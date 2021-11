«Con la carne y el pescado hablo del simbolismo religioso que nos han inculcado»

En su obra juega con el cuerpo humano, con máscaras, y figuras religiosas. ¿Qué quiere contar en esas fotos?

Pretendo transformar, presentar una realidad, surrealista, que yo me creo en mi mundo, en el que transformo a la mujer normal en la criatura que es, pero sin necesidad de transformar el cuerpo, porque tampoco es necesario puesto que en realidad es el cuerpo es el que lleva el discurso. También la máscara es algo intrínseco en mi trabajo, y me imagino que será por influencias que tengo de la mitología, y lo llevo a la práctica relacionándolo con temas de hoy en día como el capitalismo que nos hace ser a todos como un número, y tener una imagen de cara a los demás como si se tratara de un curriculum.

¿Y porqué las caras partidas a la mitad o las prótesis?

Sí, juego con las prótesis. Me gusta mucho la utilización de materiales como el látex, plásticos, pero son cosas como cotidianas, no sofisticadas como también introduzco la carne o el pescado en las piezas porque tienen mucho simbolismo religioso, y me gusta introducirlos por ese mensaje que nos han inculcado a todos a través de la religión.

¿Pero en los cuerpos que retrata hay religión, mitología, que mezcla con la imagen real?

Claro porque al final el arte clásico del que nos nutrimos todos habla de eso. Los artistas contemporáneos lo que hacemos es trasladar esas obras clásicas y las reinterpretamos, por así decirlo. Lo que hacemos es una crítica y le damos otra explicación. Ante todo busco que no haya un cuerpo normativo, que no se vea la religión tal y como nos la han querido enseñar sino con mi propia espiritualidad, pero también rehuyo de que haya géneros. Abordo todo tipo de cuerpos, porque no hay un cuerpo normativo y perfecto.

¿En su obra la mujer está muy presente lo hace para hablar también del machismo?

No. Me baso mucho en la mujer porque adoro a la figura mujer, porque todos venimos de ella y es importante reivindicar su papel en el arte porque se le dado poca notoriedad a lo largo del tiempo. La mujer es más visceral que el hombre. También trabajo la figura del hombre pero la de la mujer tiene más significado, es la vida.

¿Porqué se retrata con su madre conectados por la nariz?

Sí, porque al final no solo compartimos sangre por el cordón umbilical. Al final compartimos el mismo aire, y estamos unidos a las madres porque te dan aire, y los hijos a ellas, porque estamos unidos hasta por la respiración.

"Abordo todo tipo de cuerpos porque creo que no hay un cuerpo normativo, ni perfecto"

¿Para hacer una composición de las que parecen casi esculturas tarda muchos días?

Voy a tiro hecho si lo tengo muy masticado, pero hay sesiones que se complican más que otra. Pero lo normal es que me pase más tiempo pensando como va a quedar que lo que tardo en desarrollarlo. Si tengo claro lo que quiero, después de investigar sobre el tema, a veces me pasa al contrario, que me vine imagen a la cabeza, y tardo más en montar la escenografía que tengo ya montada en mi cerebro. También hay fotografías en las que trabajo con carne o pescado que tardo en recrearlas porque me lleva mucha preparación, además son elementos efímeros, que se van a echar a perder, que si requiere preparación y ver como encajan las piezas.

¿Ha tenido que ve su formación en el mundo del diseño en su trabajo fotográfico?

Si vengo del mundo de la ilustración y diseño gráfico y acabé en la fotografía. Es un camino. Quizás el camino estaba marcado. Avancé de la ilustración a la fotografía, de la fotografía al video, después a la escultura, desde una forma natural al expresar tus ideas vas cambiando, pero al final es como quieres contar lo que piensas, ya sea en dibujos que en fotos.

"La muestra que presento en Santa Lucía, Obradek, significa en polaco retrato sin retrato»

Participa en la Bienal de Santa Lucía de Tirajana con una muestra en blanco y negro. ¿Porqué esa técnica por imprimir más fuerza a su trabajo?

Es mi único proyecto en blanco y negro, y no nació como un proyecto, surgió como un diario de los lugares que estaba visitando. No me lo tomé como un proyecto aunque es verdad que se fue acumulando mucho material, y hasta saqué un libro. Pero todo fue a raíz de que lo viera un comisario de arte que me dijo que eso no era un diario sino que era un proyecto en sí. Como él es polaco y me habló del término Obradek, que en Polonia se usa para definir al retrato sin retrato, así se llama la exposición, le dio sentido a lo que estaba creando. Al final es un híbrido entre la fotografía documental y lo que estaba trabajando. Así nació un proyecto sin saberlo esta muestra. Por muy artificial que sea mi fotografía y hasta pastiche, al final es muy orgánica.

¿Y que piensa de la fotografía que se ha vuelto tan instantánea porque sabemos lo que pasa en el mundo por la cámara de los móviles?

Estamos ante una sociedad consume todo muy rápido, y con las imágenes pasa igual. Hay una vertiente de fotógrafos que hacen cosas muy interesantes, tienen proyectos interesantes y a todo le sacan provecho. Todo es todo esválido, las nuevas tecnologías están dando pie a nuevos artistas y estoy muy a favor, porque hay fotos que se hacen por pasarlas a los amigos, pero hay gente que está haciendo cosas muy buenas. Lo que es importante es como te tomas ese trabajo porque desde un móvil se pueden captar buenas imágenes, aunque no lo parezca. Luego sí que si se quieren dedicar más en serio hay que saber más de técnicas de iluminación, que son la base de toda la fotografía.