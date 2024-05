La ‘gran urbe’ de Santa Lucía tiene núcleos urbanos sin identidad ni diferenciación

La Zona Territorial Media del municipio de Santa Lucía de Tirajana concentra la mayor densidad poblacional con el 97% del censo con 78.000 habitantes en solo el 38% del territorio que compone la denominada en el documento urbanístico como zona Territorial Central. Discurre de Balos, pasando por Vecindario a El Doctoral y ocupa el mayor número de dotaciones, infraestructuras, servicios y actividades. Una gran city que necesita aire y cuenta con gran potencial comercial.

Para ello, el boceto del futuro urbanístico prioriza un plan de movilidad sostenible para una mayor presencia de vehículos no motorizados, carriles bici o itinerarios peatonales. No se prevé por ahora copiar el exitoso modelo de la zona comercial abierta de Vecindario, pero sí el uso de las bolsas de suelo, muchas de uso público, y convertirlas en ciudad administrativa, zonas deportivas o verdes.

Consulta pública

Estos puntos se incluyen en el Documento para la Consulta Pública y Estudios Previos del Plan General de Ordenación de Santa Lucía de Tirajana para el área de Costa, uno de los tres (zona Costa y Medianías y Alta), en los que se ha segmentado el municipio en el documento, que ya se encuentra a disposición de la ciudadanía, colectivos y organizaciones para que aporten ideas y propuestas.

La demarcación territorial Central que analiza el documento abarca concretamente las entidades de Balos, Los Llanos, El Canario, Cruce de Sardina, Vecindario, El Doctoral, Casa Pastores, La Blanca, Sardina del Sur, Orilla Alta y Orilla. La superficie plana y su elevada densidad de población ha sido fruto de las óptimas condiciones para el desarrollo urbano en la mayor parte de estos barrios. Se perfilan como una gran urbe «con falta de diferenciación e identidad de los núcleos urbanos». Pero concentran un destacado volumen de dotaciones, infraestructuras, servicios y actividades económicas.

Bicis y peatones

Según declara el concejal de Urbanismo Leví Ramos, se da prioridad a un Plan de Movilidad Sostenible, que aporte mejoras en el transporte público, movilidad peatonal y vehículos no motorizados como medida de eficiencia energética y desarrollo sostenible, aportando propuestas eficientes de itinerarios peatonales, carriles bici y red rodada. Añade que «ahora mismo es posible aplicarlos sin renegar del vehículo», recalcó.

Especifica que en esta demarcación territorial Centro la mayor bolsa de suelo se corresponde con la de uso para espacios comunes, donde según el edil, se barajan diversas dotaciones. Entre ellas, pueden ir desde una ciudad administrativa a espacios destinados a zonas verdes o deportivas. Entre estos solares se encuentran los aledaños al recinto polivalente de la Karpa en Vecindario, frente a las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía. También, según Ramos, el municipio dispone de suelo destinado al uso sanitario.

Rehabilitar

El documento del PGO, que se encuentra en la página web municipal santalucia.es, plantea como objetivos fomentar en las estructuras urbanas compactas «la multifuncionalidad, procurando procesos de rehabilitación, regeneración y renovación del tejido urbano existente». Entre ellos figuran las edificaciones religiosas como la ermita de Sardina del Sur. Igualmente, se prevé resaltar el valor histórico y patrimonial de la Heredad de Aguas de Sardina de Sur. Permitirá, según lo recogido en el documento, «dotar de identidad y diferenciación de los distintos núcleos».

En el proyecto del PGO se proponen como objetivos también que se procure una mayor permeabilidad entre los ecosistemas naturales y urbanos. Este ámbito se encamina a posibilitar la mejora de la calidad ambiental y paisajística de la las áreas urbanizadas.

Los redactores del documento invitan a buscar que las estructuras urbanas compactas fomenten la multifuncionalidad. Encuadran «la rehabilitación, regeneración y renovación del tejido urbano existente, que permita dotar de identidad y diferenciación de los distintos núcleos». Asimismo, ven como objetivo actualizar y mejorar las infraestructuras y servicios públicos, así como los espacios libres y garantizar la cercanía de los servicios básicos en todos los ámbitos residenciales, «teniendo en cuenta los patrones de movilidad de toda la población evitando situaciones discriminatorias», recalcan.

Tren insular

Al igual que en el área de Costa, el plan invita a una «ágil integración en el modelo municipal con los futuros medios de transporte y sus instalaciones», entre ellos el futuro tren insular y de paso, «aprovechar y fomentar la intermodalidad de transporte».

El comité redactor observa que es necesario impulsar la modernización, innovación y calidad de las actividades económicas vinculadas especialmente con el comercio, restauración y ocio mediante la incorporación de un plan por la innovación así como la calidad de la oferta complementaria del municipio. En principio, no se planta trasladar a otras áreas el modelo de la zona comercial abierta de Vecindario, adelanta Leví.

Otra meta del plan sería el impulso del desarrollo de los suelos urbanizables en el sector bajo «garantizando su sostenibilidad económica».

También incluye como objetivos definir una estrategia de gestión para los usos industriales en suelos urbanizables colindantes con Orilla Baja y suponen un conflicto con el uso residencial. A adaptar formal y estéticamente las fachadas de Sardina, Orilla y El Doctoral; la restauración medioambiental y paisajística, tratamiento del borde urbano y puesta en valor de los Barrancos de Tirajana y del Polvo; y por último, mantener el uso agrícola tradicional en los Llanos de Sardina y evitar usos no reglados, concluyen los objetivos.

El equipo redactor del documento del PGO observa debilidades en la zona Centro y plantea dar un empujón a la zona industrial de El Doctoral, no desarrollada plenamente. Observa la falta de identidad y diferenciación de los núcleos urbanos. Además, ve debilidades en las dotaciones en la periferia que limitan la proximidad y falta de ejecución de las previstas en suelos urbanizables; el limitado desarrollo de suelos urbanizables con usos no previstos; deficiencias a la movilidad peatonal en las vías secundarias; usos industriales incompatibles con residenciales en suelos urbanizables; uso generalizado del vehículo motorizado privado; avance de usos no reglados en suelo rústico de protección agraria; y la limitación de los barrancos de Tirajana y del Polvo como espacios libres.