El Cupón de Fin de Semana de la ONCE deja un cuarto de millón de euros en Gran Canaria

A ganar, a ganar, pollo para cenar. No es el blackjack, pero este grito de guerra bien podría emplearse para cualquier victoria en la lotería. El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 240.000 euros en 1 cupón de los premios adicionales, en el municipio de Telde en Gran Canaria.

Francisco López, agente vendedor de la ONCE desde octubre de 2014, fue el responsable de repartir la suerte con 240.000 euros en un cupón de los premios adicionales, en su área de venta en Mar Pequeña, Las Rubiesas, Valdecasas y El Calero Bajo de Telde.

El vendedor Francisco López Aguiar / LP / DLP

¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE?

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Super Once es un producto formado por una matriz de 80 números, numerados del 1 al 80, y consiste en elegir entre 5 y 11 números de la matriz siendo su orden indiferente. Previa celebración de un sorteo se obtendrá una combinación ganadora formada por 20 números de los 80. Los sorteos de Super Once se celebran todos los días. Es un juego dinámico en el que se pueden ganar hasta 10 millones de euros. Un producto de juego activo, que ofrecer más opciones que los juegos activos de lotería estándar, ya que existen muchas formas de jugar, lo que lo convierte en diferente, con muchas probabilidades de ganar, pues con el Super Once el cliente decide cómo quiere jugar.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.