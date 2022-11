Una fiesta de lujo para funcionarios

Alojamiento en hoteles de lujo, conciertos privados de cantantes y grupos como Dani Martín y Café Quijano, una exhibición de carnaval, coches de alta gama serigrafiados con el logo del foro, cenas de gala, brindis con botellas de champán Moët & Chandon y hasta un espectáculo de fuegos artificiales en el Faro de Maspalomas como actividades paralelas a un congreso destinado a funcionarios. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el de Santa Lucía de Tirajana han gastado, a través del Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre, que convocó un concurso público, 500.000,30 euros en la organización del I Congreso de Administración Local y Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional Maspalomas-Santa Lucía 2022, un foro que incluyó distintos eventos paralelos con conciertos privados y actividades de alto coste durante cuatro días. Del 16 al 19 de noviembre, los 60 funcionarios participantes disfrutaron de estancias, comida, bebida y conciertos gratis en Maspalomas.

Entre los ponentes que participaron en estas jornadas hubo secretarios, interventores y tesoreros de ayuntamientos de las provincias de Alicante, Toledo, Palencia, Ávila o Cádiz, de la Administración regional de Aragón, personal del Tribunal de Cuentas y hasta el Ministerio de Hacienda y Función Pública, quienes debatieron entre otros asuntos sobre temas que afectan a la gestión diaria de la administración pública como es la implantación del control financiero en el Sector Público Local y Nuevas Tecnologías, los retos de la administración electrónica en relación a los impuestos locales de los ciudadanos no nacionales, el control interno de los contratos menores y su problemática, el control y la gestión de la tesorería municipal o la expropiación por ministerio de la Ley.

Conciertos y cenas de gala

Pero después de participar en la ponencias, los asistentes disfrutaron de cócteles con la actuación de Cristina Ramos, cenas de gala con el acompañamiento de una orquesta en directo, una cena de gala al aire libre en el mirador de las dunas de Maspalomas y proyecciones y una exhibición de voladores en el Faro de Maspalomas. De ese medio millón de euros, 400.000 fueron aportados por la Corporación sureña mientras que los 100.000 restantes por el ayuntamiento vecino.

La alcaldesa asegura que «no se celebró ninguna fiesta» paralela con recursos públicos

Consultada este lunes por esta situación, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, que intentó eludir las preguntas de los periodistas, intentó salir al paso de la polémica defendiendo que el gasto fue una «inversión» y que «no se celebró ninguna fiesta» a pesar de que tanto los vídeos difundidos en redes sociales revelan la celebración del concierto de Dani Martín y un espectáculo de voladores, e igualmente atestigua el pliego del contrato, en el que se pide a la empresa adjudicataria que contrate los servicios de un director artístico «para la planificación y ejecución de las tres fiestas temáticas como actividades paralelas al congreso».

«Sesenta habilitados nacionales han venido a conocer San Bartolomé de Tirajana y al mismo tiempo a formarse», dijo la regidora. «Ahora tenemos una plantilla mejor porque han estado en todas las intensas jornadas para aprender a gestionar y gastar mejor el dinero público», dijo. Cuestionada por la idoneidad de las fiestas paralelas al congreso, Narváez sostuvo que no se celebraron fiestas. «Nosotros no nos hemos gastado el dinero en fiestas. Imagínese que dijéramos lo mismo del Carnaval de Maspalomas, ¿qué es el carnaval? Fiesta, pura y dura», señaló, «pero es una inversión; la del carnaval es para que la gente se divierta y la inversión en un congreso de habilitados nacionales es para formarnos mejor y que esas personas que vienen de fuera conozcan la isla. Son inversiones; las luces de Navidad son una inversión, ¿o no es la Navidad una fiesta? Es una inversión para generar economía y empleo. Cada gasto que hacemos en el Ayuntamiento es una inversión en distintos aspectos: uno puede ser formación y otro puede ser fiesta, ocio y gastronomía».

Preguntada por lo excesivo del coste, Narváez sostuvo que «todo es subjetivo, depende de quién lo mire y cómo se mire». «Es una inversión», insistió, «y ha sido todo un éxito, hemos sido referente a nivel nacional por los ponentes que vinieron y las materias que se trataban; no olvidemos que esto es una administración pública y que cada euro que se gasta debe estar fiscalizado, debe tener un expediente y de eso trataba el congreso».

Por su parte, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, aseguró que desconocía las fiestas y evitó pronunciarse sobre ellas porque no está «acostumbrado» a la celebración de congresos y no sabe «qué llevan aparejado». «Vimos necesaria la celebración de un congreso así dado que la Administración ha evolucionado mucho y era vital poner en común la problemática a la que nos enfrentamos», añadió el regidor, quien además reveló que los funcionarios de su ayuntamiento han alabado los contenidos del foro.

CC ha reclamado explicaciones a Narváez ante lo que califica un «derroche»

Por otro lado, Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana registró ayer un escrito en el Consistorio para pedir explicaciones a Narváez por lo que considera un «derroche» de dinero público. «Este gasto es un disparate», señaló su portavoz Alejandro Marichal, quien reclama conocer la cantidad exacta de personas que asistieron al congreso y cuántas de ellas eran personal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. «Solo asistieron cinco habilitados nacionales a este foro a pesar de haber 95 en toda Canarias», dice.

Marichal compara la cuantía de 500.000 euros destinada a la celebración de este congreso y las fiestas paralelas con los 400.000 euros que el Consistorio aumentó en los presupuestos para las ayudas de emergencia social o los 60.000 euros destinados a becas para los jóvenes del municipio. «No le ha temblado el pulso para gastarse el dinero de los vecinos del municipio para pagar una fiesta privada a unos cuantos empleados públicos», sostiene.

Por último, el portavoz de CC añadió que actuaciones como esta «dan fuerza a la denuncia que realizó en marzo la interventora, Tania Naya, en la que indicaba que este Ayuntamiento supera en corrupción a Marbella». «Para despejar cualquier dura, Narváez está en la obligación de aportar la documentación que le exigimos, sobre todo cuando hablamos de un importe tan alto pagado con el bolsillo de los contribuyentes», agregó.