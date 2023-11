La sostenibilidad es cada vez más relevante para los turistas españoles

La undécima edición de overbooking Gran Canaria, celebrada este jueves en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, puso a debate las claves de la sostenibilidad turística a partir de sus diferentes dimensiones en torno al concepto de Marketing de la Triple C: Clima, Cultura Corporativa y Comunidad. De este modo, profesionales de gran nivel se dieron cita con el firme objetivo de hacer a empresarios y turistas adquirir un nuevo enfoque a la hora de llevar a cabo decisiones de futuro, tanto en sus empresas como a la hora de viajar. El evento contó con la presencia de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y Carlos Álamo, consejero de turismo.

"La sostenibilidad debe ser presente y futuro de Gran Canaria. Nos merecemos vivir en el mejor lugar posible y este es un factor clave para seguir posicionados como uno de los mejores destinos turísticos del mundo. Queremos construir una identidad turística integral", expuso Morales durante su intervención. El presidente del Cabildo no se olvidó de mencionar el proyecto de futuro de ecoisla, admitiendo que actualmente están trabajando en su desarrollo, que estará sustentada en el equilibrio entre la sociedad, la economía y el medio ambiente. "Para nuestra isla ser un territorio sostenible es garantía de supervivencia en todas las dimensiones", aclaró.

Por su parte, el consejero de turismo Carlos Álamo, alertó de que la sostenibilidad no se trata de una moda pasajera, sino de una realidad que demanda y exige el cliente. "Es un nuevo turista, cada día más mayoritario, que se fija no solo en los atractivos turísticos clásicos si no en el impacto o la huella que genera su estancia vacacional en el medioambiente y, ante estos principios, va a elegir el destino que le asegure un menor impacto, por lo tanto, es una cuestión de adaptarse o perder competitividad", añadió Álamo. En este aspecto que menciona Álamo coincide Didier Lagae, experto en gestión de la reputación y la construcción de marcas. "Según la radiografía del viajero actual, elaborado por la naviera MSC, el 40% de los españoles asegura que dan cada vez más importancia a la sostenibilidad a la hora de viajar, mientras que un 13% afirma que elige transporte y alojamiento en base a su huella ecológica".

La periodista gastronómica Verónica Zumalacárregui ha visitado 70 países alrededor del globo, y de todos esos lugares que ha pisado, ha intentado absorber al máximo la cultura propia, haciendo que los locales no pierdan sus raíces a la hora de mostrarse delante de un turista. "Lo que más me gusta es viajar de la mano de la gente local. A mí no me interesa ver qué hace un español en Vietnam, sino el qué hace un vietnamita en su casa, qué es lo que come y dónde hace su compra", explicó. "Esto me ha permitido conocer los países de una forma muy genuina, llevándome una idea muy real de cómo funcionan en ese país".

Antonio Morales: «Para nuestra isla, ser sostenible es una garantía de supervivencia»

De este modo, lo que Zumalacárregui quiso dar a entender es que a la hora de descubrir nuevos lugares, lo que intenta y deberían intentar todos los turistas es llevarse sensaciones reales de cómo viven esas personas. "En mis viajes personales intento buscar destinos que no estén muy explotados, me encanta ser de las primeras turistas en ver esa zona de forma virgen, y me he llevado muchas experiencias que me han hecho recapacitar", aseguró durante su intervención. Abrirse al turismo sin perder la esencia y hacer que los visitantes se sientan a gusto sin necesidad de que las tradiciones propias se pierdan son algunas de las cuestiones que esta periodista gastronómica se ha planteado, sin haber obtenido respuesta alguna. "Se pueden hacer muchas cosas, y creo que todo va de la mano de sostener la cultura, no desvincularnos de las raíces, sino mostrarlas al mundo, volver a los orígenes e integrar al visitante en la comunidad".

Declarada enamorada de las islas Canarias, Verónica Zumalacárregui asegura que su favorita, sin lugar a dudas, es La Graciosa. "Me encanta recorrerme la isla en bicicleta y comerme un bocadillo en la playa. Y a veces me paro y pienso, ¿por qué después de hacer todo esto que me gusta, no voy a la casa de una señora para que me enseñe a hacer un plato que contenga gofio?". Una pregunta con muchas respuestas que el turismo tendrá que empezar a plantearse con el firme objetivo de lograr grandes cosas en el futuro de la sostenibilidad. "Me gusta promover el viaje de otra manera. No se trata de venir a verlo, sino de venir a vivirlo", sentenció.

Zumalacárregui: «Se trata de mostrar al mundo nuestras raíces e integrar al visitante en el lugar»

Por su parte, Ignacio Barriendos mostró la visión de generar impacto empezando por los trabajadores. Una incertidumbre que le surgió cuando era pequeño, cuando vio desde muy cerca como el mundo del dinero se olvidaba de cosas relevantes. "Yo tengo una teoría después de muchos años que tiene que ver con que cuando estás ocupado sobreviviendo no tienes tiempo para preguntas trascendentales, por lo que todo podría estar bien a no ser que venga una enfermedad. Por eso, es importante darnos cuenta de que tenemos deberes, y para una empresa significa que el talento tiene otras preguntas que tu empresa tiene que aprender a resolver".

Con la undécima cita, Overbooking Gran Canaria Summit se consolida un año más como un espacio de networking, donde expertos en el sector ponen a debate sus ideas. Y es que tal y como planteó Morales durante su intervención, "el horizonte de futuro nos obliga a incluir la sostenibilidad como elemento indispensable de supervivencia de quienes habitamos en Canarias, pero también de las empresas y actividades turísticas que son el motor de gran parte de nuestro desarrollo".