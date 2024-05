COMFIR-NC denuncia que el Ayuntamiento no tiene crédito para repostar combustible por impago

El Grupo Municipal de COMFIR-NC en el Ayuntamiento de la Villa de Firgas, denuncia la caótica situación que ha generado el actual grupo de gobierno municipal que ha llevado al Consistorio a no disponer de crédito en las estaciones de servicio para poder repostar combustible en los vehículos municipales, de tal manera que se están produciendo situaciones realmente sorprendentes rayando lo ridículo, como tener que sacar combustible de un motor “chupando” de una manguera para rellenar una garrafa que no cumple con la legalidad para poder suministrar otros motores o tener los trabajadores municipales que acudir a las estaciones de servicios con dinero en mano, porque ya no le fían después de meses sin cobrar.

Esta situación inédita, toda vez que es la primera vez en la historia municipal que le cierran el grifo al Ayuntamiento, se prolonga ya desde hace demasiado tiempo y supone un grave perjuicio no solo para la operativa diaria de los servicios municipales, sino también de descrédito y desconfianza ante los proveedores que sufren este tipo de situaciones y que expresan su hartazgo y la incapacidad de aguantar más.

De todos es sabido que las Administraciones suelen tener retrasos en los pagos, pero no se entiende esta situación máxime cuando el actual grupo de gobierno cuenta, gracias a las gestiones realizadas por COMFIR-NC en su día, con Interventora, Secretario y Tesorera habilitados nacionales ocupando sus plazas y no como tuvimos que sufrir nosotros con las vacantes en estos puestos fundamentales en el peor contexto de crisis socio sanitario y económico.

Para el grupo de COMFIR-NC esta situación es el fiel reflejo de la improvisación, falta de gestión y reino de taifas que se ha instalado en el Ayuntamiento desde la llegada de Alexis Henríquez al frente del Ayuntamiento pertrechado en la mentira y en el victimismo permanente culpando a todos y a todas de su nefasta gestión. Siempre hay un culpable para todos menos el, no nos extrañaría que ahora también culpe a COMFIR-NC de esta situación lamentable.

Desde COMFIR-NC se insta al alcalde a dejarse de excusas y ponerse a trabajar ya para revertir esta lamentable situación que dura ya demasiado tiempo y que tanto perjudica al Consistorio municipal.

Suscríbete para seguir leyendo