Óscar San Juan, vecino del barrio de Arinaga, en Agüimes, protestará esta mañana de 12.30 a 14.30 horas en la plazoleta que se encuentra frente a los juzgados de Telde contra la ocupación ilegal. El joven convocó hace unos días este encuentro reivindicativo, al que calculan que asistirán unas 50 personas que integran varios colectivos invitados, con el fin de visibilizar el desamparo al que se ven sometidos muchos propietarios de viviendas.

“Llevo esperando más de un año para recuperar mi casa”, sostiene él mismo, que cuenta que cuando se murió su padre heredó su piso, en donde vivía con él, pero la pareja cambió las llaves y lleva desde ese momento intentando que la justicia de la orden para que la desocupe. “He estado pagando la hipoteca de esa casa, además del alquiler del piso al que me tuve que ir; hace unos meses la empresa en la que estaba me puso en un ERTE y ya no pude seguir pagando más gastos, así que estoy viviendo provisionalmente en la residencia de un familiar”, expresa apurado.

Invitación a la ciudadanía

Aunque la denuncia que interpuso contra la que fue pareja del padre ha sido resuelta a su favor, los trámites son muy lentos. San Juan organizó esta concentración hace unas semanas con el objeto de manifestar su preocupación y denunciar públicamente su situación y la falta de amparo legal a la que se ve expuesto. Asimismo, invita a toda la gente que se haya podido ver inmersa en un caso similar a que acuda en señal de apoyo.

De momento han confirmado su asistencia los representantes y miembros de los colectivos Afectados contra la opcupación, Ley antiokupa y el Movimiento social contra la ocupación, fundado por él mismo a raíz de su propia experiencia.