El diputado regional y ex alcalde de la Villa de Moya (2011-2019) Poli Suárez Nuez será el pregonero de las fiestas en honor a San Antonio de Padua que se celebrarán, como cada año, durante el mes de junio en el municipio norteño. "Aparte de haber sido alcalde, no hay mayor orgullo para un moyense que ser pregonero de la fiesta principal de su pueblo", asegura Suárez, quien destaca también la satisfacción que siente al ser el encargado de dar el pistoletazo de salida a unos festejos que, tras unos años sin poder celebrarse "como el pueblo se merece", podrían volver a llevarse a cabo este 2022 con mayor normalidad, muchas menos restricciones y mayores garantías de seguridad para los asistentes.

"Es un honor y una responsabilidad", confiesa para reconocer que todas las fiestas en honor a San Antonio de Padua que se han podido celebrar en la Villa de Moya han sido especiales para él, no solo las que vivió en su etapa como alcalde sino también en las que participó como trabajador del Ayuntamiento y como colaborador de la Comisión de Fiestas. "Siempre he participado y colaborado en las fiestas de San Antonio", recuerda este moyense.

Por ello, adelanta que dedicará el pregón de los festejos "a todas aquellas personas que, de una manera u otra, han hecho posibles las fiestas de San Antonio, no sólo en la organización, sino con su participación y su presencia". "Las fiestas de Moya son conocidas en toda Gran Canaria y quiero darle protagonismo a las personas, vivas y a las que por desgracia ya no se encuentran entre nosotros, han hecho de las fiestas un referente popular en la isla de Gran Canaria", anticipa. De esta forma, Suárez inaugurará los festejos rindiendo homenaje a esas personas y contando parte de sus vivencias con ellas: "me quiero acordar de ellas porque han hecho de San Antonio unas fiestas grandes y quiero que se sientan identificadas, no solo ellos porque ya muchas no nos acompañan, sino también sus familias".

"Moya para mí lo significa todo y siempre he llevado a Moya allá por donde voy", tanto a nivel personal como profesional, asegura. Poli Suárez Nuez nació en la casa familiar en el casco de Moya en 1974; el amor por su pueblo nació de los valores que le inculcaron sus padres, sus abuelos, sus hermanos y su familia en general, pero "también del cariño que uno recibe de su pueblo", pues siempre se ha sentido querido en su municipio, tanto en su etapa como alcalde como durante toda su vida. "He nacido y crecido en Moya y, ahora que no resido allí, es una inmensa satisfacción ser pregonero", concluye.