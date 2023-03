Orgulloso de ser grancanario es el título del discurso de agradecimiento que Rafael Robaina Romero, Hijo Predilecto de Gran Canaria dio este viernes, 17 de marzo, en nombre de todos los distinguidos con los honores de la institución insular con motivo de la celebración de su 110 aniversario. Reproducimos a continuación el texto íntegro del discurso de Robaina.

"El presidente norteamericano, John F. Kennedy, recurrió en 1963 al célebre civis romanus sum de Gavio (año 70 a.C) para su discurso pronunciado en Berlín durante los tiempos de la guerra fría, con el objetivo de resaltar la importancia de ser ciudadano de Berlín occidental en lo que a la defensa de la libertad se refiere. Probablemente Kennedy no conocía la verdadera historia de la frase de Gavio, pero su interpretación fue especialmente celebrada. Yo quiero dar hoy un nuevo matiz significativo a lo expresado por el presidente JFK para decirles que, del mismo modo que Gavio, en su nefasto contexto, aún se sentía orgulloso de Roma y Kennedy, en el suyo, arengaba a los berlineses, yo quiero hacer lo propio hoy aquí y decirles que soy grancanario y me siento orgulloso de serlo.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE GRAN CANARIA,

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES Y REPRESENTACIONES,

PERSONAS Y ENTIDADES DISTINGUIDAS,

SEÑORAS Y SEÑORES:

BUENAS NOCHES,

Quiero agradecer al Cabildo de Gran Canaria y a los miembros de la corporación insular el reconocimiento que esta noche se me hace como hijo predilecto de Gran Canaria, honor que han tenido la amabilidad de extender, al ofrecerme la oportunidad de hablar en nombre de todas las personas y entidades que han sido reconocidas en esta noche tan especial. Muchas gracias en nombre de todas y de todos.

Quiero igualmente expresar mi agradecimiento a mi familia, a mis padres, a mi tío Francisco Romero, a mi esposa Geli y a mi hijo Iván, sin cuyo soporte hoy no estaría aquí.

Les decía al comienzo de este discurso que me siento orgulloso de ser grancanario, siempre me he sentido así, porque Gran Canaria es arte, ama el arte y hoy Gran Canaria distingue a Wendi Artiles López (a título póstumo), por la excelencia de su dedicación a la danza clásica, y a Hildegard Hahn, por su arte multidisciplinar y su capacidad para introducir en él materiales de la naturaleza.

Sin investigación científica no hay futuro. La reciente pandemia ha sido un ejemplo de la necesidad de invertir en ciencia y así estar preparados para el más inesperado de los acontecimientos. Los grancanarios creemos en el desarrollo fundamentado en el avance científico y, por eso, hoy Gran Canaria distingue a Manuel Sosa Henríquez por sus investigaciones en torno a la osteoporosis, que lo han convertido en un reconocido experto internacional y a Juan Ortega Saavedra, por su labor pionera como científico en la ULPGC, en especial en el campo de la Ingeniería Térmica y Química. Manolo y Juan son mis compañeros en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se debe sentir hoy también orgullosa de estos dos profesores.

Fruto de este empuje innovador progresamos en Gran Canaria hacia otros sectores productivos, pero sin abandonar los tradicionales, reconociendo orgullosos el valor de la labor desarrollada por varios de los distinguidos esta noche: María del Carmen Pérez Castellano, mujer rural ejemplar por su implicación, y dedicación al fomento de la ganadería y la agricultura; Carmen Martín Rodríguez (a título póstumo), por su dedicación y entrega a la consolidación de la centenaria empresa Destilerías Arehucas; Juan Ramírez Pérez, alfarero y cestero de junco, por su gran labor en la práctica, la defensa y la divulgación de la cultura tradicional canaria; el trabajo sacrificado en el ámbito de la hostelería en la persona de Juan Moreno Artiles, conocido cariñosamente como “Juanito El Boya” y Orlando Rent a Car SA, por ser una empresa canaria que se ha hecho un hueco muy importante en el campo del alquiler de coches.

Gran Canaria también es poesía, desde el verso escrito de Tomás Morales y Josefina de La Torre, al cantado que practican multitud de agrupaciones folclóricas como la que hoy distinguimos, la Asociación Cultural 'Entre Amigos' y su Agrupación Folclórica 'Entre Amigos', que cumple 35 años.

Los grancanarios trasladamos al canto la poesía natural que despliega nuestra isla, como bien hace Domingo Quintana, compositor y director de mi grupo Tabaiba, para que le cantemos a la caldera y el pinar:

Por la Caldera de Tejeda/un roque en silencio espera/el eco de cinco cuerdas

Por el pinar de Tamadaba/silbando viene el alisio/ los cantos que te acompañan

a los roques:

Roque Bentayga tu magia se eleva en el cielo/bajo la atenta mirada del Nublo que aguarda sereno/me sobrecoge el silencio que envuelve tu figura/ y la belleza que emana cuando te roza la luna

al barranco:

Viento cálido del sur/sombra fresca de palmera/silencio de risco y agua/barranco de Veneguera

Los grancanarios somos personas activas, impetuosas, emprendedoras y a poco que nos dejen generamos referentes deportivos como el Club Voleibol Guaguas, con seis Superligas, siete Copas del Rey y dos supercopas de España; o la Unión Deportiva Taburiente, referencia nacional masculina y femenina de hockey hierba.

Somos también activos socialmente y solidarios, algo de lo que dan muestras hoy aquí las entidades distinguidas como la Asociación Scouts-Exploradores Bentayga y su labor en el voluntariado; la Asociación ADEPSI, por apoyar y acompañar a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, mejorando su calidad de vida; la Asociación 'Oportunidades de Vida', por contribuir a la mejora de vida en los países empobrecidos; y la Asociación ‘Kutembea Na Tanzania’ y su presidenta Amalia López Méndez, quien despliega una extraordinaria labor en la implementación de mejoras en la alimentación, sanidad y educación de los niños y niñas de las comunidades tanzanas.

Allá por 1854 un diplomático prusiano, Julius von Minutoli, dijo de nosotros, los canarios, que éramos, entre otras cosas, amables y hospitalarios como nadie. Desde Tenerife, La Palma o Cuba un día arribaron a nuestra isla las tres personas que hoy acogemos como hijos adoptivos de Gran Canaria: Dolores Campos-Herrero Navas, escritora y periodista, quien se quedó entre nosotros para enriquecer el panorama literario femenino de Canarias; Jorge Jesús Hernández Duarte, para llevar a cabo su proyecto Fundación Canaria Yrichen. Nuestro amigo Jorge, pilar de apoyo de muchas familias, incluida la mía en los momentos más duros.

Y otro gran amigo de los pacientes y sus familias, luchador con las armas de la ciencia contra la peor de las enfermedades, el doctor y profesor de nuestra universidad Delvys Rodríguez Abreu, oncólogo de proyección internacional.

Quiero hacer una referencia especial a la hija e hijos predilectos que desafortunadamente no nos pueden acompañar físicamente hoy aquí: la artista indigenista Jane Millares, pionera y comprometida socialmente, cuyas virtudes pude apreciar en 2019 en la exposición “Cita a ciegas con la Escuela Luján Pérez”. El escritor Alexis Ravelo, un hombre hecho a sí mismo, de talento natural, gran conversador, que te abrazaba con el calor de una manta, como me apunta y recuerda, Pepe Correa, otro escritor y común amigo. Y qué añadir de Manolo Viera, que, merecidamente, no se haya dicho ya con motivo de su reciente fallecimiento. Humorista, actor, exégeta de la realidad canaria cotidiana, que difundió por todo el territorio nacional sin complejos, orgulloso, me atrevo a decir.

Señoras y señores, Manolo Viera estaba orgulloso de ser canario, grancanario, y de su origen humilde en el barrio de La Isleta. Yo siento lo mismo.

Muchas gracias"