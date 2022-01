La ausencia de una oferta comercial moderna acorde con la oferta alojativa que ofrece San Bartolomé de Tirajana es para el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañaricúa uno de los grandes problemas y «la asignatura pendiente» de las zonas turísticas de este municipio que es el «destino de playas más importante de toda España».

Ante el estado de abandono en que se encuentran establecimientos como el centro comercial Metro, ubicado en el corazón de Playa del Inglés, y sobre el que ha abierto un nuevo expediente de ruina la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para pedir a los propietarios el vallado de todas el inmueble para ordenar después el derribo, Mañaricúa manifestó ayer que San Bartolomé no puede seguir con una «oferta comercial del siglo pasado» porque cuando se habla de un destino moderno no es sólo consiste en ofrecer servicios de calidad en los hoteles y restaurantes, y en infraestructuras públicas sino también en los comercios porque una parte importante de las experiencia de las vacaciones son las compras.

Pero como añadió no se trata sólo de un problema del Metro que en este caso se ha deteriorado tanto que está en estado ruinoso, sino que lo mismo sucede en otros establecimientos como Kasbah, Cita o en el centro comercial Europa porque todos llevan construidos desde hace muchos años y no se ha hecho una sola actuación para renovarlos.

«Los centros comerciales de Playa del Inglés requieren de una modernización porque no nos damos cuenta que seguimos con infraestructuras de hace cincuenta años, y que para muchos turistas como los rusos ir de compras cuando viajan es tan importante como ir a la playa o disfrutar de una comida», destacó el presidente de la patronal turística.

Si bien responsabilizó a los dueños de los negocios de los centros comerciales de la decadencia de su oferta por no reinvertir parte de sus beneficios en la modernización y puesta a punto para que sean viables los centros y las tiendas, reclamó una mayor implicación por parte del Gobierno canario, del Cabildo grancanario, y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para ayudar a estos empresarios y facilitarles las mejores de condiciones para que se lancen a renovar.

Insistió Mañaricúa en que a lo largo de los últimos años sólo se ha hecho hincapié en la mejora de la oferta de plazas alojativas, algo en lo que se han implicado las cadenas y empresas turísticas, pero no se ha tomado en serio la importancia que tiene la oferta comercial porque alrededor de las tiendas están los restaurantes y toda una oferta de ocio que es una parte muy importante de ese destino, y que aunque no lo parezca contribuye a que el turista quiera volver a este lugar porque hoy día no todo lo que busca el cliente es el sol y la playa.

Además aprovechó para reclamar la misma calidad en los servicios de playa como son las hamacas y sombrillas que en Maspalomas y Playa del Inglés no se ofrecen desde hace dos años porque el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no ha resuelto aún si finalmente lo gestiona una empresa municipal. «No queremos hamacas viejas, ni sucias , queremos hamacas con camas balinesas y con otras sombrillas, y unos chiringuitos modernos», remarcó el representante de los empresarios turísticos.