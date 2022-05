CC denuncia un vertido continuado de residuos fecales al mar en Caleta de Guía

El grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa María de Guía ha interpuesto una denuncia ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural por los vertidos de aguas fecales al mar en la localidad de Caleta, en la que insta a frenar ese atentado ecológico y a investigar las presuntas responsabilidades del grupo de gobierno por su «inacción», pues conoce el problema desde al menos el mes de septiembre de 2021, cuando se trató en un Pleno de la corporación municipal.

La denuncia ha sido firmada por Julián Melián, concejal de los nacionalistas en Guía, quien señala en su escrito a la Agencia de Protección que hace ocho meses presentó y defendió una moción en la que instaba al gobierno municipal de NC-PSOE, liderado por el alcalde Pedro Rodríguez, «a acabar con los vertidos al mar que los pozos de recogida de residuos fecales y otros que existen en el barrio de Caleta». Esos vertidos, según el denunciante, se producen por el mal estado de las instalaciones hidráulicas y porque el Ayuntamiento no procede a la evacuación de los residuos mediante cubas.

El concejal Julián Melián solicita una investigación sobre la responsabilidad del Ayuntamiento

Después de que la moción de CC fuera rechazada y de que los vecinos de Caleta advirtieran de que «al problema ambiental que está afectando de manera continua a la costa» se suma «la proliferación de roedores de gran tamaño con lo que conlleva para la salubridad pública», Melián considera en su denuncia que hay motivos para que «se ponga en marcha un expediente que investigue las responsabilidades respecto a la legislación medioambiental y de residuos que pueda tener el grupo de gobierno por su inacción y conocimiento de los vertidos».

Además, solicita a ese órgano ambiental del Gobierno de Canarias que «se inste de manera urgente al Ayuntamiento a evacuar el contenido de los pozos» y que «se haga llegar, si así lo define la ley, a las instancias judiciales pertinentes la falta de actuación en contra del Medio Natural Canario del grupo de gobierno de Guía».

Según se desprende del acta oficial del Pleno del Ayuntamiento, un documento adjuntado a la denuncia, dos concejales del grupo de gobierno, uno de NC y otro del PSOE, reconocieron que es un problema que se arrastra «desde hace años», pero que no se había podido acometer por la falta de permisos de la Demarcación de Costas.

Además, argumentaron que ya se habían celebrado reuniones con responsables del Ayuntamiento de Gáldar porque los vertidos de Caleta deben canalizarse hacia el alcantarillado de ese municipio. Pese a esas gestiones, los vertidos han continuado, como reflejan los documentos gráficos incluidos en la denuncia.

Melián lamentó ayer que las mociones que presenta su grupo a los Plenos del Ayuntamiento «sean desoídas, cuando exclusivamente nacen de las necesidades planteadas por los vecinos». Al respecto, declaró que «en el mes de septiembre de 2021 se interpuso una moción, que Coalición Canaria propuso que fuera institucional para que no se convirtiera en un arma política, para que de manera consensuada se buscara una solución urgente a los vertidos de fecales y otros residuos que afectan desde hace años al barrio de Caleta».

El grupo de gobierno reconoció hace ocho meses en el Pleno que hay vertidos desde hace años

«Lamentablemente», resaltó el concejal, «después de afirmar los dos grupos que forman el gobierno municipal conocer la grave situación, rechazaron la iniciativa alegando depender de otras administraciones”. Ante ello, Coalición Canaria «ha dado un tiempo prudencial para que se afrontara el problema y en marzo de 2022 se hizo una pregunta al Pleno que no fue respondida y en una visita en esta semana pasada se ha observado que no ha habido cambios y los vecinos confirman que no se ha hecho nada».

Soluciones

Melián explicó que, aunque la solución pasa por la instalación de una necesaria estación de bombeo, es responsabilidad legal del Ayuntamiento de Guía evitar los vertidos de fecales al mar y esto se puede conseguir realizando evacuaciones periódicas de los residuos a través de estaciones móviles de bombeo que los trasladarían a las estaciones depuradoras correspondientes.

El edil nacionalista afirmó que «el futuro desarrollo de la zona norte de Gran Canaria pasa, sin condiciones, por el cuidado y potenciación de los recursos medioambientales y la costa es el más importante sin duda, por lo que Coalición Canaria no va a ser cómplice de este atentando ecológico continuado y por eso, después de intentarlo políticamente, no le ha quedado más remedio que presentar una denuncia ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para evitar que el pozo de fecales de Caleta siga rebosando hacia el mar».