Quesos y chácaras de Gáldar a China

En uno de los puestos de artesanía, ubicado en la plaza de Santiago de Gáldar con motivo de la XXVI Feria del Queso, una ciudadana asiática sonríe mientras graba todo lo que ocurre a su alrededor. En su mano, unas chácaras canarias que hace sonar alegremente mientras conversa con sus seguidores chinos de Instagram, los cuales están teniendo el placer de observar lo que está ocurriendo en una isla ubicada casi en la otra punta del mundo. "En mi país, y sobre todo en mi ciudad, que se llama Shang Dong, son muchos los que conocen Gran Canaria y Gáldar, y muchos incluso han viajado hasta aquí para conocer lo que yo les enseño a través del teléfono", dice Hua Ying Song, aunque en realidad se llama Juani, nombre español con el que ella misma se bautizó al llegar.

Además de las chácaras, sentada en uno de los bancos de la plaza, su hija Jennifer agarra una bolsa con queso de Gáldar. Una delicia que en casa de esta familia asiática no dura más de tres días y que también ha despertado la curiosidad de sus seguidores chinos. "Gáldar me da la vida, de aquí no me pienso mover. El ambiente es muy feliz, y todos somos una familia", explica mientras recorre los puestos de queso y artesanía de un lado a otro. "Quiero seguir aprendiendo cosas de la cultura canaria, y sobre todo disfrutar de todo lo que tenga que ver con esta maravillosa isla", sentencia.

1.500 kilos en cuatro horas

Queso para acompañar con el potaje, con gofio, con ensalada, con crema de guayaba o con un sinfín de combinaciones que hacen que las comidas tengan otro toque en su sabor. En esta XXVI Feria del Queso celebrada en Gáldar, se vendieron cerca de 1.500 kilos en cuatro horas. Según muchos de los asistentes a la feria, la calidad del queso está en estos eventos, pues rara vez encuentras en los supermercados estos productos tan propios. "Todo está muy concurrido y hay más puestos de los que esperábamos", explica María José García, que junto a su hija y su hermana, no ha dudado en acercarse hasta la feria para comprar su queso favorito.

Vista general de la feria del queso / LP/DLP

Entre turistas, vecinos del pueblo y visitantes de otros puntos de la isla, Ondina Guillen asoma su cabeza por uno de los puestos. No parece estar perdida en su búsqueda, pues su infancia con su abuela Tita le dejó una de las mejores herencias: ser una amante del queso y entender sus sabores y particularidades. "Mi abuela era quesera de los altos de Gáldar y los mejores recuerdos de mi vida son con ella en el campo haciendo queso", explica. A Ondina no le dio tiempo de aprender el oficio de su abuela, porque cuando murió, ella aún era pequeña. Sin embargo, en su mente está la opción de apuntarse a un curso para poder seguir con una tradición única. "El queso de Gáldar es el corazón de mi abuela". Una descripción que explica a la perfección un sentimiento que va más allá.

Tradición de padres a hijos

De padres a hijos para seguir una tradición que los canarios, cueste lo que cueste, no quieren perder. Mario Quintana, de la quesería Lomo Chorrito, sabe muy bien de lo que habla cuando es cuestionado por este término, pues este oficio le viene de familia. Desde sus abuelos hasta sus padres, de sus padres a él, y ahora él con su hija Neyed, que con tal solo seis años se desenvuelve a la perfección a la hora de vender los productos de su padre. Con una camiseta blanca que hace referencia al nombre de la quesería, disfruta de una jornada mientras sueña con seguir los pasos del que seguramente sea su héroe. "Ella me ayuda en todo, está deseando salir del colegio para venir a ayudarme. Se ha criado con animales y se le nota que le encanta", dice Quintana sobre su pequeña.

Ondina Guillén junto al queso que ha comprado en la feria de Gáldar / LP/DLP

35 quesos

En esta edición se eligieron los mejores quesos presentados por 19 queserías de Gran Canaria que participaron en las diferentes catas, con un total de 35 quesos a concurso y cuyo jurado fue conformado por 15 personas expertas del mundo del queso, técnicos veterinarios, ingenieros agrónomos, maestros queseros, restauradores y especialistas del queso en general.

Un oficio que no entiende de días, pero tampoco de horas. Un trabajo que necesita, a veces, más horas de las que marca un día, pero que todos estos queseros hacen con todo el cariño del mundo para que los mejores productos lleguen a todos los rincones de la isla, del archipiélago, del país o incluso del continente, como es el caso de Juani, que se enamoró tanto de Gran Canaria, de Gáldar y de su gente, que tiene como objetivo hacer que todos los productos canarios lleguen hasta su país, China.

Suscríbete para seguir leyendo