Creadores consagrados y nuevos talentos en Gran Canaria Swim Week

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida celebró ayer su segunda jornada presentando las propuestas Primavera - Verano 2022 de una selección de diseñadores consagrados y nuevos talentos. Celebrado en el recinto de ExpoMeloneras de Maspalomas, y coorganizado un año más por el Cabildo de Gran Canaria e Ifema Madrid, la pasarela canaria celebra su 25º aniversario con una excelente afluencia de público y profesionales del sector moda baño. Esta noche se espera, además, al actor turco Kerem Bürsi, que desatópasiones ayer en Gran Canaria, donde no dudó en hacerse fotos con sus fans en Maspalomas.

Encargados de dar comienzo a este segundo día de desfiles en Gran Canaria fueron los creativos noveles Vevas, Rubén Rodríguez y Libérrimo han dado paso a grandes talentos como Guillermina Baeza, All That She Loves, la popular marca inglesa Melissa Odabash y la firma canaria Maldito Sweet, que presentaron sus propuestas en desfiles individuales. Los invitados especiales de la pasarela, entre los que se contaban personalidades como el TV host Josie, la modelo Aída Artiles o la influencer Priscila Betancourt, pudieron disfrutar igualmente de las colecciones de Como un Pez en el Agua, la firma italiana Miss Bikini, la marca holandesa Mama María y la canaria Gonzales, que han protagonizado la jornada. Sobre la pasarela, grandes nombres de la moda como Helen Lindes, Mishel Gerzig, Malena Costa o Marta López.

También tuvo lugar la entrega del Premio a la mejor Colección Emergente 2021 que, patrocinado por ISEM Fashion Business School, fue otorgado a la diseñadora Verónica Aparicio.

La pasarela Gran Canaria Swim Week celebró anoche su segunda sesión, mientras que el pasado martes acogió un desfile muy especial, el dedicado al Día Mundial contra el Cáncer. En las imágenes superiores, a la izquierda, una modelo luce un diseño de Como un Pez en el Agua. A la derecha, una creación de Miss Bikini. Debajo, a la izquierda, diseños de Rubén Rodríguez. Esta noche será especial, se celebra el 25 aniversario de Moda Cálida, con el actor Kerem Bürsi como invitado. Ayer ya se hizo fotos a los pies del Faro de Maspalomas (izquierda) . |