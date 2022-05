Acusan al alcalde de San Mateo de llenar las calles con esculturas de un militante de CC

El edil de la oposición por el PSOE en San Mateo, Rubén Díaz, ha acusado al alcalde del municipio, Antonio Ortega, de llenar las calles del casco con obras de un artista militante de CC, formación a la que pertenece Asamblea de Vecinos por San Mateo (Avesan) que dirige el regidor. Según denunció ayer el edil socialista, el herrero Moisés Afonso al que el Ayuntamiento le ha comprado obras por más de 36.000 euros, se presentó por las listas de CC al Cabildo de Tenerife, en el puesto 20, en las elecciones de 2019.

Los encargos que el Ayuntamiento de San Mateo ha hecho a este herrero son: Corazón solidario por 2.119 euros, Vuelos de cometas y Compras por 3.359 euros, Bailarines y Caracol por 9.300 euros, Héroes y Terrazas por 13.180 euros; y Farolas por 9.000 euros. Por todas las obras que ha realizado el artista, y que ya están colocadas en las calles de San Mateo, el Ayuntamiento ha pagado unos 36.959 euros.

El alcalde Antonio Ortega, tras aclarar que este importe corresponde a las obras que han adquirido a lo largo de los últimos cuatro años, aseguró ayer que «no sabía que Moisés Afonso estaba vinculado a su formación política». No obstante, a este respecto añadió «qué tiene que ver que el herrero haya estado en las listas de CC, porque no voy a preguntar la filiación a un artista para luego encargarle trabajos».

Explicó que la primera obra se la encargan en 2019, la de Corazón Solidario, que está junto al mercado, a raíz de que vieron una igual que hizo en la Autoridad Portuaria, y después siguieron encargándole obras porque el artista hace «trabajos magníficos de herrería y a buen precio».

Asimismo Ortega respondió que en base a este mismo argumento del edil socialista «entonces también hay que preguntar al dueño de la ferretería si es del PP». Sobre los hechos que denuncia el PSOE, añadió que «es buscar donde no hay», y remarcó que esto lo ha hecho porque «le gusta que el arte esté en la calle y se pueda contemplar».

Con todo, Díaz insistió en que preguntó al alcalde en la sesión plenaria de febrero porqué se han hecho tantos encargos a este herrero de Tenerife y si no hay a otras artistas de Gran Canaria a los que se les pueden comprar sus obras, y la respuesta que le dió fue que «era la primera noticia que el artista estuviera vinculado a CC». También comentó que ha preguntado a la edil de Cultura con qué criterios se han encargado las esculturas a este artista y no a otros, y también porqué se coloca la obra de las Rosas de Moisés Afonso junto a una de la escultora Ana Luisa Benítez sobre el día de la danza y no le han explicado nada. También denunció Díaz que la escultura Caracol se ha colocado en la fachada del restaurante del mercado de «manera ilegal» ya que la obra aún no está recepcionada.