Narváez, sobre la denuncia por las fiestas de lujo para habilitados nacionales: «Solo es ruido, estoy tranquila»

Dos días después de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas recibiese la denuncia penal para que se investiguen los gastos del congreso para habilitados nacionales y las fiestas de lujo paralelas celebradas en Playa del Inglés, con cócteles, cena de gala, espectáculo pirotécnico, un show de carnaval y un concierto de Dani Martín, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, quitó este miércoles hierro a esa demanda y se mostró visiblemente sosegada. «Eso es ruido, mucho ruido que no va a llegar a nada, así que yo estoy muy tranquila», señaló en declaraciones a este periódico al término de la sesión plenaria celebrada en las Casas Consistoriales de Tunte tras ser cuestionada por la denuncia en la que se reclama que se investigue el uso de los 500.000 euros que costó el congreso.

Narváez es una de las cuatro personas que Coalición Canaria de San Bartolomé de Tirajana incorpora en su denuncia junto al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, también presidente del Consorcio de la TDT -organismo utilizado para contratan el evento-, y las interventoras de ambos ayuntamientos, las hermanas gemelas Tania y Noemí Naya. En esa denuncia, la formación pide que se investigue a estas cuatro personas por la comisión de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación administrativa.

Para la alcaldesa, la situación actual solamente es «mucho ruido, aunque ya se verá qué pasa en los próximos meses». Por su parte, el otro regidor denunciado, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, optó por no hacer declaraciones. «De este tema yo ya lo he dicho absolutamente todo, y como esto no es una cuestión de legalidad o ilegalidad, sino una cuestión política, no voy a entrar», sostuvo. Ya el martes, en el Pleno de la Corporación que dirige, García insistió en que «desde el primer momento este grupo de gobierno se ha desmarcado totalmente de los actos paralelos del congreso; en un comunicado público del gobierno municipal ya expresamos que hubo gastos innecesarios que se salían de los objetivos del congreso».

Pleno de presupuestos

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, se refirió a la denuncia ante la Fiscalía tras un Pleno extraordinario en el que se aprobó de forma inicial un presupuesto de 96.265.000 para 2023, casi cinco millones más que en 2021, lo que supone un incremento del 5,44% con respecto al ejercicio anterior.

Las cuentas salieron adelante con los 14 votos a favor del grupo de gobierno y los 11 votos en contra de Partido Popular-Agrupación de Vecinos (PP-AV) y Coalición Canaria (CC), que denunciaron que en las cuentas de 2022, con un presupuesto de 91 millones de euros más sucesivas modificaciones presupuestarias, el gobierno local ha contado con un presupuesto total de 156 millones de euros del que dejaron sin gastar más de 70 millones de euros.

Las cuentas de 2023 destinan 9,8 millones de euros a 15 inversiones en San Bartolomé

El presupuesto incluye 9.827.124 euros para inversiones, entre las que destacan 3.652.000 euros para mejora de las infraestructuras públicas, 2.000.000 euros para la renovación de parques infantiles, 604.000 euros para el asfaltado de vías en las zonas turísticas de Playa del Inglés y Campo Internacional, 1.726.116 euros para la renovación de las viviendas de El Pajar, Las Llaves Fases I y II y las casas del Grupo IFA, 67.000 euros para la redacción de proyectos para las zonas comerciales abiertas o 33.471 euros para la reparación en los centros educativos. De los 9,8 millones, 3,9 millones son de fondos propios y y cinco con cargo al Fondo Canario y de Financiación Municipal.

En cuanto a la previsión de ingresos, el presupuesto estima una recaudación de 40.441.000 euros por impuestos directos, 2.500.000 euros por impuestos indirectos, 12.854.000 por tasas y precios públicos, 33.348.000 por transferencias corrientes y 1.084.000 por ingresos patrimoniales.

En relación al gasto, el pago de nóminas al personal se lleva 36.435.440 euros con el incremento del 3,5% que recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado, mientras que para gastos corrientes y servicios se contemplan 45.153.000 euros. En el ámbito de las transferencias corrientes, el presupuesto incluye 90.000 euros para la empresa municipal de vivienda, 584.000 euros para la Mancomunidad de Medianías, 766.000 para ayudas de emergencia social, 30.000 euros para ayudas para la tercera edad, una subvención de 60.000 euros para Cáritas y otra de 5.000 euros para Comsi, 215.000 euros para subvenciones para familias e instituciones sin ánimo de lucro desde el área de Igualdad, 60.000 euros para becas y 1.010.000 euros para el Consorcio de Rehabilitación Turistica Maspalomas Gran Canaria, una cantidad esta última que el edil de Urbanismo, Samuel Henríquez, defendió que esta justificada por el aumento de la plantilla y por el impulso de un servicio de mantenimiento de los espacios públicos en las zonas turísticas.

Valoraciones

Mientras que la regidora defendió estas cuentas como la «prueba objetiva de que con diálogo, trabajo, coordinación y, sobre todo, con transparencia» su grupo de gobierno «materializa los compromisos asumidos», la portavoz de PP-AV, Elena Álamo, criticó que se ha gobernado «de espaldas» a la ciudadanía porque «el presupuesto no se ajusta a las necesidades reales de los vecinos». «Se ha obviado radicalmente las subvenciones para los clubes deportivos, las asociaciones culturales y todo el tejido asociativo del municipio», señaló, «un gobierno que presume de políticas de izquierda y precisamente lo que hace es dar la espalda a las personas».

Por su parte, para el portavoz de CC, Alejandro Marichal, el municipio ha vivido «un fiasco de año presupuestario porque solo han ejecutado el 42% del presupuesto». «El presupuesto para 2023 es negativo porque siguen sin destinar ni un euro a la promoción pública de viviendas, solo hay 60.000 euros para becas, no hay ni un euro para autónomos y pymes ni para crear un IBI social para aliviar la carga fiscal de las familias», lamenta el edil.

La edil de Hacienda, Inés Rodríguez, no defendió el presupuesto que elaboró su departamento, tarea que recayó sobre el concejal de Economía y Contratación, Antonio Pérez, quien, sobre que han dejado de gastarse más de 70 millones, explicó que en la liquidación hasta el 7 de diciembre no se contemplan todos los pagos que se realizan a final de año.