Yilenia Vega: «Nuestro objetivo principal es renovar infraestructuras y espacios públicos»

Yilenia Vega, concejala de Turismo, Festejos y Eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana asegura que el municipio del sur de la Isla lleva desde Carnaval con aproximadamente el 92% de la ocupación en los alojamientos turísticos. Además, habla del presupuesto que destinarán a las fiestas populares en los barrios y de uno de los principales objetivos: la renovación de infraestructuras y espacios públicos.

Semana Santa en el sur con todo prácticamente lleno. ¿Qué imagen estamos dando como isla?

Nos eligen por el sol, la playa , la oferta de ocio y la seguridad que tenemos. El mercado nacional sitúa a Tenerife por delante, pero estamos en la posición 14 de destinos internacionales. Ahora mismo estamos en el 14 frente a París, Roma o Londres. En estos momentos estamos a más del 92% de ocupación. Hemos ido arrastrando esta ocupación desde el Carnaval.

Después de la Semana Santa llegan las fiestas populares en los barrios. ¿Cómo vienen y como van de presupuesto?

Estamos trabajando en las fiestas municipales como son El Tablero y San Fernando y luego las patronales, que son las de Tunte. El presupuesto lógicamente va a ser inferior al año pasado, que fue desproporcionado lo que se gastó y este año con el techo de gasto la concejalía de festejos y eventos no tienen el presupuesto ilimitado que tenían otros años. No podemos hacer modificaciones presupuestarias por lo que contamos con presupuestos inferiores. Esperemos que el programa que se haga de la fiesta no se vea limitado y sea atractivo para los vecinos pero sin estrellas internacionales. Trabajaremos con artistas locales, que no por eso el programa será menos atractivo. Estamos trabajando de la mano con las diferentes asociaciones de vecinos, que están súper involucrados.

¿Cómo están las infraestructuras del sur?

Es uno de los objetivos principales de la concejalía. La renovación de las infraestructuras turísticas y espacios públicos. Hay dos proyectos a punto de licitarse como es el caso de toboplaya y los accesos a las playas. El objetivo es la renovación y mejora de infraestructuras turísticas y, por otro lado, facilitar la renovación y rehabilitación de la planta alojativa y centros comerciales. Hay mucho trabajo y también incentivaría ayudar a centros comerciales y plantas alojativas. Además, faltan un par de días para dar licencia de obra para el apartahotel Principado, que va a pasar a ser un hotel de cinco estrellas.

¿Qué puede decir de los empresarios que están apostando por la renovación hotelera para aumentar la categoría?

Mientras más sean mejor y todo lo que sea renovación, modernización y actualización estamos a favor y vamos a ayudarles en todo lo que podamos desde la administración. Animar a todos los que se quieran subir a la ola de renovación, porque al final todos ganamos.

¿Qué previsión hay de llegada de inversores al sur en este año?

Desde el ayuntamiento toda la inversión y mejora la recibimos con los brazos abiertos. Es verdad que hay muchos proyectos, que muchas empresas quieren implantarse en san Bartolomé, pero todo tiene su proceso. Estamos abiertos a la mejora del destino y a la incorporación de nuevos proyectos. La oferta de ocio es importante a la hora de elegirnos y si añadimos eventos e infraestructuras nuevas para hacer centros de ocio, pues son bienvenidos.

Yilenia Vega y Marco Aurelio Pérez, con unas figurantes, ante el cartel del Carnaval / LP/DLP

¿Qué suponen los nuevos hoteles en el sur?

La renovación de apartahoteles a hoteles de cinco estrellas va a mejorar no solo el hotel sino también el entorno a ese hotel. Todo el espacio próximo estará acorde al precio que pedirán a sus clientes. No solo hablamos del entorno y la edificación, sino que el cliente va a tener un precio medio más elevado.

¿Qué imagen están dando las Dunas de Maspalomas en esta Semana Santa con el turismo que ha venido?

En algún momento había que retirarla. Ahora conseguimos la autorización de medioambiente del Cabildo de Gran Canaria y teníamos que hacerlo sí o sí. Estábamos como locos por esa autorización por lo que supone la movilidad de las personas cuando transitan por el paseo marítimo. Había muchas quejas como es lógico, pero hay que tener en cuenta que es una reserva natural y que no podíamos meter maquinaria sin la autorización. Una vez que la tuvimos nos pusimos manos a la obra para retirar toda esa arena.

¿Ya está todo retirado?

No, esto va a suponer un tiempo de trabajo porque hablamos de muchas toneladas de arena y se tiene que hacer bajo el protocolo que nos ha dicho el Cabildo y bajo unas horas determinadas.

¿A dónde se traslada esa arena?

Al inicio del ciclo dunar. Es decir, al quiosco número cuatro porque ahí va a ser menos impacto y va a incorporarse de nuevo al ciclo dunar.

¿Tiene algún tiempo estipulado?

Ahora falta también la actuación en conjunto con el Cabildo de Gran Canaria, que se llegó a un acuerdo en el que no solo el ayuntamiento se haría cargo, porque ellos disponen de maquinarias y nos podían ayudar, por lo que será cuestión de meses. Para verano ya estará, pero cada vez que haya rachas de viento volverá todo, porque es un fenómeno y cada equis tiempo pasa esto.

Acaba de finalizar el carnaval internacional de Maspalomas. ¿Qué valoración le da a esta edición?

En turismo ha sido un éxito porque toda la planta alojativa ha pasado del 90% y era imposible que alguien que quisiera hospedarse se pudiera alojar en estas fechas y es una valoración positiva y todo lo que genera la economía en ese evento en cuestión de taxis, supermercado, hostelería… todo tiene una repercusión económica favorable.

¿Hay planes para el año que viene o alguna novedad en el carnaval?

Estamos empezando a trabajar para volver a iniciar todos los procesos de licitación y hacerlo desde ya, porque queremos tener todo contratado con meses de antelación para hacer una programación potente. Y novedades diría mantener lo que hemos puesto este año, que ha sido la cabalgata infantil y el concierto de los 40 Principales en la playa mejorándolo para el próximo año. A largo plazo, lo que tenemos en mente es mover el carnaval del Yumbo, porque es un espacio reducido y necesitamos seguridad, porque es mucha gente la que participa y cada año se juega con un espacio muy reducido. No podemos explotarlo tanto como nos gustaría por el espacio.

Este año tuvieron que dejar fuera 10 carrozas. ¿Se han planteado a largo plazo intentar que la cabalgata empiece antes y haya más carrozas?

No. Durante el tiempo que dura la cabalgata junto a los previos y post, Playa del Inglés está cerrada, lo que supone que la movilidad está acotada y estamos bloqueando el corazón de la zona durante diez horas y no podemos seguir aumentándolo, sino que tenemos que disminuirlo. Si pasa cualquier cosa estamos bloqueando toda la zona y por eso queremos intentar hacer las cosas de manera razonable y bloquear lo menos posible.

Ahora en mayo llega el Gay Pride, ¿Qué supone para Maspalomas hablando de ingresos y ocupación?

Mayo siempre ha sido el mes en el que bajan las reservas después de Semana Santa y gracias a este evento conseguimos que la ocupación aumente y no solo el Yumbo, sino pequeños eventos en diferentes puntos del municipio y los ingresos que supone planta alojativa, supermercados, medios de transporte…

¿Hay previsión de que llegue gente?

La semana pasada tuve una reunión con la asociación que lo organiza y la previsión es mejorar el año pasado. Es una fiesta que se ha ido consolidando y viene gente en exclusiva hasta aquí para participar y disfrutar de la fiesta.

¿Hay alguna novedad de modernización en los centros comerciales Anexo, Plaza y Metro en cuanto a imagen turística?

Estamos trabajando desde el ayuntamiento con el expediente para la demolición del centro comercial Metro, que está declarado en ruinas. El Anexo es una cuestión del Cabildo-Medioambiente que están pendientes de un informe, y del Gobierno de Canarias en costas. Nosotros por parte municipal poco podemos hacer hasta que ellos encaminen esos trámites. El Plaza es privado. Sí que es verdad que desde urbanismo, que es la concejalía competente, vamos a trabajar de la mano para renovar todas las zonas comunes, pero volvemos a lo mismo, es privado. Lo ideal es hacer algo atractivo en la zona y que manden los empresarios, porque al final vamos de la mano con ellos.

¿Qué puede decir de la presencia de carteristas en el sur de la isla?

En los últimos meses ha habido mucha quejas sobre todo en las oficinas de información turística de encontronazos con ellos. La Policía Nacional está trabajando sobre el tema y creo que tienen identificados a los sujetos. La concejalía de seguridad también está trabajando en ello, pero es un problema grave, porque a quienes ataquen o roben se van a llevar una imagen muy mala de nuestra isla.

En sus contactos con el sector turístico, ¿Qué le trasladan sobre el estado de San Bartolomé de Tirajana?

Con todo el sector hotelero y todo lo que suponga turismo hay mucha positividad y todos están contentos, sin olvidar que hay que trabajar en la mejora del servicio en todos los ámbitos. Aunque tengamos visitantes, no hay que descuidar que queremos que vuelvan y queremos darles la mejor imagen de Maspalomas y seguir trabajando para seguir aumentando los números.

¿Qué diagnóstico hace usted del municipio?

En los últimos años se está apostando por una renovación y rehabilitación del destino. Agradecer al sector privado por esa iniciativa de intentar mejorar todo lo que es la oferta hotelera, y la parte de restauración con toda la renovación y estar acorde a los nuevos tiempos. Felicitarles por esa apuesta que no es fácil.

¿Qué cree que es lo mejor y lo peor del municipio ahora mismo?

Lo peor es la zona de los espacios públicos, que hay que mejorarlo, y lo mejor, la rehabilitación y renovación que se está haciendo y por otro lado nuestros recursos humanos, porque ellos tienen gran parte de culpa de que la gente que nos visita, vuelva. Hay una profesionalización del sector importante y ese es nuestro valor referente con otros destinos.

