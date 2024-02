Dos empresas canarias, a la cabeza de la innovación en el mundo

La segunda edición de DigiOn Canarias aterriza en Infecar después del éxito del pasado año. Un encuentro profesional y multisectorial para reunir soluciones digitales e innovación en la que esta edición han participado 120 proyectos de 70 países, de las que ha salido 10 finalistas. Conectar a la hostelería a través del aprendizaje, como es el caso de Schulering; ofrecer a los huéspedes una experiencia de 5 estrellas, brindándoles todo lo necesario antes de la llegada y durante su estancia, tal y como apunta Everhost; soluciones tecnológicas con un totem interactivo, como ha presentado Twistic o Ostelflow, una plataforma que agiliza las operaciones y la comunicación al automatizar todo el flujo de trabajo en un espacio de trabajo centralizado (tableta, escritorio y aplicación móvil) son algunas de las empresas que han asistido al salón de digitalización empresarial de Canarias.

Entre las diez empresas finalistas en este concurso, dos de ellas, Twistic (Gran Canaria) y EffiWaste (Tenerife) representaron al archipiélago, coronando a Twistic como ganadora de la segunda edición de UN Tourism Hospitality Challenge. EffiWaste, por su parte, logró el segundo premio en sostenibilidad. Empresas y fundadores de Indonesia, Países Bajos, España, Canadá, Kenia, Estados Unidos, República Checa, Túnez y Emiratos Árabes Unidos compitieron para llevarse el reconocimiento a la mejor empresa innovador en el sector turístico/hotelero. Una convocatoria en la que las ideas se ponen en común con el objetivo de hacer un mundo más sostenible y novedoso.

Educación en los viajeros

Entre los temas más nombrados durante la conferencia destaca la palabra educación, y es que tal y como afirman los expertos, para llevar a cabo un mundo más innovador es necesario que exista una educación previa entre los viajeros. Agnes Pierce, Directora, Jefa Global de Sostenibilidad de Amadeus, destaca que es importante que sector privado y público trabajen conjuntamente y se alineen en términos de sostenibilidad dentro de la hostelería. "En Amadeus nos hemos unido a la alianza de la sostenibilidad para poder identificar cuáles son estos estándares. Nuestra misión es ayudar a la industria a que se alinee y entiendan lo que es ser sostenible,".

Además, según Pierce, Amadeus forma parte de varias ong y el objetivo es ayudar a empresas hoteleras con la tecnología. "Tenemos todo tipo de actores y cada uno tendrá su estrategia de sostenibilidad y buscamos la manera de ayudarles con herramientas y tecnología para arrojar una luz sobre el esfuerzo que hacen en la sostenibilidad. Pueden tener necesidades distintas, las grades cadenas hoteleras no tienen las mismas necesidades", explica. Para finalizar, la directora de Amadeus subraya que uno de los elementos más importantes van a ser la educación y la sensibilización de qué es la sostenibilidad. "Esto va a ser una prioridad".

Fondos para la innovación

Por su parte, Theo Bortoluzzi, Gerente de Desarrollo de Negocio de Kerten Hospitalidad mantiene que no quieren copiar y pegar el mismo tipo de habitación de hotel en todas las ciudades. "Queremos crear expeirencias, ¿por qué si un cliente quiere desayunar a las once no puede hacerlo?", se pregunta. Y es que el modelo de negocio que defiende se basa en solucionar esa problemática, logrando que todos los huéspedes puedan desayunar cuando les apetezca. "Es importante que haya fondos para la innovación en la industria hotelera, y queremos garantizarlo". Desde Italia, Bortoluzzi ha notado la necesidad de cada alojamiento turístico, pues no todos tiene las mismas urgencias. "Para los pequeños hoteles familiares es importante agarrarse de estas inversiones tanto privadas como publicas para poder innovar".

Tal y como apuntó en su intervención Coqui García Román, Directora de Innovación, Atlantis Tecnología y Sistemas, el año pasado el sector turístico de Canarias presentó el 35,5% del PIB y se reconoció las islas como el territorio con la mejor recuperación de la industria turística después de la pandemia. "El objetivo debería ser promover en las universidades proyectos o formación tecnológica científica orientada al turismo", cconfirma

Además de las empresas mencionadas anteriormente, también estuvieron presentes las ideas de negocio Senange Eco, de Indonesia; Hotels for trees de Países Bajos; Weavesight de Canadá y Purple Elephant Ventures, de Kenia.