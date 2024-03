Santa Brígida vuelve a dar uso al espacio joven con actividades y juegos

El ayuntamiento de Santa Brígida sigue con su apuesta a punto para hacer del municipio un lugar de encuentro. Por este motivo, desde la concejalía de juventud, educación, turismo, parques y jardines, medioambiente y comercio han puesto en marcha el espacio joven, que hasta entonces había permanecido cerrado e incluso abandonado. Se trata de una apuesta de Adrián García, que ha querido que los jóvenes del municipio de la villa vuelvan a tener un espacio en el que reunirse. Para ello, a través de una subvención del Cabildo, han adquirido nuevo material, en el que destaca la Play 5, dos futbolines, un ping-pong o una diana entre otras.

El espacio, ubicado en la planta superior del parque municipal, llevaba cerrado al público desde hace varios años, incluso en su interior lucía una televisión que estaba hasta precintada y que ahora han puesto en marcha para que los jóvenes la puedan utilizar. Aunque tal y como explica Adrián García aún queda mucho por instalar, dentro de las propuestas y objetivos de la concejalía, entre las cuestiones de la licitación han solicitado complementar el espacio joven con actividades y talleres que promuevan la participación juvenil. "Queremos que los jóvenes entiendan que hay un lugar para ellos en el pueblo", explica García.

Desde la concejalía aseguran que la idea es que estos adolescentes que van a ser beneficiados expliquen qué es lo que necesitan, para poder ajustar sus gustos a lo que tienen. De este modo, desde el consistorio han enviado una encuesta a los institutos del municipio para que los alumnos los rellenen y así poder contar con la opinión de estos. Además, tienen previsto hacerlo a través de las redes sociales para así tener los datos bien segmentados. En Santa Brígida, según Adrián García, habrá alrededor de 2.500 jóvenes.

Convenio de Informador Turístico

Por otro lado, hasta el momento, Santa Brígida es el único municipio de Gran Canaria que no ha suscrito el convenio de Informador Turístico con el Cabildo. Este año, se llevará a cabo la firma. Lo hará después de 14 años y gracias a eso se ayudará a la villa a contratar a una empresa que tenga los servicios de informador turístico. "Que no tengamos una figura informadora en el municipio es para echarse las manos a la cabeza", asegura Adrián García, que describe este paso como "un avance pequeño pero histórico que va a hacer que nuestro pueblo mejore".

Adrián García: "No me gusta que no vendamos lo poquito que podemos, porque Santa Brígida tiene mucho patrimonio e infraestructuras importantes"

Según García, como muy tarde en el mes de junio el convenio estará firmado, e incluso cuentan ya con los pliegos para la contratación. "Era un trámite más de querer que de trabas voluntarias", asegura. El servicio de informador turístico tendrá como principal objetivo atender a las personas, por un lado, y por otro, una serie de funciones, haciendo que tenga algo de promoción. "No me gusta que no vendamos lo poquito que podemos, porque Santa Brígida tiene mucho patrimonio e infraestructuras importantes", dice.

Además de ello, desde la concejalía, han centrado sus esfuerzos en adaptar los miradores de la villa, con la firme intención de querer proyectar uno a la subida de Pino Santo, la zona de Los Silos. Por su parte, Adrián García explica que el Drago de Pino Santo es uno de los proyectos para promover las rutas turísticas y que uno de los principales objetivos en turismo era la promoción del patrimonio hidráulico etnográfico.