La marea naranja de UP2U inunda el Camino de Santiago de Gran Canaria en una lucha por los valores

El sol brillaba en lo alto al llegar al Monte Pavón los más de 120 jóvenes que se encuentran realizando la sexta edición del Camino de los Valores, la iniciativa impulsada desde la asociación UP2U Project para contribuir a la reinserción y recuperación de menores tutelados o con medidas judiciales. Tras tres intensas horas de pateo por las montañas del norte de Gran Canaria, después de salir en esta ocasión de la iglesia de Santiago de los Caballeros de Gáldar, los caminantes charlaban animadamente sobre las vivencias de los primeros kilómetros. Otros, exhaustos del esfuerzo, se tumbaban sobre la pinocha y trataban de recuperar el resuello. En la mayoría de sus rostros, eso sí, se veía la satisfacción por la experiencia que estaban viviendo. Y es que el camino es para todos ellos la mayor recompensa.

Este sábado, los 123 menores que participan en el Camino de los Valores -así como los voluntarios y educadores que les acompañaban- llegaron hasta el casco de Tejeda, después de realizar el ascenso desde Gáldar. Será el domingo cuando crucen las puertas de la iglesia de Santiago de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, dando por concluida la ruta, y con un saco lleno de valores y vivencias para atesorar. El objetivo final de esta iniciativa no es otro que recuperar toda una serie de valores que los organizadores entienden que se han perdido entre la sociedad más joven. Este año, además, con el punto de mira puesto en la paz, no solo por los conflictos bélicos que sacuden en la actualidad el planeta -34 según los datos oficiales-, sino también por el incremento de la violencia, tanto en adultos como en menores.

"Este año caminamos por la paz por lo que estamos sufriendo, ya no solamente por la guerra de Ucrania, que evidentemente ha puesto el dedo en la llaga, el no haber aprendido absolutamente nada, sino por la violencia en general. Están aumentando los delitos de violencia entre adultos, pero también entre menores, y eso se debe a una crisis de valores brutal", señaló la presidenta de UP2U Project y magistrada del Juzgado de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel. Precisamente, lo recaudado este año en los mercadillos solidarios que los propios jóvenes montaron este sábado en Tejeda y el domingo en Tunte irá a parar a alguna entidad sin ánimo de lucro que desarrolle alguna actuación relacionada con la consecución de la paz.

En esta edición, jóvenes de Granada, Mallorca y Ceuta han venido hasta Gran Canaria para participar también en el Camino de los Valores. Para alguno de ellos, esta ha sido una primera vez muy especial. Es el caso de Isaac, quien ha volado en avión por primera vez en su vida, en una experiencia que le ha gustado mucho y que espera poder repetir más a menudo a partir de ahora. El joven granadino decía sentirse bien después del primer repecho, en el que ha podido contemplar el "inmejorable" entorno de las montañas insulares. Algo en lo que coincidió su colega Eduardo, si bien a él le dolían un poco los pies como para poder abstraerse en las vistas.

Un paisaje que para Haza ya es familiar, puesto que esta es la segunda vez que realiza el Camino de Santiago entre Volcanes, dentro de la iniciativa de UP2U. La joven marroquí, de 19 años, llegó a Canarias a bordo de una patera hace ya algún tiempo, y recorrer las montañas de la isla que la ha acogido le ha servido para llenarle el espíritu y conocer a mucha gente con la que ha entablado amistad. El año pasado también se fue hasta La Palma para recoger ceniza del volcán de los tejados de las viviendas afectadas, una experiencia que le marcó y que recuerda con alegría y satisfacción.

Haza no lo ha tenido fácil en su vida, tuvo que pelear para intentar optar a un mejor futuro que el que le aguardaba en su país de origen, subiéndose para ello a una patera y cruzando el Atlántico que le separaba de Canarias. El suyo es el ejemplo prototípico de hasta qué punto puede ayudar a los jóvenes un programa como el que lidera Reyes Martel. Si bien, hay momentos en los que el conflicto amenaza con opacar todo lo demás. No obstante, tal y como explicó la magistrada, el Camino también es eso, tratar de resolverlos mediante cooperación: "Esto también se intenta inculcar entre los valores, no tener miedo a caerte, y si te caes, levantarte y seguir luchando".

Precisamente, durante la pausa en Monte Pavón surgió uno de esos conflictos con uno de los chicos, que no quería seguir caminando porque estaba muy cansado, y que no dudó en espetar que hacía el Camino obligado para evitar empeorar su régimen de internamiento. En un diálogo con la magistrada, terminó accediendo, a regañadientes, a seguir con la ruta. Una escena que sirve para recordar que los jóvenes con medidas judiciales que hacen el itinerario también tienen como objetivo algún tipo de condonación de sus penas. De hecho, tanto Isaac como Eduardo, los dos jóvenes granadinos, estaban en Gran Canaria para cumplir con una promesa que le hicieron a Emilio Calatayud, juez de menores de la ciudad andaluza.

Pese a los tropiezos, los jóvenes siguen su recorrido hacia Tunte, tratando de sacar el máximo partido a la experiencia de conocer la naturaleza que les rodea y a mucha gente que se encuentra en una situación similar a la suya.