Los marineros de Castillo del Romeral caminan sobre el agua

La última operación que se llevó a cabo en el muelle para tratar de solventar este problema tuvo lugar en 2005, cuando se trasladó la arena unos metros fuera del muelle, depositándose en el lecho marino, pero las corrientes del sur hicieron que volviera a su estado inicial. En 2017 iniciaron otra reforma para buscar una solución parcial, con la construcción de un muro de construcción a la entrada del recinto que redujera la entrada de arena a una parte del muelle, pero los pescadores denuncian que esta acción no fue suficiente para limitar el problema.

Desde entonces, son varios los proyectos que se han puesto sobre la mesa para dragar la arena de la zona, el último de ellos hace dos años. Puertos Canarios se comprometió en marzo de 2021 a realizar una intervención en la zona por un presupuesto de 200.000 euros, unos meses antes de que la competencia del lugar pasara a la consejería de Pesca, pero dos años después estas obras aún no han visto la luz. A la espera también está otra operación para mejorar las infraestructuras del puerto, con una reforma que contempla la instalación de nuevos puntos de luz que mejoren la seguridad del muelle y también algunos arreglos en muros que se encuentran en estado de deterioro. Sin embargo, este proyecto, cuya reforma ya está adjudicada, aún no ha arrancado.

"Estamos arrastrando unos problemas muy graves y, como no se les busque una solución pronto, tendremos que salir del puerto", advirtió el presidente de la cofradía de pescadores, Álvaro Déniz. En estos momentos hay entre 16 y 18 marineros que operan a diario en el Castillo del Romeral, de los cuales algunos se encuentran asentados en muelles como el de Arinaga porque no tienen espacio suficiente para dejar sus embarcaciones en el puerto.

La propuesta que trasladan los marineros para dar una solución definitiva al problema consiste en realizar un dragado y construir un contradique que limite la entrada de arena en el puerto. Con esta medida "podríamos crecer como cofradía porque si se llevara a cabo esta acción vendrían más marineros, muchos más armadores, barcos, y habría un mayor movimiento de personas", incidió el presidente de la cofradía.

Los pescadores que realizan sus actividades en este muelle advierten que en su día a día tienen que estar muy pendientes del estado de la marea para, en base a eso, calcular a qué horas deben partir y regresar. "Si la marea está muy vacía y no conoces bien el muelle es muy peligroso porque puedes rozar el barco contra el fondo y se puede producir algún incidente. Los pocos marineros que estamos aquí conocemos más o menos el mundillo y por eso no ha habido que lamentar nada", reseñó Déniz.

Si los marineros no trabajan con precaución o no cuentan con los dispositivos necesarios para medir el nivel del agua las grandes cantidades de arena pueden llegar a dañar las embarcaciones en los momentos en los que la marea está más baja, llegando a afectar en los peores casos a los motores de los barcos que pasan por el puerto.

"Tenemos ahora mismo unas trabas importantes porque cada día debemos esperar a que suba la marea para poder sacar los barcos y hay veces que no podemos salir hasta que no pasa medio día así que nos afecta en nuestro trabajo en todos los aspectos", denuncia David Delgado, uno de los pescadores que conforman la cofradía. El pescador advierte que "muchas de las embarcaciones se tienen que ir al muelle de Arinaga, otros a Arguineguín, y si llegamos de pescar y nos ponemos a descargar igual perdemos medio día más porque tenemos que esperar a que suba la marea".

Los marineros tratan de salir en horario de mañana, que es la mejor hora para realizar sus actividades, pero el nivel de la marea también baja más en esa franja, por lo que las embarcaciones tienden a encallar. Poco tiempo después entra el viento, dificultando sus labores, mientras que por la noche no pueden salir aquellas embarcaciones que no tengan instaladas las luces de navegación.

Esta situación ha provocado la partida de algunos de los trabajadores que operan en esta zona a otros muelles cercanos, llegando incluso a afectar a la producción local. Por su parte, los que permanecen advierten que, si no se toman acciones pronto, optarán por seguir el mismo camino. "No hay una solución que se pueda tomar a corto plazo para solventar el problema del calado, ni nada que se le parezca, y eso es lo que más nos preocupa", advierte el presidente de la cofradía de pescadores.

Dos décadas sin soluciones

