Los camping recuperan su esplendor con lleno absoluto en Semana Santa

Evitan los grandes establecimientos hoteleros y han optado por los camping como modelo turístico alternativo para pasar sus días de descanso durante esta Semana Santa. Los campistas han abarrotado durante estos días festivos prácticamente todos los espacios destinados a este modelo turístico hasta el punto en que los camping gestionados por el Club de Camping y Caravaning Gran Canaria han rozado el lleno absoluto tras dos años con una menor ocupación debido a la reducción de aforos en las distintas fases de las restricciones sanitarias. Las instalaciones de El Pinillo, ubicadas en el barranco de Arguineguín, han tenido ocupadas la totalidad de las 186 plazas de caravanas con las que cuenta, además de sus 12 cabañas; una situación que se ha repetido en las 200 plazas que tiene el camping de Salinetas, en Telde, y el aparcamiento de El Pagador, en el municipio de Moya, también al 100% de sus 220 plazas de capacidad. Además, en Mogán también ha habido una notable afluencia a los tres aparcamientos para pernoctar habilitados por el Ayuntamiento en Arguineguín, Motor Grande y Playa de Mogán.

Estos espacios han vuelto a recibir durante esta semana a aquellos campistas que no habían llegado durante los más de dos años de pandemia, pero también a otros nuevos que se han lanzado a este modelo. «La gente está muy animada pero guarda mucha precaución y ya no quiere participar en los grandes asaderos en comunidad; y aunque cuesta un poco que la gente se adapte a la vida anterior, muchos quieren vivir y volver a disfrutar», relata Juan Moya, presidente del Club de Camping y Caravaning Gran Canaria.

Esta semana las instalaciones de El Pinillo han recibido por primera vez a Carolina Collazos y Víctor Castellano, junto a Garoé, su bebé de apenas cuatro meses. Esta pareja llevaba cinco años con un furgón por las playas de Tasarte y Tasartico, y también en Triana y Las Carpinteras, donde ahora está prohibido acampar, y ha sido este año cuando se han decidido a comprar una autocaravana y estrenarse en este espacio. «Hacemos camping por el contacto con la naturaleza, el trato familiar, por la libertad que ofrece y porque se conoce gente y surgen nuevas amistades», señala Carolina, «un hotel con fiestas no me gusta, a mi me interesa más la libertad que tengo aquí para hacer lo que me apetece y cuando me apetece».

Esta es además la primera experiencia de camping de su bebé. «Al niño le gusta estar al aire libre y duerme mucho mejor que en casa al estar más activo», cuenta, «no cambiamos por nada acostarnos y despertarnos con el sonido de los pájaros».

El parque móvil en Gran Canaria supera las 12.000 camper, caravanas y autocaravanas

Inocencio Ramos y Ángela Varón, de Tenerife y Colombia respectivamente y residentes en Telde, son más asiduos al camping, al que van casi cada fin de semana y que en esta ocasión han alargado unos días más. Para ellos ser campistas es un «estilo de vida» que no cambian por nada. Compraron la caravana hace siete años y desde entonces visitan El Pinillo. «Esto nos ha dado la vida que no tenemos en un piso», cuenta Inocencio, a quien el campismo le ha beneficiado en su salud. «Vine de Tenerife con muletas porque tengo algunas patologías y aquí ya no las uso, hay menos humedad; el camping es mi medicina», confiesa. Tanto le ha ayudado que su caravana la ha ampliado con un avance para habilitar un pequeño salón, tiene una cocina y hasta una terraza con jardín.

Desde Telde también llega Pedro Mirada, quien hace 10 años cumplió su deseo de tener una caravana, aunque hasta entonces no había practicado nunca el campismo. Tanto le gustó a él y su familia que han ido cambiando de vehículo hasta conseguir una autocaravana más grande. «Hasta entonces nunca tuve vinculación con este mundo pero quien prueba se queda; se basa en el respeto, la amistad y el contacto con el entorno», apunta Pedro, «el año pasado fuimos unos días a un apartamento y nos aburrimos». Además de aburrirse, este campista señala que este modelo turístico es también más económico. «Para estar una semana nos gastamos 150 euros».

Carolina, Inocencio y Pedro solo son tres ejemplos de las miles de personas aficionadas a esta actividad, un tipo de ocio que en Gran Canaria mueve un parque móvil de más de 12.000 caravanas y camper. A pesar de eso, cuentan con muy pocos espacios y reclaman que se habiliten más instalaciones para poder acampar y pernoctar. Uno de los espacios tradicionales es el camping de Tarajalillo, cerrado en 2019 por no tener licencia. «A pesar de haber entregado hasta tres proyectos distintos, el Ayuntamiento no ha valorado ninguno positivamente; tienen un problema de caravanismo incontrolado y a nosotros que estamos asociados nos dan de lado», critica Juan Moya, «en Gran Canaria cabemos todos».

Por el camping de El Pinillo han pasado estos días Servando Rodríguez y Pedro Simón, directivos del club ESAD, Amigos Caravanistas de La Palma, quienes han reconocido que en aquella isla guardan una mejor relación con la Administración. «En Gran Canaria el caravanismo está muy perseguido en las zonas turísticas, pero en La Palma no tenemos ese problema porque tenemos menos aficionados», destaca Rodríguez, de hecho apenas llegan a las 1.500 caravanas censadas. El directivo defiende la importancia de este tipo de turismo por su incidencia en las economías locales. «Hemos venido cinco personas y día tras día nos hemos dejado 400 euros en cada municipio que hemos visitado, como Teror y San Mateo, allí donde vamos se nos nota». Por todo ello, tanto Moya como Rodríguez urgen a «cambiar los planes generales de los municipios» para dar cabida a esta actividad que cada día gana más adeptos.