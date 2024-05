Los cuatro partidos de la oposición de Guía se van de los plenos por «ningunearles»

Los cuatro partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Guía (Unidos por Gran Canaria, Ahora Guía, Partido Popular y Coalición Canaria) han decidido plantarse de forma mancomunada, y han optado por dejar de asistir a los plenos municipales «ante la nefasta gestión y la política autoritaria de Pedro Rodríguez -el alcalde-, hasta que no cumpla con la obligación legal de atender los derechos y de proteger la labor que nos toca realizar». Enumeran hasta 13 incumplimientos, como denigrar a sus concejales, y contratos eternos a empresas concesionarias que ‘atan’ el futuro del municipio.

Guía celebraba este martes un nuevo pleno extraordinario. Sin embargo, en el salón de las Casas Consistoriales solo se personaron los concejales de los socios de gobierno (Juntos por Guía/Nueva Canarias y PSOE). El resto de concejales renunciaron a la asistencia, y lo seguirán haciendo, anuncian, hasta que «el alcalde no convoque a los portavoces de todas las formaciones para establecer un calendario de implantación de una serie de medidas».

Entre los 13 argumentos esgrimidos de incumplimientos se cita: abuso de la convocatoria de sesiones extraordinarias y/o urgentes a los que se llevan los asuntos importantes, como han sido casos de las sesiones en las que se aprueban los sueldos del grupo de gobierno y los créditos bancarios; abuso de la inclusión por la vía de urgencia, o sea sin que los grupos de la oposición conozcan los temas, de cuestiones importante; falta de publicidad y transparencia a los plenos municipales no grabando ni emitiendo las sesiones extraordinarias y/o urgentes; realizar expresiones descalificativas y jocosas dirigidas a algunos de los miembros de la oposición; ausencia de un secretario municipal que tenga la categoría de funcionario habilitado nacional y que cuente con la titulación adecuada desde marzo de 2018 (el actual es un auxiliar administrativo y los informes los firma un despacho ajeno a la Corporación); abuso de acuerdos de junta de gobierno y plenarios tramitados conforme a informes elaborados por técnicos jurídicos externos; abuso de la externalización o cesión de servicios públicos municipales por periodos de muy larga duración o cláusulas no favorables para el municipio: servicio de alumbrado público, recogida de residuos, aguas y saneamientos, limpieza de colegios y la residencia de mayores Tarazona; abuso de una política de endeudamiento de ayuntamiento, a través de la solicitud de varios créditos bancarios, «desoyendo la recomendación que le hizo el señor interventor en su informe de fiscalización de fecha 7 de marzo de 2024, que avisa que al final de este ejercicio Guía no cumpla con la regla del gasto debido a la carga financiera (créditos) que estamos asumiendo»; y el incumplimiento reiterado del actual Reglamento, «incluso en el hecho de que los grupos políticos dispongan de un espacio reservado para atender a los vecinos».

Los cuatro partidos, «aglutinan el 50,31% (4.144 votos) de los votos legalmente emitidos en las pasadas elecciones locales», apelan a «la responsabilidad que tiene los representantes del PSOE como integrantes del grupo de gobierno, cuyo partido también demandaba transparencia y participación a Pedro Rodríguez cuando formaba parte de la oposición».

De ahí, añaden, «esperamos que medien con su socio de gobierno para que, entre todos, resolvamos esta situación; la obligación de permitirnos acceder a la información, de adaptar al Reglamento de Funcionamiento del Pleno a la establecido en la Ley de Municipios de Canarias de 2015, de crear y poner en uso un Reglamento de Participación Ciudadana, promover la discusión política dándole la misma representatividad y oportunidad de expresarse a todas las formaciones».

El alcalde, Pedro Rodríguez, calificó la decisión de «irresponsable y de gran inmadurez política además de una absoluta falta de respeto y consideración hacia los vecinos de Montaña Alta y de todas nuestras medianías», ya que llevaban a la sesión extraordinaria la aprobación de un crédito de 1,5 millones para arreglar la carretera de Bascamao-Montaña Alta, sin hacer alusión a otros asuntos que también incorporó a la sesión, como una ordenanza para los aparcamientos, las alegaciones presentadas por CCOO y una persona a los presupuestos de este año y la «inaplicación» de artículos de medidas urgentes de vivienda en el municipio.

El primer teniente de alcalde, Alfredo Gonçalves, lamentó la ausencia «y máxime cuando se trata de un pleno importante para abordar un problema generado por un factor externo al que debemos dar solución lo antes posible», señaló.

«Estamos aquí para solucionar los problemas de la ciudadanía, tenemos un compromiso con nuestros vecinos, y estamos obligados a ser responsables», señaló, al tiempo que aseguró que «en esta ocasión todos saben que se trata de una acción solidaria, porque no hay vecinos de primera y de segunda, trabajamos para todos por igual y me hubiese gustado que este asunto se hubiese aprobado por unanimidad», sentenció Gonçalves.

Suscríbete para seguir leyendo