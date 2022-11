El contrato de la fiesta de lujo en el Sur: urgente, sin publicidad y única oferta

El congreso y las fiestas de lujo privadas para altos funcionarios celebradas la semana pasada en Playa del Inglés se organizaron a través de un procedimiento negociado sin publicidad, por el trámite de urgencia y solo se presentó una empresa, según revela la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

El expediente de contratación del I Congreso de Local y Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional Maspalomas-Santa Lucía 2022, que organizaron los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana a través del Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre, y que supuso un desembolso de 500.000,30 euros, se aprobó, licitó y adjudicó en 17 días, entre el 28 de octubre y el 14 de noviembre. El congreso se celebró del 16 al 19 de noviembre, por lo que la empresa adjudicataria apenas tuvo dos días para contratar el catering, artistas como Cristina Ramos, Dani Martín y Café Quijano, la pirotecnia o las actuaciones de carnaval.

Por otro lado, los colegios oficiales de habilitados nacionales, el de ámbito estatal y los dos provinciales de Canarias, se desvincularon ayer de la asistencia, organización y diseño del congreso cuyo prestigio elogió la alcaldesa de San Bartolomé, Concepción Narváez.

El acta de la Mesa de Contratación refleja que la reunión en la que se adjudicó el servicio a la empresa R.S. Sonocom se celebró el 14 de noviembre de 2022 en las oficinas municipales de San Fernando de Maspalomas y solo duró siete minutos. La Mesa fue presidida por la alcaldesa, Concepción Narváez, y participaron David Castellano, que actuó como secretario, y las hermanas Tania y Noemí Naya Orgeira, como vocales y en calidad de secretaria-interventora y tesorera general, respectivamente.

El documento señala que el secretario «informó de las características del contrato, tratándose de un procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria, con el precio como único criterio de adjudicación». El plazo de ejecución del contrato, «dividido en lotes», se estipuló del día 14 al 19 de noviembre de 2022, pues «la realización de este evento está prevista para los días 16, 17 y 18 de noviembre».

No obstante, se añade que «la duración del contrato se extenderá por un plazo de un mes desde su formalización, comprendiendo los preparativos previos al evento, la celebración del Congreso y las actuaciones previas de recogida».

El presupuesto base de licitación se estableció en 467.290 euros, con un IGIC de 32.710,30 euros, lo que asciende a un total de 500.000,03 euros. El acta de la Mesa detalla que «una vez abierto el acto por la presidenta, se informa que el expediente de contratación fue aprobado por Decreto de la Presidencia [del Consorcio Sur] número 2022-0042, de fecha 28 de octubre de 2022», habiéndose enviado el mismo día el anuncio de licitación al Diario Oficial de Unión Europea (DOUE), «publicándose dichos anuncios en el citado DOUE el día 2 de noviembre de 2022».

Horas más tarde de esa reunión de la Mesa de Contratación, el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, firmó el decreto de la adjudicación a R.S. Sonocom, la única empresa invitada que presentó oferta. Se designó como responsable del contrato a Alfredo Domínguez Franco.

Respecto a la urgencia en la tramitación del contrato, se alegó que el encargo para la realización del congreso se comunicó el día 26 de octubre de 2022 por parte de los dos ayuntamientos, siendo las fechas «inamovibles» por cinco razones. La primera de ellas, por «encontrarnos en temporada de alta ocupación en Gran Canaria, teniendo baja disponibilidad de alojamiento en las citadas fechas, y muchísimo menos durante el mes de diciembre».

La segunda razón es que «la disponibilidad de ponentes es prácticamente imposible que sea en otras fechas que no sean las señaladas, por lo que en caso de cambiar de fecha nos encontraríamos con unos ponentes que académicamente no tendrían el nivel que exige este tipo de eventos, y redundará en la calidad y prestigio del mismo».

En tercer argumento de la urgencia fue «la imposible contratación de las empresas de servicios relacionadas con el sector del espectáculo y del mundo audiovisual durante el mes de diciembre por estar inmersos en la campaña de Navidad».

La cuarta razón es que «la mayoría de los congresistas en el mes de diciembre, debido al cierre del ejercicio presupuestario y a los compromisos navideños, no tienen disponibilidad para asistir al congreso, con lo que encontraríamos un congreso sin congresistas, por lo que no seríamos eficaces ni eficientes». Por último, se esgrime que «los vuelos entre la Península y Gran Canaria son mucho más costosos en el mes de diciembre».

Por otro lado, los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Las Palmas y Tenerife y el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local se desvincularon de la organización del congreso, en el que ni siquiera participaron miembros de estos organismos. De hecho, la ausencia de los dos colegios provinciales en la organización motivó que los representantes nacionales del colectivo declinasen la invitación al evento.

En un comunicado conjunto firmado por Ana María Ortega Suárez, presidenta del colegio en Las Palmas, Celso Lima Ávila, representante del de Tenerife, y José Luis Pérez López, presidente del colectivo a nivel nacional, quisieron dejar claro que «en ningún momento» han participado «ni en la organización, ni el diseño del congreso». «Sin cuestionar en ningún caso la calidad y el rigor de los contenidos técnicos y doctrinales de las ponencias», señala la nota, «queremos dejar constancia que en ningún momento la Organización Colegial, ni a nivel regional ni nacional, ha participado ni en la organización, ni en el diseño del citado Congreso, iniciativa exclusiva de los Ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana».

De forma paralela, en declaraciones a este periódico, José Luis Pérez López explicó que la invitación le llegó, pero la declinó por desconocer cuál era la organización. «Yo no voy a congresos que no están organizados por la propia institución», sostuvo. De hecho, señaló que hoy acude a un foro organizado por el colegio oficial andaluz. Pérez López optó por no pronunciarse sobre las fiestas de lujo por «no contar con todos los elementos de juicio suficientes».