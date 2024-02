Bravo de Laguna: «La ULPGC nos propone establecer titulaciones en Santa Brígida»

Han pasado ocho meses desde que es alcalde de Santa Brígida. Haciendo un balance, ¿cómo los describiría?

Por una parte, de aprendizaje, aunque tengo una larga trayectoria política nunca había estado en la administración local. Ahora con los años que tengo es una satisfacción ser alcalde de mi municipio y del lugar en el que vivo desde hace 35 años. Estos meses iniciales son para conocer más en profundidad los problemas del municipio, pero también hemos hecho cosas importantes. Además de esta edificación hemos aprobado los presupuestos para que entren en vigor el 1 de enero de este año… Para cualquier administración que quiera atender a sus obligaciones de gastos e ingresos, el presupuesto es un aval de realizar una buena gestión y en eso estamos. Además, vamos a hacer un pleno en los próximos días para aprobar los suplementos de crédito correspondientes al ejercicio anterior, con lo cual completaremos por así decirlo la ficha financiera de este municipio para este año 2024.

Hasta ahora, ¿Qué ha sido lo más complejo de su alcaldía?

Este municipio tiene un problema de estructura interna que es la falta de personal en algunas áreas, la carencia de estar cubiertas todas las plazas y también tiene un déficit muy importante que vamos a subsanar que es que le falta una relación de puestos de trabajo, a qué se dedica cada funcionario, como está el tema del personal laboral, temas históricos de atender demandas de medios materiales de la Policía Local o las horas extraordinarias de la Policía. Todas esas cosas estaban remendadas, pero no había un organigrama más completo y mi propósito mientras sea alcalde de Santa Brígida era ordenar eso, intentar impulsarlo y darle estabilidad al municipio con independencia del grupo o el partido que le corresponda gobernar como consecuencia del resultado electoral.

Cuando llegó al poder, ¿qué se propuso tratar con más urgencia?

Sin duda, había varios urgentes y hay necesidades diarias de los ciudadanos como el servicio de limpieza o alumbrado, pero evidentemente había dos temas básicos: la edificación que estaba sin culminar y sin iniciar lo que era su uso adecuado, y el tema de personal, la RPT y todo lo mencionado anteriormente.

Y ahora uno de sus objetivos, junto con Ando Sataute y PSOE, es crear la nueva plaza de la Villa, haciendo que las pesadillas del mamotreto desaparezcan entre los vecinos

Si, pero me niego a seguir denominándolo mamotreto. En los próximos días, comunicaremos cuál es la propuesta del grupo de gobierno respecto a la denominación en conjunto de esa construcción y de cada una de sus partes. Quiero decir que lo que se presentó el otro día no es el proyecto que se va a licitar, porque también hay una posibilidad de un uso universitario, ya que desde la universidad nos han propuesto la posibilidad de establecer en Santa Brígida alguna titulación anexa, porque el campus se les ha quedado insuficiente. Yo aspiro a que Santa Brígida recupere su posición como núcleo central de la isla de Gran Canaria. Esa es la idea que tenemos y vamos a desarrollar, lógicamente por fases porque es una construcción de mucho dinero, que aunque no tenemos suficiente presupuesto en el ayuntamiento vamos a contar con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias e incluso atender a las posibilidades de Fondos Europeos.

Bravo de Laguna durante su intervención en la presentación de la futura plaza / Andrés Cruz

Habrán sido meses largos, de reuniones y muchos quebraderos de cabeza… ¿Cuáles fueron los primeros procesos?

Evidentemente, hay que combinar muchas cosas que no siempre son fáciles. Por una parte, el proceso de participación ciudadana y los trabajos previos que han hecho con mucho mérito los técnicos municipales. Hubo un concurso inicial que se vio suspendido porque se declaró que no estaba bien contemplado el papel de los arquitectos en el concurso que se celebró, y luego los programas de los grupos políticos, que ya habían descartado el uso mercantil de ese centro. Creo que no ha sido fácil, pero me ilusiona como propuesta global con independencia del color político. Aquí hay un acuerdo básico de todas las fuerzas políticas y sociales del municipio de aprovechar esta oportunidad histórica, porque la tenemos si hacemos bien las cosas.

Los vecinos han mostrado su miedo a que esto sea un reflejo del mamotreto. Mucho proyecto y al final no se lleva a cabo. ¿Qué les puede decir de este tema a sus ciudadanos?

Yo lo que puedo decir es la frase de Pérez Galdós que me gusta mucho que terminaba diciendo que no hay dificultades ni distancias que resistan dos grandes virtudes: paciencia y voluntad. Por una parte, paciencia, que ya la han tenido a lo largo de los años de que esto no va a ser una cosa rápida. Yo no voy a mentir ni a hacer demagogia de que este año va a estar terminado. No. Es imposible. Pero también pido voluntad decidida a hacer las cosas. Tenemos que hacerlo con realismo presupuestario. Se habló en la presentación de que esta obra puede costar aproximadamente 20 millones de euros. Si conseguimos la financiación del ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias y de Europa, es una cantidad que en términos plurianuales no es inabordable ni muchísimo menos. Son varios años. Vamos a iniciar pronto en pocas semanas un concurso de propuestas para iniciar el proyecto básico, que incluye el inicio de las obras del barquín y los accesos a esta edificación resultante. En pocos meses los vecinos verán que el proceso se ha iniciado.

Una de las cuestiones que más ha agradado a la población es que se contara con la opinión de todos antes de poner en marcha un boceto. ¿Fue esto una idea del grupo de gobierno?

El grupo de gobierno ha puesto en marcha lo que creo que es una obligación política y jurídica, que es un proceso de participación ciudadana, que en este caso ha sido positivo para que la gente exponga sus ideas y sus propuestas, necesidades e ilusiones. Quiero dejar claro que esto no va a ser una mera promesa que va a crear frustración, sino que estamos decididos a iniciar un proceso de construcción que como digo será en varios años, que no va a ser igual a lo que se presentó, porque pueden surgir más propuestas o sugerencias a considerar.

La obra consta de cinco fases, de las que Juan Palop, el arquitecto, ha comentado que la primera y la segunda serán las más complejas

La obra puede ser de cinco fases o menos. Una cosa es la fase que consta y otra el proceso constructivo en sí. Podemos aglutinar algunas de ellas, como ese proceso básico inicial junto con el parquin y los accesos. Que esto se divida en tres o cuatro cuerpos no quiere decir que una tenga que esperar a la siguiente, vamos a ver si podemos compaginarlo para hacerlo lo antes posible. Pero insisto, no quiero engañar a nadie porque esto no va a salir en un año. Ojalá. Yo me conformaría con que en un año a partir de que se adjudique la obra saliese la obra del parquin y los accesos. Lo complejo será el proceso de estudio y la adjudicaron de la obra. No va a ser fácil ni a tanta velocidad, pero una vez se inicien las obras, si hay voluntad y presupuesto para culminarla, lo más difícil va a ser comenzarla.

¿Cuándo tienen previsto que comience la primera fase?

He hecho una previsión más o menos temporal a voz de pronto. De acuerdo con lo que hemos hablado, aparcamiento y accesos podrían estar entre 2024 y 2025, auditorio y plaza entre el 2025 y 2026. La parte de construcción como es el caso de los lagares entre 2026 y 2027 mientras que la finalización de todo el proyecto lo podemos planificar para finales de 2027 o 2028. Estamos hablando de cuatro o cinco años con un presupuesto de 20 millones que si lo divides en cuatro años hay que aportar cinco millones al año en números redondos si todos fueran igual de costosos y estamos haciendo un cálculo aproximado del diseño que tenemos en la cabeza, que es que sea una obra que en cuatro años esté terminada.

¿Es este el plan más ambicioso que tienen en el municipio para este mandato, o tienen más proyectos guardados?

Además del personal y la RPT que es muy importante, queremos culminar una obra de expansión de las instalaciones deportivas, que consta de más de 2 millones de euros. Nosotros no solo nos vamos a ocupar del casco de la villa. Tenemos un plan de asfaltado y búsqueda de aparcamientos en todos el municipio, que es un problema en todas las zonas. También tenemos problemas con la red de saneamiento que hay que atender, o con el alumbrado, que tenemos que reponer una serie de mandos que son aquellos que ponen en marcha la iluminación pública. En definitiva ahora va a haber un pleno extraordinario donde vamos a incorporar crédito suplementario por valor casi de 8 millones de euros para atender necesidades que no podían ser atendidas con el presupuesto ordinario que tenemos aprobado que está en 17 millones de euros para este 2024.

¿Como alcalde, cómo cree que será la Santa Brígida del futuro?

Para mí una Santa Brígida que deje de ser lo que ahora es: una villa dormitorio o de paso para que se convierta en un centro de referencia que recupere su estilo y calidad de vida y sea atractivo para que la gente tanto de Gran Canaria como de fuera nos visite. Aquí tenemos desde Bandama hasta el barranco de Guiniguada, pasando por el centro locero de La Atalaya como atractivos turísticos y culturales. Eso es lo que quiero, convertir a Santa Brígida y lo estamos consiguiendo. Ahora se está hablando de nosotros en temas positivos y cuando vayamos avanzando seremos más importantes aún. Ahora va a celebrarse también el rally que a niveles deportivos es algo muy importante para el municipio.

Le noto ilusionado.

Claro que sí, y eso a pesar de los años tiene más valor todavía.

Ha estado vinculado prácticamente toda la vida a la política. ¿Sigue teniendo fuerza para seguir, o tiene pensado jubilarse al finalizar su mandato?

Bueno tengo un pacto en el que mi mandato dura nada más hasta finales de este año. Hace pocos días se estaba celebrando el 23-F y yo estaba recordando que yo estaba dentro del Congreso cuando entró el señor Tejero, y ya hace de eso 43 años y por aquel entonces ya llevaba 4 años de diputado porque yo entre desde el año 1977 con el presidente Suárez en la unión de centro democrático. Yo mantengo la ilusión porque mantengo la convicción de que la política es algo que puede ayudar a que los ciudadanos se sientan mejor representados y mejor atendidos en sus necesidades. Alguien lo tiene que hacer y los políticos deberían concentrarse fundamentalmente en eso: en atender a las demandas ciudadanas y gestionar de la mejor manera posible los dineros públicos.