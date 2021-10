Chira-Soria: un salto adelante

Chira-Soria no es la panacea. No va a resolver por sí sola el problema de la escasa penetración de las energías renovables en Gran Canaria (y en Canarias, en general). Se trata de un proyecto complejo que lleva asociada una importante inversión y que, como todo proyecto de ingeniería, no está exento de riesgos, tanto en su fase constructiva como operacional. Como toda actividad humana, genera un impacto ambiental en el entorno, eso sí, identificado, evaluado y con medidas correctoras, acorde con la normativa ambiental vigente. Se trata, además, de una iniciativa que, aun contando con el apoyo unánime de todas las Administraciones competentes y otros colectivos, ha tenido y sigue teniendo cierta contestación social.