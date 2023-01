El Siam Park y las cifras turísticas tensionan el primer Pleno del año en el Cabildo

El supuesto retraso en el plan que permitirá la construcción de un Siam Park en el sur de Gran Canaria y los datos turísticos se convirtieron ayer de forma inesperada en los asuntos más relevantes del primer pleno del Cabildo del año 2023, con un cruce de acusaciones entre el presidente del gobierno insular, Antonio Morales, y el portavoz de UxGC, José Miguel Bravo de Laguna, a cuenta del proyecto del grupo Kiessling en El Veril y de las cifras de la recuperación turística en comparación con las demás islas del Archipiélago.

Ante la escasez de iniciativas del gobierno tripartito en el inicio del nuevo curso político, ya encarrilado hacia las elecciones de mayo, la primera sorpresa fue la presencia en la tribuna de invitados de dos representantes de la empresa promotora del Siam Park, Christoph Kiessling y Jaime Rodríguez Cíe, lo que extrañó a los grupos del gobierno porque ambos acudieron por invitación de UxGC y no comunicaron su asistencia hasta minutos antes de empezar el Pleno.

El cruce de acusaciones se produjo durante una interpelación de Bravo de Laguna a Morales sobre la política turística del Cabildo. En su primera intervención, el portavoz de UxGC sostuvo que los gobiernos canario e insular «no han hecho gran cosa» por mantener la inversión del Siam Park después de que el Tribunal Supremo anulara el Plan de Modernización y Mejora (PMM) de El Veril.

Bravo de Laguna aseguró que Gesplan, la empresa pública encargada de redactar el nuevo PMM, «pasa del tema», por lo que auguró que el proyecto del Siam Park tampoco saldrá adelante en este mandato, pues apenas quedan cuatro meses para las elecciones. A su juicio, el parque acuático de El Veril es uno de los principales ejemplos «del fracaso» de la política turística de Gran Canaria, pues el proyecto arrancó en 2012 y aún sigue en el punto de partida.

Por contra, recordó que la otra iniciativa del grupo Kiessling, el acuario Poema del Mar de la capital, salió adelante hace años porque hubo «voluntad política» de las administraciones implicadas, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.

Mociones, ruegos y preguntas

Mociones

Aborto y ceses

El Pleno aprobó, con la única abstención del PP, una moción presentada por NC, PSOE y Sí Podemos por la que se acordó rechazar las propuestas de Vox en Castilla y León para recortar los derechos sobre el aborto. La otra moción, del PP para pedir el cese inmediato de la ministra y la secretaria de Estado de Igualdad», fue rechazada con los votos del tripartito y la abstención de UxGC y Cs.

Ruegos

Hongo del tomate

Miguel Jorge Blanco (PP) pidió al consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo, interceder ante el Gobierno de Canarias y las compañías de seguros agrarios para que los daños del hongo Muldiu en el tomate de La Aldea sean cubiertos por las compañías aseguradoras.

Preguntas

Viviendas de tránsito

Ante una interpelación de Javier Ramos, de Cs, sobre viviendas de tránsito, la consejera Conchi Monzón explicó que ya se han abierto 19 casas en nueve municipios tras rehabilitar antiguos colegios y otros inmuebles.

En su respuesta, Morales dijo que no tiene conocimiento de retardos en el PMM de El Veril y, por contra, afirmó que el Gobierno de Canarias «está empujando» y todos los procedimientos están en marcha. «Si se ha producido algún retraso en su construcción, que a mí no me consta, será porque se han producido unas guerras empresariales fratricidas que han frenado el proyecto, en primer lugar, y en segundo lugar, por una sentencia judicial con la que yo no coincido, pero que hay que acatar», subrayó el presidente.

En la réplica, Bravo de Laguna insistió en que Gesplan tiene «bloqueado» el PMM de El Veril y advirtió de que los promotores se pueden aburrir de las trabas burocráticas y llevarse esa inversión a otro lugar. Ante esas afirmaciones, Morales acusó al portavoz de UxGC de «mentir» y utilizar «falsedades», al tiempo que aseguró que él sí tiene información de primera mano, del propio presidente Ángel Víctor Torres, que le comunicó en Fitur que el procedimiento sigue adelante.

El debate sobre las cifras turísticas agudizó el enfrentamiento y Bravo de Laguna protestó por las acusaciones de mentiroso que le lanzó Morales. Mientras el primero sostuvo que el turismo en Gran Canaria está «estancado» desde el año 2015, frente al mayor crecimiento de visitantes de Tenerife, Morales aseguró que la actividad turística ha recuperado los niveles de antes de la pandemia, con un aumento tanto de visitantes como de ingresos, con un 30% más de volumen de facturación hasta noviembre de 2022.