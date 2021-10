El Sur legalizará 100 viviendas en Lomo Los Azules y Las Cuatro Matas

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana legalizará 100 viviendas de los barrios de Lomo Las Cuatro Matas y Lomo Los Azules, ubicados entre El Tablero y El Salobre, que ahora están fuera de planeamiento. Las viviendas han sido construidas sin licencia durante décadas con el consentimiento de la Administración pública con la seguridad de que serían incorporadas al Plan General de Ordenación (PGO) de 1996, pero finalmente no ocurrió, lo que ha provocado que este centenar de casas lleven más de dos décadas fuera de la ordenación del suelo municipal. Así, el Pleno de la Corporación previsiblemente aprobará durante la sesión de mañana en el centro cultural Pancho Guerra de Tunte dos modificaciones menores del PGO que serán el primer paso para concluir con la incorporación de estos inmuebles al planeamiento municipal. Los vecinos afectados están expectantes después de 25 años esperando por la legalización de sus casas.

En el caso del Lomo Las Cuatro Matas, la modificación afectará a 65 viviendas y los terrenos pasarán de ser considerados como suelo rústico a la nueva calificación de asentamiento rural. Cuando estén dentro del planeamiento municipal ya legalizadas, esta nueva situación permitirá a sus propietarios realizar obras para terminar sus casas, puesto que a día de hoy solo tienen la posibilidad de realizar trabajos de mantenimiento pero no, por ejemplo, obras de ampliación. Además, cuando el expediente esté aprobado de forma definitiva, podrá inscribirlas en el Registro de Propiedad.

Por su parte, las viviendas ubicadas en el entorno de Lomo Los Azules pasarán de ser un asentamiento rural a ser calificadas como asentamiento agrícola para ajustar a la ley la realidad de la zona. Este espacio está conformado por 35 viviendas aisladas entre sí y rodeadas de grandes extensiones agrícolas actualmente en producción, por lo que su calificación debe ser la de agrícola.

«Los ilegales del municipio»

Hace una semana, el portavoz de CC, Alejandro Marichal, exconcejal de Urbanismo, instó a la alcaldesa Conchi Narváez a aprobar en el Pleno estas dos modificaciones, que durante su etapa en el equipo de gobierno trabajó con los vecinos de los barrios afectados al objeto de redefinir los asentamientos y adaptar la propuesta a la realidad del suelo. Estos encuentros derivaron en la presentación, por parte de la Plataforma de afectados del Salobre, Lomo Los Azules y zonas aledañas del documento ambiental estratégico y el borrador de la modificación menor del PGO de Lomo Los Azules el 23 de junio y el de Lomo Las Cuatro Matas el 6 de septiembre.

«Mover una ventana de sitio puede acabar con una denuncía en Fiscalía», dice Gómez

El presidente de la plataforma de afectados, Aridane Gómez, explicó ayer que la regularización de las viviendas supondrá «un antes y un después» para los vecinos para dejar de ser «los ilegales del municipio». Los vecinos se muestran esperanzados en que la previsible aprobación de la modificación menor del PGO sea el primer paso para ver legalizadas sus propiedades tras varias décadas exigiendo sin éxito la reordenación del suelo a los distintos grupos políticos que han gobernado la Corporación.

Ante la falta de incorporación de las casas al planeamiento, los vecinos no han podido realizar obras. «Mover una ventana de sitio puede suponer que aparezca el Seprona o Medio Ambiente y acabes con una denuncia en la Fiscalía», relata Gómez, «hacer algo en la casa puede concluir con la demolición total de la vivienda». De hecho, un vecino de El Salobre ha cumplido condena en prisión por ampliar su casa 40 metros en suelo calificado como rústico. «La Administración decía a los vecinos que construyeran, que las casas eran legales, pero lo cierto es que están fuera de ordenación».

La misma situación viven en El Salobre y Salinas del Matorral, pero no se contempla en el Pleno

Otra de las consecuencias negativas de que estas viviendas no estén incluidas en el planeamiento es que «tenemos para un plan de vivienda o aquellos que han heredado un terreno de sus padres y quieren construir una casa no pueden hacerlo», señala Aridane Gómez. No estar incluidas en el Plan General influye también en el precio de venta de las fincas.

La misma situación viven en El Salobre y Las Salinas del Matorral pero no se han incorporado esos expedientes a este Pleno porque los vecinos no han presentado aún las propuestas para las modificaciones menores del planeamiento municipal.