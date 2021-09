El líder de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, ha resaltado que, “tanto mi partido político como yo, hemos demostrado ser cumplidores con los compromisos que adquirimos. El mío personal es con los ciudadanos de San Bartolomé de Tirajana y hoy les garantizo que pueden tener la seguridad y la confianza de que continuaré centrado los próximos 20 meses en devolver el empleo y la actividad económica al municipio sin que ningún tipo de distracción me aparte de este objetivo”.

Marichal realiza estas declaraciones después de que la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, haya retirado a la concejala nacionalista Pino Dolores Santana las competencias para continuar al frente del Área de Recursos Humanos, lo que ha originado una nueva crisis de gobierno en el cuatripartito del consistorio sureño.

Marichal ha insistido en que San Bartolomé de Tirajana está siendo uno de los municipios de Canarias más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia dada su dependencia absoluta del turismo. “El cero turístico que hemos vivido a lo largo de todos estos meses ha impactado de lleno en las familias del municipio que han visto mermado su sustento, su medio de vida, en algunos casos con una situación verdaderamente desesperante. Nuestra responsabilidad es volcarnos para que se puedan recuperar todos los empleos lo antes posible y trabajar cada día para que éste sea estable y de calidad. La gente tiene que poder llegar a final de mes y desarrollar un proyecto de vida con garantías”, ha asegurado el nacionalista.

Para Marichal, el resto de asuntos, “son secundarios y no van a desviar mi atención ni un segundo de lo importante. La gente espera de mí que cumpla y no les voy a fallar. Mi atención está centrada exclusivamente en la recuperación de la principal actividad económica que es el turismo. La única garantía real para que las familias salgan adelante”, dijo.

Más preocupación por las carreteras

Así, el nacionalista ha añadido que “no obstante, cuando hablo con los vecinos porque estoy en la calle me muestran más preocupación por el estado de las carreteras, por el alumbrado público, la limpieza de los parques, el mal funcionamiento del servicio de hamacas o porque tras más de dos años y un presupuesto de 11 millones de euros no se haya puesto en funcionamiento el Consorcio de Rehabilitación Turística de Maspalomas, fundamental para la mejora del destino, asuntos que, por otra parte, gestiona directamente el grupo socialista que encabeza Narváez”. “Los vecinos”, ha continuado afirmando, “no están preocupados por cómo el Ayuntamiento gestiona su personal, pero para saber eso hay que salir más a la calle”.

Por otro lado, resaltó que "tras 10 años de paralización de los procesos selectivos, en dos años, Recursos Humanos ha publicado las bases para cubrir 54 plazas de policía, hemos salvado tres recursos presentados por la oposición y sindicatos que paralizaron los procesos, y comenzamos ya a recibir las inscripciones de las promociones internas tras su publicación en el BOE". Lo más que lamenta es que "este giro de Narváez volverá a retrasar un trabajo que ya mi compañera Pino Dolores Santana tenía encaminado, volviendo así a perjudicar a la ciudadanía, al personal del ayuntamiento y a la seguridad de nuestro municipio”.

Alejandro Marichal ha concluido que sigue manteniendo su compromiso con los ciudadanos y que "no me voy a desviar. Me van en encontrar en el diálogo, en el trabajo, en la concordia pero no lo harán en las luchas de sillones que, insisto, no es lo que la ciudadanía espera de nosotros y solo supone una distracción de nuestra verdadera responsabilidad que en estos momentos debe estar en recuperar los puestos de trabajo y la actividad económica y garantizarles una mayor calidad de vida”.