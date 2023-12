Naturaleza en pequeño formato: el artista Miguel Panadero expone 'Paisaje Consciente' en Salobre

Un árbol como elemento natural más importante que una construcción y por cuyas ramas aporta a los ciudadanos lugares para vivir o pequeñas arquitecturas realizadas con madera reciclada. La exposición ‘Paisaje consciente’ del artista visual Miguel Panadero muestra una reflexión de su autor sobre el medioambiente, la sostenibilidad y lanza una crítica al desarrollo y a cómo la población se relaciona con su entorno.

«Es una crítica a la necesidad de ser conscientes de la importancia que tiene el paisaje y del uso que estamos haciendo del planeta, sin conocer hasta qué punto tenemos derecho a usarlo así e incluso a maltratarlo a veces», señala el autor.

La colección, que puede visitarse hasta el próximo día 13 de diciembre en el hotel Salobre Hotel Resort & Serenity, está organizada por Boho Creativa de la mano de Obelinda Marrero y con la colaboración del Grupo Satocan en el marco de un proyecto de esta compañía para acercar el arte canario a los turistas con exhibiciones en varios de sus hoteles. "Este tipo de iniciativas son muy importantes para llevar los contenidos culturales hasta los turistas y además permiten darle un mayor valor a las artes plásticas en Canarias", relata Marrero, curadora de la muestra.

Compuesta por 15 acuarelas en formato A4, A3 y A2 y dos series de esculturas de pequeño tamaño, Panadero fusiona la arquitectura con los espacios naturales en un empeño por trasladar al espectador a un mundo utópico en el que el medioambiente prima por encima del desarrollismo. "Nos estamos desarrollando en muchos lugares con una falta absoluta de conciencia, con mucha urbanización y poca vegetación, pero también lo hacemos de una forma extraña, por ejemplo, cuando movemos alimentos de un lado a otro del planeta o cuando gestionamos los residuos", añade el artista. La reflexión visual de Panadero incorpora una llamada a la necesidad de que las construcciones se integren en los paisajes donde se desarrollan.

'Paisaje consciente' es en realidad, según explica su autor, la interacción de obras de diferentes series. "Tienen origen en muchas series que tienen que ver con construirlo todo", relata. Así, incorpora piezas de la serie 'Nautas' en la que refleja cómo un viajero se desplaza por distintos mundos intentando encontrar el mejor de todos. "Ahí nosotros estamos representados por pequeños personajes que van flotando entre las construcciones intentando encontrar paisajes ideales en los que todo está mucho más equilibrado", apunta Panadero. Esta muestra también bebe de 'Mundo continuo', una serie que expone la dependencia existente entre los seres humanos y de éstos con todos los elementos del planeta.

"Han pasado cuatro años desde mi última exposición y en este tiempo he empezado a desarrollar muchos elementos, por eso esto es una cascada de ideas", cuenta, "me gusta la idea de darle vida al planeta, de que tenga conciencia y actúe y se mueva como un ser vivo más".

En el caso de las esculturas, Panadero utiliza madera reciclada, que logra con llamamientos en redes sociales o a través de amigos arquitectos que reforman viviendas, en un formato que empezó a trabajar durante la pandemia. "Me gusta la idea del material que uso, que es papel y madera, recursos propios de la naturaleza; y para esta serie la madera era ideal por esa calidez que tiene si me quiero conectar con la tierra".

Sobre dejar atrás las salas expositivas clásicas y ofrecer tu obra en un hotel, Panadero destaca la iniciativa de Obelinda Marrero y Satocan. "Es un gran escaparate y es una pena que el turismo no ofrezca este tipo de posibilidades a menudo, sobre todo en el Sur, porque el turismo que llega a Las Palmas de Gran Canaria tiene diferentes espacios museísticos para visitar, pero en el sur la oferta cultural es menor y son muchas las personas que pasan y a las que puede interesar", manifiesta, "también hay una buena parte de turistas que, aunque no les interese el arte, se encuentran la exposición, entran y la conocen; no es dar solo lo que la gente pide, sino ponerles en el camino ofertas que puedan acabar disfrutando".

'Paisaje consciente' ha tenido una buena acogida en el hotel, según explica la curadora Obelinda Marrero. "Por ella han pasado visitantes de varias nacionalidades, como canadienses, suizos, alemanes, británicos y también residentes y todos ponen el foco en la importancia de que sea un artista local", cuenta. Panadero cierra un programa que este año ha incluido la exposición de obras de artistas como el escultor Paco Sánchez o la pintora Guacimara Melián en otros hoteles de la cadena, como el Gold By Marina o el Marina Gran Canaria. Puede visitarse lunes y martes de 17.00 a 21.00 horas y viernes y sábado de 11.00 a 14.00 horas.