La novena edición de la feria Gran Canaria Me Gusta se celebrará del 29 de abril al 1 de mayo en formato híbrido, y el lunes 2 con las jornadas profesionales Orígenes, en las que participará Dabiz Muñoz, considerado el mejor chef del mundo según The Best Chef Awards.

La feria se celebrará con asistencia presencial y virtual, en tres jornadas con 46 expositores, 8 asociaciones de productores y cocineros locales y nacionales. El programa crece en esta edición con el Concurso Regional de Cocina Nuevos Talentos, el concurso regional de Sumiller Canarias, el concurso regional de pastelería y confitería artesana, de cocina profesional, concurso popular de repostería y el reconocimiento ‘Qué bueno’, entre otras propuestas. La feria, según ha señalado en rueda de prensa el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ocupará el recinto de Infecar en todos sus pabellones con actividades, catas, exhibiciones gastronómicas, talleres infantiles y concursos. El presidente insular ha destacado que esta feria, ya consolidada, tiene como ejes trasversales de acción el producto local y los productores, el territorio y la gastronomía para “visibilizar el trabajo y el producto de la isla” que es “elemento diferenciador e identitario del paisaje y el territorio” configurándose así como “un espacio de descubrimiento y degustación” de todo lo que implica el sector primario. Morales ha indicado que el compromiso de la feria, en su novena edición, es apostar por el producto de proximidad como instrumento para alcanzar la soberanía alimentaria y una alimentación 100% sostenible en el territorio, un “pilar fundamental” de la acción del gobierno y del modelo de gestión de Ecoisla” que abandera el Cabildo. Se trata de incentivar el consumo de productos de temporada y contribuir así en la prevención de incendios, la desertización de la isla contra el cambio climático, los gases de efecto invernadero, generar empleo y minimizar el uso de envases y plástico así como la huella de carbono”, ha abundado Morales. La feria por tanto, buscará “contribuir a mantener el mundo rural y su legado histórico”, e invita a conocer y valorar el producto y el productor local como un “valor extraordinario” para el turismo, ha dicho el presidente grancanario. Ha añadido que esta será una edición que se acerque “a la normalidad” aunque mantendrá un formato híbrido con retransmisión de exhibiciones gastronómicas y talleres. El cocinero Borja Marrero del restaurante Muxgo, en representación de los chef locales, ha señalado que los profesionales de cocina sn “embajadores” del producto local y en mostrar los productos “esforzándonos en difundir la maravilla que tenemos en la isla y lo que hacemos por aportar nuestro granito de arena como territorio e isla gastronómica”. La Feria Gran Canaria Me Gusta contará en esta edición con Ricard Camarena, (Ricard Camarena, dos Estrellas Michelin), Carlos Maldonado, (Raíces, una Estrella Michelin) y Teresa Gutiérrez (Azafrán, Recomendado Guía Michelin) en lo que se refiere a chefs nacionales; y a Borja Marrero, Richard Díaz, Jennise Ferrari, Carmelo Mújica, Rubén Parra, Lolo Román y Juan Manuel Calvo, en cuanto a chefs locales y este año estrenará el rol del chef anfitrión que recaerá en Braulio Simancas (Tasca El Silbo Gomero). La consejera de de Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, ha adelantado que las jornadas profesionales Orígenes tendrán como protagonista con Juan Diego Sandoval, Pepe Soria, y Dabiz Muñoz (DiverXO) con un doble papel impartiendo charlas y en un recorrido para conocer por productos locales y promocionarlos desde su ámbito y redes sociales con recetas de Gran Canaria.