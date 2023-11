El Cabildo aprueba 27 millones para mejorar carreteras del Norte, Sur y Valsequillo

Las disputas verbales sobre esos cambios presupuestarios y los debates de dos mociones sobre la amnistía consumieron buena parte de las casi seis horas del Pleno ordinario de noviembre, el más largo de este mandato, en que también se aprobaron tres modificaciones de crédito, por valor total 2,3 millones de euros, para una veintena de subvenciones a ayuntamientos y entidades sociales.

Así, el Pleno dio luz verde a una inversión de 20.083.421 euros para el gasto derivado del contrato de servicios para la rehabilitación superficial de firmes de la red de carreteras e instalaciones patrimoniales del propio Cabildo, que está previsto que se ejecute en 24 meses, entre octubre de 2024 a septiembre de 2026, según se detalla en el acuerdo.

La inversión en las carreteras de la zona Sur asciende a poco más de 10 millones, repartidos en 1,25 millones en el próximo año, 5,02 millones en 2025 y 3,77 millones en el tercer ejercicio. Las vías del Norte tienen un presupuesto muy similar. La urgencia se justifica «toda vez que los contratos actualmente en vigor finalizan en el mes de septiembre del próximo año, por lo que se estima que debe tramitarse a la mayor celeridad posible el proceso de licitación para la adjudicación de los nuevos».

La modificación de crédito de mayor cuantía, la de 1,46 millones, destina 600.000 euros al Ayuntamiento de Agaete para la compra de dos inmuebles y un terreno; 308.000 euros al Consistorio de Ingenio para la rehabilitación de la Casa Taller del Calado y la Cochinulla; 214.000 a San Bartolomé de Tirajana para promoción turística; 200.000 euros a Santa Lucía para una intervención arqueólogica en La Fortaleza; 90.000 euros a la Fundación Universitaria de Las Palmas; y 50.000 euros a Sagulpa para la semana europea de la movilidad.

En la otra modificación presupuestaria, que suma 620.342 euros, destacan los 350.000 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para acondicionar la zona de la celebración del Carnaval, y 70.000 euros al de Agaete para un proyecto en Navidad.

Los tres grupos de la oposición votaron en contra de estas partidas en protesta por haber sido elevadas al Pleno por la vía de urgencia. Además, las cantidades suscitaron las críticas del grupo del PP, cuyo portavoz, Miguel Jorge Blanco, aseguró que en una rápida lectura de las cifras se descubre la mayor parte del dinero va a los ayuntamientos gobernados por NC o el PSOE, 1,19 millones en la primera modificación y 555.000 euros en la segunda.

Los consejeros de CC y Vox también advirtieron de que seguirán rechazando las propuestas que lleguen por urgencia y acusaron al gobierno de Antonio Morales de convertir en algo habitual lo que solo se debe utilizar de forma extraordinaria.

Por el trámite normal también se aprobaron tres modificaciones del presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, por una suma de 715.394 euros, para sufragar trabajos en el depósito de El Fondillo (171.574 euros); la ampliación de la sede corporativa del propio Consejo (240.222 euros); y la eliminación en Sardina de la conexión con la EDAR de Bocabarranco (303.598 euros).

Por último, se aprobó un cambio en el Plan Estratégico de Subvenciones para incluir una línea de actuación que permita conceder subvenciones directas a los Ayuntamientos de la isla para sufragar los gastos corrientes destinados al apoyo a los instrumentos de Planeamiento.

El Pleno aprobó tres mociones, dos de ellas por unanimidad, una del grupo de gobierno de NC y PSOE para emplazar al Gobierno de Canarias a instalar un ciclotrón en la isla y otra del PP para que se empiece a preparar el centenario del nacimiento del tenor grancanario Alfredo Kraus. La tercera moción, para reclamar la eliminación de la violencia contra las mujeres, fue rechazada por Vox , que recibió duras críticas del resto de los grupos por negar la violencia como causa del asesinato de más de 50 mujeres en España durante este año.

La mayoría absoluta de NC y PSOE tumbó las mociones del PP y Vox sobre la ley de amnistía y los acuerdos con los separatistas de Cataluña y el País Vasco para la investidura de Pedro Sánchez. La del PP tuvo el respaldo de los tres consejeros de CC, que sin embargo rechazaron la Vox al negarse el partido de ultraderecha a retirar el punto en el que afirmaba que en España está a punto de consumarse un golpe de Estado. Aunque también intentó sin éxito que Vox retirara ese punto, el PP la apoyó.

Entre otras preguntas, el PP se interesó por la falta de marquesinas en el vial costero de Telde y arrancó el compromiso de Teodoro Sosa de que instalar cuatro de forma prioritaria. El PP también se refirió a la falta de taxis en el aeropuerto en momentos puntuales y preguntó si se van a ampliar los transfer, a lo que respondió que no está previsto.

En el Pleno se abordó hasta en cuatro ocasiones la compatibilidad de cargos electos para desempeñar otras funciones laborales. Así, Idaira Olsen (Vox), Guacimara Medina (PSOE) y Julio Rodríguez (CC) obtuvieron la compatibilidad para simultanear el cargo de consejero insular con otra actividad, el ejercicio de la abogacía en el caso de la primera y la docencia en la Universidad en los otros dos.

La cuarta compatibilidad se suscitó a raíz de una pregunta de CC sobre la situación del director insular de Comercio, Juan Manuel Gabella, que además es concejal del Ayuntamiento de Mogán. Según los nacionalistas, esos dos cargos podrían ser incompatibles. A la pregunta concreta del grupo de CC, la consejera de Recursos Humanos, Margarita González, respondió que no le consta que Gabella haya solicitado esa compatibilidad.

La portavoz de CC, Vidina Cabrera, también tuvo un enfrentamiento con Pedro Justo por la situación de los bomberos del Consorcio de Emergencias.

Impulso al Parque Aeroportuario





El presidente del Cabildo, Antonio Morales, aseguró ayer que pretende dar un impulso al proyecto para crear un Parque Aeroportuario de Actividades Económicas en Gando durante este mandato y anunció que ya ha hay contactos para buscar un consenso entre los ayuntamientos de Telde e Ingenio, los dos municipios afectados por el nuevo planeamiento en esa zona.

Las diferencias entre ambos ayuntamientos, según Morales, son las que han frenado ese antiguo proyecto, así como las incertidumbres sobre la construcción de una tercera pista en el aeropuerto y el consiguiente traslado de los vecinos de Ojos de Garza a otro lugar.

Morales hizo estas afirmaciones ante una pregunta del portavoz del PP, Miguel Jorge Blanco, quien pidió al presidente que confirmara si es cierta esa intención de retomar ese parque comercial. A su juicio, en los últimos años no solo no se ha avanzado nada, pues en 2015 se suprimió el Consorcio y hasta ahora no se había planteado retomar su construcción.