Mogán reabre Tauro a la espera de que Anfi retire las vallas

El Ayuntamiento de Mogán reabre este viernes la playa de Tauro al uso recreativo de los bañistas y lo hace 10 días después de que la Demarcación de Costas de Las Palmas y la que fuera empresa concesionaria de la gestión de la cala, Anfi Tauro S.A. firmasen la reversión de los terrenos a manos públicas.

La playa vuelve a abrirse al baño más de cinco años después desde que fuese cerrada por Anfi Tauro para llevar a cabo las obras de regeneración de la playa inyectando arena del sáhara. La compañía gozaba de una concesión de 11.200 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre y de los servicios de temporada, pero la obra se paralizó tras una denuncia contra el ex jefe de Costas, José María Hernández, por haber falseado el Acta de Replanteo y el Acta de Entrega y Recepción de los terrenos que la empresa Anfi Tauro S. A. aportaba al dominio público como concesionario del proyecto, 3.811 metros cuadrados. Una sentencia del TSJC del 6 de marzo de 2020 absolvió a Hernández al entender que no se había falseado documentación y que autorizar la regeneración de la playa estaba entre sus competencias.

Para la reapertura de este viernes, el Ayuntamiento ha colocado señalética que advierte que la playa no tiene socorristas «porque es materialmente imposible la tramitación administrativa en tan poco tiempo», en palabras del concejal de Seguridad Ciudadana, Mencey Navarro, y ha instalado balizas en ambos extremos por seguridad, ya que por un lado hay una tubería y por otro una escollera de la cual caen rocas al mar.

La playa reabre pero todavía permanecen allí las vallas. La empresa Anfi Tauro es la encargada de quitarlas, pero en declaraciones ayer a este periódico fuentes de la compañía aseguraron que no lo harán porque ya no le compete después de que Costas le quitase la concesión de la cala. Ahora será el Ayuntamiento quien deba quitarlas subsidiariamente, pero todavía no hay fecha.

El acceso de coches a la playa de restringirá a residentes, proveedores y vehículos de emergencias. Navarro explicó que el Ayuntamiento quiere recuperar la carretera existente antes de las obras de regeneración.