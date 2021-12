La oposición cree que Morales «lleva a la Isla a una sociedad subvencionada»

Los portavoces del PP, Marco Aurelio Pérez; del UxGC, José Miguel Bravo de Laguna; y de Ciudadanos, Ruymán Santana, tacharon los Presupuestos de «inocentada», «repetitivos», «ficticios» o «ineficaces» para afrontar la crisis económica y social que atraviesa la Isla. Todos ellos centraron sus críticas en la baja ejecución, el reparto desigual entre los ayuntamientos en función del color político, el «clientelismo» en las subvenciones y la existencia de unos 500 millones en los bancos. Sobre esta última acusación, Morales respondió que solo 50 millones de esa cantidad están disponibles para el gasto.

«La coincidencia con el día de los Santos Inocentes -señaló Pérez- no creo que sea casual, sino que nos sirve para calificar estos Presupuestos de inocentada, y lo digo porque no se ciñen en nada a lo ofrecido por el pacto gobernante y menos a las verdaderas necesidades de nuestra sociedad».

Tras exponer las cifras del paro, casi 86.000 personas el pasado noviembre, o de la pobreza, el líder de la oposición consideró que «todo esto sucede porque desde el gobierno tripartito no se busca el desarrollo de la isla, sino todo lo contrario, se está creando una sociedad subvencionada que cada vez tiene menos futuro». Al respecto, puntualizó que «tenemos un Cabildo que dedica un 56,52% de su dinero a subvenciones y apenas un 9,88% a inversiones, con la agravante de que las subvenciones tienen una ejecución presupuestaria de casi el 100% y las inversiones reales de apenas un 38%».

José Miguel Bravo de Laguna criticó que «a pesar de la repetición de las circunstancias más adversas, la crisis sanitaria, la económica, social, turística, el cierre de empresas o el paro desbocado, fundamentalmente juvenil, el Cabildo vuelve a no ser el gobierno que necesita la Isla, el impulsor de una economía productiva, generadora de ilusión y de una regeneración auténtica del tejido productivo, y con ella, de una auténtica esperanza para los 900.000 habitantes de Gran Canaria».

La consejera de CC, Gloria Cabrera, denunció que el modelo impuesto por Morales es el de «dividir a los municipios entre los de primera y otros de segunda al repartir el dinero de manera irregular y desproporcionada, premiando a aquellos en los que gobierna su formación política, NC». Así, reclamó «poner fin a estas fórmulas caciquiles y viejas de gobernar».

Ruymán Santana votó en contra al ver rechazadas todas las enmiendas de Ciudadanos y en el debate resaltó que «la realidad es que los datos de ejecución son un desastre». «Aquí lo importante es perseguir la ejecución, aumentarla al máximo y no sólo pintarlo en el Presupuesto porque al final se quedan más de 500 millones en el banco, se transfieren a los ayuntamientos y éstos no lo ejecutan y al final el dinero no llega donde tiene que llegar», concluyó.