopesan Hotels, de cuatro estrellas, está ubicado cerca de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas, en pleno centro de Playa del Inglés. Se trata de un establecimiento renovado, con un diseño funcional y moderno, con espacios amplios, zonas verdes y piscinas. Su programa de entretenimiento incluye un repertorio de acciones para adultos y actividades de animación infantil en el Aboritos Club.

En el corazón de Playa del Inglés también se encuentra el hotel Abora Continental by Lopesan Hotels. Después de su reciente rehabilitación, el establecimiento, de tres estrellas superior se ha especializado en el turismo familiar, con servicios de animación para los más pequeños de la casa y para sus padres. En el caso de viajar sin niños, también es un lugar ideal para pasar unas vacaciones con todo incluido, informó ayer el grupos empresarial de Eustasio López.

Con la anunciada reapertura del Corallium Dunamar by Lopesan Hotels y del Corallium Beach by Lopesan Hotels, los días 7 y 28 de julio, respectivamente, el Grupo Lopesan se compromete «para que Gran Canaria y las Islas Canarias recuperen su fortaleza, en el concierto internacional, como destino de referencia para la temporada de verano». De esta forma, la compañía añadirá cuatro nuevos activos, el próximo mes de julio, a su propuesta hotelera en el archipiélago, que actualmente incluye al Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso, Lopesan Baobab Resort, Kumara Serenoa by Lopesan Hotels, Abora Buenaventura by Lopesan Hotels, Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels, en Gran Canaria, e IFA Altamarena by Lopesan Hotels y Villas Altamarena, en Fuerteventura.

Los hoteles de la marca Abora ofrecen diversión y tienen la capacidad de adaptar su programa de entretenimiento y oferta para satisfacer las necesidades de todo tipo de huéspedes, tanto si viajan en familia, como si lo hacen en pareja o en grupo de amigos.