El instituto de Teror expulsa a dos alumnos a los que matriculó por error

Los padres de dos alumnos del IES Teror que cursaban el grado superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva denuncian y piden aclaraciones a la dirección del centro por anular sendas matrículas y proceder a la expulsión del centro tras constatar que los alumnos no podían recibir esa titulación en concreto.

Los tutores de los dos escolares han elevado un recurso a la consejería de Educación, en el que cuestiona el cómo es posible que tras obtener el pasado año el título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo de Enseñanzas Deportivas de grado medio se les orienta e indican que pueden acceder al Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Por ello no se entiende que tras realizar dichos procesos de matriculación, tanto a nivel informático (que no detecta ningún error en la documentación), como presencial (y aquí si se hace constar el factor o error humano), no se haya indicado que el acceso a dicho grado supuestamente no era posible con la titulación de los alumnos.

Se da la circunstancia que ya durante el pasado curso 2019/2020, el IES Teror facilitó la matriculación de un alumno en el ciclo superior de la familia de actividades deportivas que se imparte en este centro público, sin éste poseer supuestamente los requisitos que establece la normativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para ser matriculado.

En aquella ocasión, el alumno procedía de un título de Enseñanzas Deportivas, lo que parece ser que no habilita la posibilidad de matrícula en un ciclo superior.

Para aquel alumno, el error administrativo supuso la pérdida de un año completo ya que se le dio de baja de oficio del curso cuando ya habían pasado tres meses por aquel entonces.

Al igual que aquel caso, a estos alumnos del curso 2021/2022 de esta misma titulación de FP de grado superior se les expulsa tras un trimestre completo, con todas las asignaturas aprobadas y haber participado en las prácticas que dicho curso exige, volviendo a repetirse la negligencia ocurrida en el año 2019, teniendo como consecuencia la pérdida del año escolar para estos dos alumnos, y es que, como única solución propuesta por el centro a semejante error, ha sido que los padres elevaran un recurso a la consejería de Educación.

Además es importante constatar el agravante en esta situación en el ámbito económico, ya que en consecuencia con sus estudios y situación familiar, dichos alumnos han sido beneficiarios de ayudas económicas para este curso escolar, becas que han sido destinadas a transporte, matricula, material escolar que el alumno debe costearse.

Esto lleva a sus padres a cuestionarse en que situación legal los deja el centro ante la administración y si tendrán que hacer frente a este gasto extra para devolver todas esas ayudas.

Tantos los padres como ambos alumnos se encuentran muy contrariados con esta situación y resaltan que se hayan producido reuniones con uno de los alumnos siendo menor de edad y no se notificara ni llamara a los padres para que se personaran en el centro, «y más siendo reincidente el instituto de Teror en este error que les ha perjudicado, ya que si hubiesen denegado la matrícula en septiembre, podrían haber iniciado otros estudios».

Por último onsideran que la actuación de la dirección del centro, que califican de «error, tira por tierra este curso como año perdido», para concluir que «a día de hoy ni los padres ni los alumnos han recibido ningún tipo de noticia ni solución por parte de la consejería del Gobierno de Canarias ni del propio centro».