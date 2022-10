El colectivo Artis llena la avenida de Valencia de Ingenio con más de 200 obras de arte

La asociación cultural de artistas Artis apostó este viernes por el proyecto Artis in via, que consiste en llevar más de 200 obras de arte, que son fotografías, pinturas y dibujos, a la calle, exactamente a unos 300 metros del margen izquierdo de la avenida de Valencia, con dirección a Telde, en el casco de Ingenio, con la finalidad de acercar más el arte a los vecinos, vecinas, deportistas y a los transeúntes. Además, las obras están expuestas en vallas y muros, con la autorización de los propietarios, así como en otros elementos, como bancos o aparatos para hacer ejercicio físico.

Este colectivo de 46 artistas, que se dedica a distintas disciplinas, como la pintura, fotografía, artes visuales, cerámica, narración y arte digital, ha buscado instalar este museo al aire libre en uno de los lugares, que son llanos, más transitados en el casco de Ingenio, como es la citada avenida de Valencia, sobre todo por parte de deportistas, entre las 06.00 y las 09.00 horas, y por las tardes entre las 17.00 y las 20.00 horas. Por eso, este proyecto Artis in via, organizado por el colectivo Artis y con la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio, se ha hizo ayer con el horario entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde.

Entre los autores, Javiela Romero, que pinta con la boca y que utiliza el pie para coser, cortar y calar

Asimismo, este acercamiento y trabajo del arte también ha contado con actividades dirigidas a los niños, como ha sido un curso de pintura para unos sesenta alumnos y alumnas del Centro de Educación de Infantil y Primaria (CEIP) Aguatona, quienes también expusieron en esta muestra. También se hizo un taller de cerámica en el citado centro escolar por la mañana, y otro curso para niños y niñas en la avenida por la tarde.

Con la boca

Entre los que han aportado sus trabajos artísticos, se encuentra Javiela Romero Caballero, de 67 años, natural de El Ejido, en Ingenio, quien aportó varias pinturas. Javiela Romero pinta con la boca y los pies por la discapacidad que tiene en los brazos desde su nacimiento. «Fueron mis padres, mi familia, los que me enseñaron desde niña a utilizar los pies para comer, coser, calar, cortar o enhebrar una aguja», comentó Romero Caballero.

«Estoy muy contenta con esta muestra al aire libre. Ha sido muy buena idea. Yo he querido participar con varios trabajos, como una pintura abstracta [colocada en un aparato de ejercicio físico]», señaló esta hija predilecta de la cultura de Ingenio, que pinta desde niña, que aprendió de forma autodidacta, y que sobre los 30 años decidió ir a una escuela de pintura.

Javiela Romero, que depende de otra persona para vestirse o bañarse, es profesora voluntaria de pintura en el centro de mayores de Ingenio, y inició la carrera de Psicología en la Universidad de La Laguna (ULL), aunque no la finalizó al no concluir el cuarto curso.

«En Ingenio hay mucha cantera de artistas y buscan posibilidades», afirma Iván Falcón

El presidente de la asociación cultural de artistas Artis, Iván Falcón, destacó que «han sido 200 piezas y no ha sido fácil hacer la muestra». Sin embargo, Iván Falcón se ha mostrado satisfecho por haber hecho realidad esta iniciativa de «acercar el arte a la calle, a las personas que no van a los museos». «Habíamos pensado en un principio el colocar los cuadros y las fotografías en las farolas, pero ya nos indicaron los técnicos que no estaba permitido. Y gracias a la colaboración de varios propietarios, hemos podido colocar las 200 piezas en muros y vallas», agregó Falcón.

«En Ingenio hay mucha cantera artística, hay muchos artistas que también buscan nuevas posibilidades y ofertas», resaltó Iván Falcón, quien añadió que «hemos pedido a las administraciones que no se centren tanto en los espectáculos, sino también en otras disciplinas».

El máximo responsable de Artis comentó que este colectivo de artista «es de muchos estilos. Podemos decir es multinivel porque hay muchos que empiezan, como otros tantos que son veteranos en sus trabajos y disciplinas».

La asociación Artis, que está en las redes sociales y que nació el pasado año 2021, ya trabajó y mostró la exposición colectiva Mare Amatoriae, sobre el mar y el erotismo en las artes, que se exhibió primero en Ingenio el pasado mes de marzo, para luego hacerlo en Agüimes y en Santa Lucía de Tirajana, y que trasladará del 4 al 25 de noviembre en Mogán, en el centro cultural El Mocán.

En la actualidad, la asociación tiene en la exposición Umbra, sobre la temática sombra, los trabajos de 32 artistas en el centro cultural Federico García Lorca, en Ingenio. En el mes de noviembre, se presentará la exposición itinerante Rojo, con la temática este color.

Otro proyecto que realizará Artis antes de final de año será un seminario sobre la creación artística, que tendrá lugar también en la villa ingeniense.

Además, el colectivo de artistas ya ha realizado dos jornadas sobre pintura al aire libre, y está desarrollando dos talleres: uno de fotografía y otro de grabado.