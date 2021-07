El magistrado del Juzgado de Instrucción número de 3 de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Javier Ramírez de Verger, ha aplazado hasta los d,ías 4,6 y 22 de octubre la toma de declaración de las personas investigadas en el caso de la presunta compra de votos en las elecciones de Mogán en 2015 y 2019. Los abogados de los investigados reclamaron un aplazamiento en las declaraciones debido a que no habían comparecido todos los testigos, unos por falta de tiempo durante la primera jornada, y otros porque no se presentaron al no haberlos notificado. Así, para octubre quedan, entre otras, las declaraciones de la alcaldesa Onalia Bueno, el teniente de alcalde, Mencey Navarro, la edil Tania Alonso, el presidente de Aguas de Arguineguín, Luis Oller, el funcionario Salvador Álvarez o Ramón Trujillo El Perraya.