La mitología griega etiquetó a Canarias como las Islas Afortunadas o de los Bienaventurados, en alusión a que la leyenda localizaba al Archipiélago en un lugar donde todo crecía por actuación de la propia naturaleza. Este jueves fue buena prueba de ello. Una persona ganó más de un millón de euros gracias al sorteo de La Primitiva.

Según informó Loterías y Apuestas del Estado, una persona validó un boleto galardonado con la friolera cantidad de unos 1.138.300,95 se embolsó un premio de primera categoría (6 aciertos). Fue en el C.C. Cita de la Avenida de Francia en Playa del Inglés, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

Ahora se busca a aquella persona agraciada. Aunque al tratarse de un premio superior a 2.000 euros, el sujeto no está obligado a cobrarlo en una administración de lotería. Estos premios solo se abonan en las entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado. Es importante que contactes con la entidad bancaria antes de acudir, ya que no todas las sucursales están autorizadas para gestionar estos pagos y no es cuestión de perder el tiempo.

Canarias está de enhorabuena en estos días previos a la Lotería de Navidad. Este sábado el segundo premio de la Lotería Nacional se vendió, de forma íntegra, en la administración ubicada en la calle Pérez Galdós, 50, en Arrecife.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.