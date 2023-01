Carajacas, sí; perritos calientes, no. Valsequillo de Gran Canaria no quiere saber nada de gastronomía internacional durante las próximas fiestas de la Ruta del Almendro en Flor. El Ayuntamiento de este municipio grancanario acaba de publicar las bases para seleccionar los ventorrillos que se instalarán el día 29 de este mes y en el pliego especifica la obligación de vender productos típicos de Canarias y la prohibición de cualquier otra vianda en los puestos callejeros. Las hamburguesas y las papas locas también serán, por tanto, comida non grata.

Tiempo de almendro en flor en Gran Canaria Las bases para la selección de los artesanos y puestos de ventorrillos de productos típicos de Canarias estipuladas por el consistorio son claras. Hasta este domingo, las personas físicas y jurídicas que acrediten el desarrollo de una actividad artesanal, colectivos, asociaciones y vecinos y vecinas del municipio pueden presentar sus propuestas para participar en la quincuagésima edición de las fiestas. El Ayuntamiento ha establecido que se dará prioridad a los colectivos y asociaciones del municipio y también especifica que sólo se podrá vender comidas tradicionales canarias. Entre ellas, el consistorio menciona «papas arrugadas con mojo, potajes, carajacas o cochino frito», según un comunicado de prensa difundido este lunes. Vestimenta típica En esta edición tampoco estarán permitidos los remolques que ofrecen comida rápida internacional. El comunicado del consistorio especifica que estarán prohibidos los «perritos calientes, hamburguesas, papas locas o similares». El Ayuntamiento justifica su decisión aludiendo a que se trata de «una fiesta tradicional y el objetivo de la misma es resaltar la gastronomía popular canaria». En este sentido, también se recoge que los participantes deberán acudir a dicha feria debidamente ataviados con vestimenta típica. La 50º edición de las Fiestas de la Ruta del Almendrero en Flor tendrá lugar en el pueblo de Valsequillo de Gran Canaria el domingo, 29 de enero. Una de las fiestas más esperada por todos los vecinos y vecinas donde un año más podremos disfrutar de mercadillos agrícolas, degustaciones, folclore, actuaciones y la ordeñá de la Teta a la escudilla.