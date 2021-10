Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida cerró ayer su 25 edición en el recinto de ExpoMeloneras de Maspalomas, con diseñadores de la talla de Ágatha Ruiz de la Prada, Aurelia Gil, Pedro Palmas, Arcadio Domínguez, Nuria González y Alexandra Miro, entre otros, que llenaron de luz y color la pasarela.

Palmas, fiel a su línea eterna y femenina, presentó su colección Vitral, en la que el diseñador se ha inspirado en las vidrieras arquitectónicas para captar la luz de colores y acercarlas al cuerpo, jugando con las formas, simetrías y asimetrías.

Fiel a su cita con la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, Agatha Ruiz de la Prada presentó ayer una colección única, más de su estilo que nunca.

Garden Gil es el nombre de la colección presentada por Aurelia Gil, inspirada en la obra de Ana Beltrá, cuyo tema central es la naturaleza, donde da voz a las plantas y plasma que en los planes urbanísticos locales no se divisa la idea de propiciar una vida más verde en las ciudades. «Garden Gil nace con la intención de convertirse en un auténtico manifiesto de protesta».

Embajador Kerem Bürsin

La jornada de clausura de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que este año celebra su 25º aniversario, ha contado con la visita del actor internacional Kerem Bürsin, todo un fenómeno de masas en Europa -como las series turcas- y el perfecto embajador para proyectar la imagen de Gran Canaria y de la pasarela GCSW by MC al mundo. El actor turco protagonista con su pareja Hande Erçel de la serie 'Sen Çal Kapimi', 'Love is in the air' en español, ha podido ver desde front-row los desfiles de los diseñadores locales Arcadio Domínguez y Nuria González.

Terminando la tarde ha tenido lugar el desfile individual de Alexandra Miró, de Reino Unido, y cerrando el programa los desfiles, OYE Swimwear, la popular marca turca y la diseñadora canaria Nuria González han llevado sus propuestas a la pasarela para deleite de sus asistentes.

El acto de clausura del día ha tenido lugar con la entrega del Premio L’Oréal a la Mejor Colección y el Premio a la Mejor Colección Sostenible, un galardón patrocinado por el fabricante de tejidos Nylstar y Cyl Moda Intima. Sendos premios han sido otorgados a Gonzales y Elena Morales, respectivamente.