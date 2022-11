Estos son los mejores vinos y quesos de Gran Canaria de 2022

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, acompañado del Consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, hicieron entrega de los premios a los mejores vinos y quesos de Gran Canaria 2022 en el Patio de la Casa Palacio del Cabildo. La participación fue de treinta empresas productoras de queso y quince bodegas, de las que 27 quesos y 10 vinos se repartieron un total de 24.500 euros en premios. Todos los galardonados estarán presentes en todas las acciones promocionales y eventos que el Cabildo Insular lleve a cabo durante el próximo año. Entre estos premiados, destacaron dos ganadores de mayor cuantía económica en cada cata: el premio al mejor diseño de botella, que recayó en el vino 'Lava', y el premio al mejor queso curado de Gran Canaria, conseguido por 'Quesos La Era del Cardón'.

Reconocimiento al mejor diseño para el vino Lava y el mejor queso para Quesos la Era del Cardón

Mari Carmen Martín Monzón, premiada en la categoría a mejor imagen y presentación con el vino 'Lava', ha asegurado que una de las claves que les ayudó a ser galardonados es el cambio de etiqueta que hicieron este mismo año. El proceso para conseguir el mejor diseño les costó, pero tienen una diseñadora desde hace años que fue la encargada de ir dándoles pautas hasta que les gustó cómo quedo y la presentaron. Un aspecto a destacar en este premio es que el diseño de cada etiqueta va en concordancia con el nombre, y en este caso la denominación hace alusión a lo volcánico, por lo que les da mucho juego a la hora de crear las imágenes. No cree que el diseño de un vino pueda hacer a la gente comprar una botella, porque se posiciona en la línea de que el vino entra por la boca, aunque no tiene dudas de que "el marketing influye". Aun así y entre risas, ha asegurado que no le quedan casi botellas.

Por su parte, Luis Martel fue el encargado de recoger, entre otros premios, la mención especial de este año, dirigida a 'Quesos La Era del Cardón'. Asegura que las claves para conseguir el mejor queso se basa en el trabajo en equipo, y que los ingredientes que le han hecho ser galardonado son tan básicos como la leche cruda y el cuajo natural. Tiene claro que si tuviera que mandar un mensaje a la población canaria le diría que "consuman quesos de la isla, porque en Gran Canaria hay grandes quesos y ganaderos". ¿La clave del éxito? A la hora de fabricar un queso intervienen muchas cosas, como es el caso del tiempo que se dedica, la forma de ordeño, la higiene, si llueve o no... Al final cuando falla un eslabón, falla todo.

La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, responsable de convocar estas dos catas-concurso anuales, tiene como principal objetivo hacer visible el producto local y fomentar su consumo, además de permitir baremar la calidad de los quesos y vinos producidos para apoyar al sector a aumentar en calidad y productividad. Las escuelas y estudios oficiales de ganadería, pastoreo y vitivinicultura, también creados e impulsados por esta Consejería, contribuyen a la profesionalización y a garantizar el relevo generacional.

Durante el acto celebrado, Antonio Morales expresó el total apoyo del Cabildo al sector ganadero, asegurando que en estos días se empezarán a pagar las ayudas extraordinarios que la Asociación de Ganaderos planteó y que el propio Cabildo aceptó con la principal idea de que había que "arrimar el hombro" en los momentos tan complejos por los que pasa tanto Canarias como el mundo en términos generales. "No será la única ayuda. Vamos a seguir aportando recursos", aseguró en su intervención. Por otro lado, se hizo referencia a la apuesta en valor de los productos del sector primario, puesto que supone uno de los pilares fundamentales para la mejora de la competitividad del sector productivo de Gran Canaria. Es por ello que el plan estratégico del sector primario de nuestra isla establece como uno de los principales objetivos la sensibilización , difusión, promoción, y comunicación en torno al valor de los productos locales.

En cuanto a la cosecha vitícola 2022, teniendo su vendimia ya terminada, ha recogido este año casi 458.000 kilos de uva, convirtiéndose así en la mayor de los últimos cuatro años. El municipio de la Vega de San Mateo fue el que mayores kilos ha recogido, superando los 193.500 kilos y seguido por los municipios de Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria con más de 87.000, 57.500 y 36.000 kilos recogidos respectivamente. Los vinos de la isla de Gran Canaria son cada vez más reconocidos tanto nacional como internacionalmente, hecho que se demuestra en las siete medallas de oro obtenidas en distintos concursos y su presencia en listas a mejores vinos en guías y publicaciones especializadas con mucho prestigio.

Por su parte, la cabaña ganadera insular, leche con la que se elaboran estos quesos premiados es, a día de hoy, de 40.000 cabezas de ganado caprino, 6.500 de bovino y 13.000 de ovino, distribuidas en 700 explotaciones ganaderas y con una producción total de queso artesano/año en torno a las 2.000 toneladas. Además, Gran Canaria es la única isla en la que mantiene estable el número de hectáreas cultivadas, mientras que hay un descenso en el conjunto de los territorios insulares.