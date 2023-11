El ministro Torres anuncia que la Sima de Jinámar y Tefía en Fuerteventura serán declarados Lugares de Memoria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció este viernes la apertura de un expediente para que la Sima de Jinámar y la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía (Fuerteventura) sean declaradas Lugares de Memoria. Torres realizó su primera visita en este nuevo cargo del Estado al Pozo de Tenoya (Arucas), acompañado en un gesto simbólico de la presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, Pino Sosa, ya que en su etapa como alcalde de la ciudad promovió hace dos décadas el inicio de los trabajos para la localización de los restos de represaliados del franquismo que fueron arrojados a este hoyo, financiados luego por el Cabildo.

"Estoy muy emocionada, muy emocionada. Sé fuerte en la gestión". Con estas palabras cargadas de sentimientos, añurgada por la situación y casi con lágrimas, recibía Pino Sosa a Ángel Víctor Torres en el Pozo de Tenoya, uno de los llamados pozos del olvido, allí donde pudo encontrar los restos óseos de su padre, víctima del franquismo, después de décadas tratando de cerrar un capítulo familiar.

Estas palabras las repetiría luego ante los medios durante un acto, en el que se depositó una corona de flores blancas, a la que se añadieron luego por miembros del colectivo 14 flores rojas con lazos con los colores de la bandera republicana, simbolizando el número de cuerpos humanos que han podido ser identificados tras las labores de excavación, a la espera de otros siete que están pendientes de que se les pueda poner nombre y apellidos.

Lágrimas compartidas

"Le dije búscame a esta gente, y se me quedó mirando -en alusión a Torres- y los dos estuvimos llorando, porque él también tiene a su bisabuelo. Yo seguiré adelante a buscar a mi padre y a estos demócratas y me vas a ayudar; y él me contestó que contara con ello", añadió Pino Sosa.

Era su primer acto oficial como ministro de Memoria, y este acto tiene mucho de simbolismo. Torres recordó que la fundadora de esta entidad tocó en la puerta de su despacho cuando era alcalde (2003-2007) en su primer año de mandato "para dar los primeros pasos, entonces llenos de tinieblas, por si alguna vez se podía conseguir. Si Pino Sosa no hubiera sido, como otros muchos en el país, quienes se dedicaron durante muchos años de su vida a hacer ver a las Administraciones Públicas lo importante que era restituir la historia, y demostrar que sí había hombres y familias que quedaron quebrados, y ellos asesinados, por defender la libertad y la democracia. Y este pozo -de Tenoya-es uno de los lugares donde perdieron la vida quienes la defendieron".

Torres espera que dejen de ser los pozos del olvido para que sean de recuerdo a esos represaliados de la Guerra Civil.

El ministro valoró que Canarias y Navarra sean las dos comunidades autonómicas españolas que más han avanzado en la localización de fosas comunes y de identificación de las víctimas.

"Ha trabajado por su dignidad"

En este sentido, el ministro anunció que se van a incoar los expedientes de Lugares de Memoria de Tefía, el centro penitenciario en el que fueron recluidos quienes vulneraban la entonces ley franquista de Vagos y Maleantes (entre ellos muchos homosexuales que fueron torturados); y el mismo reconocimiento para la Sima de Jinámar, para que se complete el trabajo de los pozos del olvido de Arucas, para que "sean de la restitución de la libertad y democracia". Hay que recordar que en este tuvo volcánico fueron lanzadas muchas personas en los meses posteriores el golpe de estado de 1936.

Unidad política

Y valoró que al alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, asistiera al acto sin diferencias políticas junto al resto de miembros del grupo de gobierno, integrado por PSOE, PP y NC, junto al edil en la oposición Rafael Segura (Podemos).

Juan Jesús Facundo agradeció la decisión del entonces alcalde que apoyara esta causa en Arucas y firmara la apertura de los pozos, contando con la colaboración del Cabildo. "El ministro sabe lo que se ha trabajado para poner en dignidad a estas personas, para que descansen en paz".