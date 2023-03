Coalición Canaria de Gran Canaria propone bonificar al 100% todo el transporte escolar en Gran Canaria, según recoge el Plan elaborado en los últimos 15 meses por más de 100 expertos que fue presentado ayer por la candidata a la presidencia al Cabildo insular, María Fernández, y por el secretario insular y candidato al Parlamento, Pablo Rodríguez, durante un desayuno informativo de Cadena Ser.

Los nacionalistas aseguraron que se trata de una «apuesta por el transporte escolar sin precedentes» para mejorar la movilidad, descongestionar las horas puntas, reducir la emisión de CO2 y facilitar la conciliación, explicaron.

María Fernández subrayó que «no es humo» y recordó la puesta en marcha del bono residente transporte en 2018, con CC en el Gobierno de Canarias, y recientemente el transporte en guaguas gratuito, «a pesar que muchos, entre ellos el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, no pararon de poner pegas y decirnos que no se podía». «Nosotros», continuó, «defendimos ambos y lo conseguimos, como también vamos a lograr poner esta nueva medida en marcha después del 28 de mayo cuando me convierta en presidenta de esta isla».

Dificultades en la movilidad

Por su parte, Pablo Rodríguez señaló que en estos momentos «es más difícil moverse en Gran Canaria que hace ocho años y ante esta situación el Cabildo de Gran Canaria no ha hecho ni una acción». Para refrendar sus palabras, ofreció algunos datos: «Cuando Coalición Canaria puso en marcha el bono residente canario se aumentó un 11 % el uso del transporte público colectivo, y con la gratuidad de las guaguas el aumento ha supuesto casi un 20% de crecimiento de los usuarios en la guagua, dos medidas que se deben a CC».

Otra de las medidas en la que centra el plan elaborado por Coalición Canaria es en la Formación Dual. «Gran Canaria tiene la cifra de paro juvenil más alta de Canarias, por encima del 47%, y Las Palmas de Gran Canaria de toda Europa, y a la vez vemos como a autónomos y empresas les cuesta encontrar personal cualificado para cubrir puestos de trabajo. Este es un problema fundamental al que hay que darle solución de manera inmediata», defendió Fernández. «Este es un Plan de trabajo entre todas las administraciones, porque a mí no me escucharán decir esta no es mi competencia. Si ocurre en Gran Canaria será mi competencia», aseguró la nacionalista.

El Plan de Gran Canaria que CC presenta a las próximas elecciones locales del 28 de mayo se ha elaborado con el apoyo de «más de 100 expertos y con la sociedad» y comprende «nueve ejes, acciones muy directas, concretas y evaluables».