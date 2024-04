El Maspalomas Pride desplaza a Gran Canaria a 110.000 personas y mueve 150 millones de euros

La vigesimotercera edición del Maspalomas Pride moverá hasta Gran Canaria a unas 110.000 personas durante los once días que dura el evento y supondrá un impacto económico de alrededor de 150 millones de euros en el destino turístico, donde la ocupación hotelera rozará el 97% algunos días, según las estimaciones de organización del evento, Freedom Asociación LGTB. El festival, que se celebra del 2 al 12 de mayo, contempla un amplio programa de más de 40 eventos culturales, deportivos, de ocio y musicales, algunos de los cuales se podrán seguir cada noche a través de streaming en Youtube y las redes oficiales de la organización. Además, este año Maspalomas Pride lanza 'Freedom of the nigth', su primer himno oficial, y pondrá en marcha dos importantes campañas de concienciación: una para fomentar el consumo moderado de bebidas alcohólicas y otra para promover la conservación de las dunas de Maspalomas, donde se aumentará la vigilancia durante esos días.

Por la izquierda, Eva Pascual, Carlos Álamo, Antonio Morales, Marco Aurelio Pérez, Fernando Ilarduya y Yilenia Vega, durante la presentación de Maspalomas Pride, este martes. / José Carlos Guerra

En una rueda de prensa celebrada este martes en la terraza del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, el presidente de la asociación organizadora, Fernando Ilarduya, señaló que este evento será más sostenible, pues para compensar la huella de carbono se reducirá el uso de plásticos y se utilizarán envases reciclables y se reforestará una parte del municipio con 50 árboles; más seguro, pues el control de seguridad para acceder a la plaza del Centro Comercial Yumbo será mas exhaustivo; y más solidario, pues durante los 11 días se celebrará una campaña de recogida de alimentos destinada a la asociación Karuna, para la que la organización se compromete a duplicar la cantidad de kilos que se recojan. Ilarduya destaca Maspalomas como "un destino número uno en Europa en el que llevamos la normalización por bandera". Al evento asistirán personas de distintos países europeos pero también de Brasil y Estados Unidos. "Maspalomas Pride es internacional y viene gente de todas partes del mundo con cifras de récord".

El 20% de los turistas que eligen Gran Canaria lo hacen porque es un destino respetuoso con la comunidad LGTBI

En la programación destaca la celebración, por primera vez, de una fiesta en una piscina de 5x10 metros en la plaza de Yumbo, una carrera de tacones, un concurso de talentos, una gala solidaria, una gala drag, un torneo de padel con 160 inscritos, clases deportivas dirigidas, una noche de moda, una entrega de premios a personas de Canarias destacadas por su contribución a la visibilización de la comunidad LGTBI+, la lectura del pregón y del manifiesto en tres idiomas. Además, este año Maspalomas Pride estrena 'Freedom of the nigth, el himno oficial creado por el DJ Esteban lópez e interpretado por Delisiah Glam, y una aplicación móvil a través de la cual se podrá votar en los distintos concursos. La cabalgata, que se celebra el 11 de mayo, será la más amplia de la historia del Maspalomas Pride con 38 carronas, tres de ellas de la organización.

Actos culturales

Además de estos actos festivos y reivindicativos, la programación incluye eventos culturales como es la exposición en el Centro Insular de Turismo 'Sembrando bonito tu metro cuadrado' de Eva Pascual y Brian Díaz en la que "los lienzos se convierten en camisetas que van a la calle; cuando ves a alguien con ella esa persona se convierte en un espacio seguro donde no vas a tener miedo", según explicó Pascual, promotora de la muestra y organizadora de los actos culturales. También se presentará el libro Tierra Amarga de Kayla Casanova y se impartirán charlas formativas sobre diversidad a alumnos de primero de bachillerato de la mano de Álvaro Martín y Brian Díaz. También contarán sus experiencias Peter de Jesús y África Arencibia.

Por la izquierda, Carlos Álamo, Antonio Morales, Marco Aurelio Pérez y Fernando Ilarduya, este martes. / José Carlos Guerra

En el acto de presentación, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, destacó el contenido reivindicativo, cultural y sobre todo deportivo "que por primera vez se suma al Maspalomas Pride y es todo un revulsivo". Pérez hizo hincapié en la "conexión de los eventos culturales con la juventud para explicarles dónde nos encontramos y hacia dónde vamos" en materia de derechos y diversidad LGTBI. Por su parte, la edil de Turismo, Yilenia Vega, resaltó el carácter "multitudinario" del evento "con más repercusión turística" del municipio.

Por otro lado, el consejero insular de Turismo, Carlos Álamo, recordó que del total de turistas que llega anualmente a la isla, el 20% lo hace porque es un destino LGTBI; de esos el 83% ponen buena nota al destino y el 50% serán repetidores. Cada turista del nicho LGTBI gasta en destino una media de 1.600 euros, sostuvo, al tiempo que se congratuló de que Maspalomas Pride haya recuperado su vertiente reivindicativa. Por último, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, señaló que la programación profundiza "en la Maspalomas y Gran Canaria diversa y de la libertad". "Este evento tiene un antes y un después, una memoria que no debemos olvidar para que no vuelva a repetirse, un tiempo en el que cualquier atisbo de diversidad fue mal visto o duramente reprimido", añadió. El Cabildo colabora con el evento con 35.000 euros y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con 80.000.

